Eine Frau erwartet nach einem Waffenfund im Park eine Anzeige – wieso?

Sie hat es gut gemeint, trotzdem muss eine Frau nach einem Waffenfund in Bad Wörishofen nun mit einer Anzeige rechnen. Die Frau fand die Schreckschusspistole vor wenigen Tagen im Bad Wörishofer Ostpark, hob sie auf und brachte sie zur Polizei.

Waffe in Bad Wörishofen gefunden – die Polizei ermittelt

Nun erwartet die Frau eine Anzeige wegen des unerlaubten Führens einer Schreckschusswaffe. Dafür wäre eigentlich der sogenannte kleine Waffenschein nötig. „Die Polizei hat die Anzeige vorgelegt, nun entscheidet die Staatsanwaltschaft, wie sie damit verfährt“, erklärt Polizeisprecher Christian Lindstedt. Wem die Waffe gehört, sei aktuell nicht klar, die Polizei ermittelt laut Lindstedt „gegen Unbekannt“.

Er weist darauf hin, dass das unerlaubte Führen einer Schreckschusswaffe auch für Finder, die es nur gut meinen, Gefahren berge, „beispielsweise, wenn Passanten das sehen und die Polizei rufen“. In einem solchen Fall könne es beispielsweise zu Situationen kommen, in denen Panik entsteht.

Was soll man tun, wenn man eine Waffe findet?

Wer eine Waffe findet, solle sie nicht aufheben, sondern die Polizei rufen. „Bis die Polizei da ist, sollte man bei der Waffe bleiben, vor allem, wenn man sie im öffentlichen Raum findet“, erklärt Lindstedt. Der Polizeisprecher weist außerdem darauf hin, dass Finder eine Schreckschusspistole nach Möglichkeit nicht berühren sollten – vor allem, wenn man den Umgang mit Waffen nicht gewohnt ist. „Gerade für Menschen, die wenig Ahnung von Waffen haben, birgt das Gefährdungspotenzial, weil sie beispielsweise nicht wissen, ob es eine scharfe Waffe ist, die möglicherweise auch Munition enthält.“

Schreckschusswaffen könne man in vielen Fällen unter anderem an einer sogenannten PBT-Kennzeichnung erkennen, erläutert der Polizeisprecher: „Das sind die drei Buchstaben in einem Kreis.“ Außerdem haben die Schreckschusswaffen keinen Lauf, da auch kein Projektil abgefeuert wird.

Bei Schreckschusswaffen, die die korrekte Munition enthalten und nicht manipuliert sind, sei das Verletzungsrisiko gering, sagt Lindstedt. Da in der Munition aber heiße Gase enthalten sind, die für den Knall sorgen, könne man sich Verbrennungen zuziehen, wenn man die Waffe direkt auf die Haut hält, erklärt der Polizeisprecher.