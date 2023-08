Frankenhofen

Landpartie nach Frankenhofen, ins Dorf der Tüftler und Ökoenergie-Pioniere

Plus Redakteure der Mindelheimer Zeitung haben zum Auftakt der MZ-Landpartie in Frankenhofen vorbeigeschaut. Daraus wurde eine gesellige Runde bei Kaffee und Zwetschgendatschi.

Frankenhofen ist ein Dorf der Tüftler - der Mächeler. Erneuerbare Energien waren schon ein großes Thema, als der Rest des Landes noch auf Atomstrom setzte. Mittlerweile erzeuge man auf den Dächern des 130-Einwohner-Ortes 1,2 Megawatt Strom aus Sonnenkraft, sagt Martin Filser, der in Frankenhofen eine Zimmerei betreibt. "Wir waren damals die Ersten", sagt Filser. Zum Vergleich: Mit einem Megawatt könnten laut Experten etwa 4000 Haushalte versorgt werden. Doch damit nicht genug. Sein Bruder Ludwig Filser nahm einst Schwabens erste Biogasanlage in Betrieb und hat seither eine lange Liste an Ökoenergie-Projekten umgesetzt, unter anderem aktuell einen Energiewald. Pflanzenblockheizkraftwerk, Stallwärmepumpe – es gibt nicht viel, das Ludwig Filser noch nicht ausprobiert hat.

Die Ölkrisen 1973 und 1979 hätten ihm die Augen geöffnet, sagt Filser. Jetzt würde er gerne eine große Bürger-Solaranlage zwischen Frankenhofen und Stockheim bauen. Doch die Pläne lägen seit eineinhalb Jahren bei der Stadt, sagt Filser, bislang ohne Stellungnahme. Martin Filser hat derweil für einen Kunden in Schlingen ein Haus gebaut, dass mit Strohballen gedämmt wird. „Daran hat sich kein anderer getraut“, sagt er. Ideenreichtum und Mut liegen wohl in der Familie. Josef Filser hatte acht Kinder. Deshalb trifft man in Frankenhofen schnell viele Filsers. "Er hat immer gesagt: Nur wer nichts ausprobiert, macht auch nichts falsch“, sagt sein Sohn Martin. Schon früh wollte man in Frankenhofen auch auf Fernwärme setzen, die Bemühungen fanden damals keine Gegenliebe bei den Genehmigungsbehörden. „Man hat damals eine Riesenchance vertan“, sagt dazu Alois Häfele.

