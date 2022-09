Frankenhofen

Modellflug-Elite strebt in Bad Wörishofen nach Perfektion

Plus Die Deutsche Meisterschaft bringt beeindruckende Fluggeräte nach Bad Wörishofen, die teilweise in tausenden von Arbeitsstunden entstanden sind.

Von Kathrin Elsner

Teilweise jahrelang werkeln sie in ihren Hobbykellern, der Eindruck soll am Ende perfekt sein: 1000 Arbeitsstunden sind keine Seltenheit, wenn Modellflugfans ihr neuestes Schätzchen konstruieren. In Bad Wörishofen gingen sie nun in die Luft, genau gesagt in Frankenhofen. Dort fand die 49. Deutsche Meisterschaft statt – und ein Bad Wörishofer durfte bei seinem Heimspiel jubeln.

