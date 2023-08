Ratschen mit der Zeitung: Die MZ-Landpartie startet in Frankenhofen

Die MZ kommt nach Frankenhofen. Wir suchen Bilder, Geschichten und Musik.

Warum ist Frankenhofen besonders und lebenswert? Wir haben da natürlich schon ein paar Vermutungen. Aber wir wollen es von Ihnen hören, den Menschen, die in Frankenhofen leben. Dort startet am Donnerstag, 10. August, die MZ-Landpartie. Von 16 bis 18 Uhr sind Johann Stoll und Markus Heinrich in Frankenhofen und warten an der Christopherus-Kapelle auf Besuch und hoffentlich viele interessante Gespräche.

Was macht das Leben auf dem Land aus? Was macht Ihren Heimatort so besonders? Was hat sich über die Jahre verändert? Wer sind die Menschen, die hier anpacken und dafür sorgen, dass es sich so gut in Ihrem Wohnort lebt? Wer sind die Gesichter des Ortes und welche Geschichte(n) gibt es hier zu entdecken? Erzählen Sie es. Bringen Sie gerne Fotos oder auch Instrumente mit. Mit Musik geht bekanntlich alles besser.

Die weiteren Termine der MZ-Landpartie durchs Unterallgäu

Weiter geht die Landpartie dann zu diesen Terminen: Fürbuch am Donnerstag, 17. August, 16 bis 18 Uhr, Traunried am Mittwoch, 23. August, 16 bis 18 Uhr und Oberneufnach am Mittwoch, 30. August, 16 bis 18 Uhr. (mz)

