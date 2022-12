Plätzchen sind bei Familie Filser aus Frankenhofen Familiensache

Mit ihren fünf Enkelkindern Plätzchen zu backen, gehört für Andrea Filser aus Frankenhofenzu den schönsten Ereignissen der Vorweihnachtszeit. Ein Besuch.

„Es ist genial, wenn alle da sind“, sagt die fünffache Oma Andrea Filser und strahlt. Ihre Enkelkinder Lea (1), Luisa (2), Emilia (4), Finn (6) und Aaron (11) haben sich mit leuchtenden Augen um den großen Küchentisch versammelt. Ohne Plätzchenbacken wäre die Vorweihnachtszeit nur halb so schön, darin ist man sich bei Filsers einig.

Jeder macht, was er mag und kann. Die einjährige Lea taucht ihren kleinen Finger in die Schale mit den Schokoladen-Streuseln und prüft den Geschmack. Ihr Fazit: Schmecken toll und definitiv besser als Teig und Plätzchen. Die zweijährige Luisa sitzt derweil auf dem Schoß ihrer Mama und rollt mit einem Kindernudelholz hochkonzentriert etwas Teig aus. Sie nimmt sich ein Förmchen mit besonderen Konturen, sticht ein Plätzchen aus und streckt es in die Höhe: „Ein Dinosaurier“, ruft sie begeistert.

Der elfjährige Aaron rollt auf dem großen Küchenbrett eine große Menge Teig aus. Er spielt zwar inzwischen lieber Fußball, beim großen Familientreffen dabei zu sein, ist für ihn trotzdem selbstverständlich. „Wenn an Weihnachten alle hier sind, müssen wir den Tisch verlängern“, erzählt er, während sein sechsjähriger Bruder Finn mit viel Liebe die verschiedensten Formen in den ausgerollten Teig drückt. Die Auswahl ist groß – Elfe, Sternschnuppe, Nikolaus, Schneemann, Herzchen, Stern, Glocke, Weihnachtsbaum, Engel, Musiknote oder Stiefel, da ist für jeden was dabei. Jedes einzelne Ausstecherle wird vorsichtig auf ein Blech gelegt, Oma Andrea kümmert sich ums Backen.

Luisa rollt mit ihrer Mama schon mal den Teig aus. Foto: Kathrin Elsner

Die vierjährige Emilia rührt strahlend den Zuckerguss um. Die ersten Plätzchen sind schon abgekühlt und dürfen jetzt verziert werden. Natürlich muss auch hier erst einmal ausführlich geprüft werden, ob der Guss auch schmeckt. Dann einen Klecks Zuckerguss aufs Plätzchen und schön bunt verzieren. Bei den Mädchen stehen die rosafarbenen Herzchen-Streusel ganz hoch im Kurs. Außer bei der Jüngsten, sie bleibt weiterhin bei der Verkostung der Schokostreusel – ohne Plätzchen.

Zur "Qualitätskontrolle" schauen dann auch die Männer in der Backstube in Frankenhofen vorbei

Aaron sorgt zwischenzeitlich mit seinem Smartphone für coole Musik und probiert die ersten fertigen kleinen Kunstwerke. Die bis dato gemütlich im Wohnzimmer sitzenden Männer schauen auch zur „Qualitätskontrolle“ vorbei. Kindern und Erwachsenen scheint´s zu schmecken und obwohl ständig nachproduziert wird, stellt Oma Andrea fest „die Plätzchen werden gar nicht mehr“.

Ob Elfe, Sternschnuppe, Nikolaus, Schneemann oder Dinosaurier: Finn sticht jedes Plätzchen ganz sorgfältig aus. Foto: Kathrin Elsner

Die Kleinsten finden das Backen dann irgendwann doch nicht mehr so spannend und wandern in Richtung Männer-Wohnzimmer mit Kaufmannsladen ab. „Das ist immer so, die erste Runde backen die Kinder, und den Rest machen die Mamas fertig“, verraten die stolzen Mütter, für die das Familienbacken schon seit ihrer eigenen Kindheit einfach Tradition hat.

Und an Ostern werden gemeinsam Eier gefärbt, das steht völlig außer Frage.