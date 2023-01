Frankenhofen

Mit der Seilbahn über die Wertach bei Bad Wörishofen

Plus Im Haus von Franz Böck in Frankenhofen finden sich ungewöhnliche Erinnerungsstücke an eine Zeit, als man in der Wertach noch Rodeo reiten konnte.

Von Kathrin Elsner

Die Brücke mit der auffälligen Stahlkonstruktion kennen wohl die meisten Wörishofer und auch viele Gäste der Stadt. Sie führt an einem der schönsten Spazierwege über die Wertach. Die spannende Geschichte dahinter kennen dagegen sicher die wenigsten. Sie ist eng mit der Familie Böck verbunden und mit einer Zeit, in der man sogar eine Seilbahn über die Wertach gebaut hatte.

