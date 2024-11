FC Loppenhausen verpasst positiven Hinrunden-Abschluss

Den positiven Abschluss des Fußballjahres haben die Frauen des FC Loppenhausen verpasst. Gegen den FC Augsburg setzt es eine 1:2-Heimniederlage.

Es waren noch keine zehn Minuten gespielt, da ging der Gast aus Augsburg schon in Führung. Quasi mit der ersten Chance des Spiels fiel auch der erste Treffer der Partie durch Lena Doll. In der Folge blieb es ein umkämpftes Spiel, in dem beide Teams um Offensivfußball bemüht waren, aber die jeweilige Defensive nur wenig zuließ.

Ein Distanzschuss sorgt für das 2:0 des FC Augsburg

Nach einer halben Stunde gelang es Magdalena Debes Torhüterin Janine Huber aus der Distanz mit einem hohen Ball zu überwinden. Nach dem 0:2-Rückstand drückte Loppenhausen auf den Anschluss, der bis zur Halbzeit aber nicht mehr gelang.

Im zweiten Durchgang drängte der FC Loppenhausen weiter, doch Augsburg verteidigte diszipliniert und geschickt, sodass Loppenhausen kaum nennenswerte Chancen hatte. Dann wurde es hitzig: Der Elfmeterpfiff nach einem Foul an Lisa Nusser brachte Augsburgs Trainer so in Rage, dass er nach der Gelben Karte noch den direkten Platzverweis wegen Schiedsrichterbeleidigung sah. Katrin Mayr ließ sich davon nicht beeindrucken und verwandelte den Strafstoß souverän.

Wegen einer Verletzung gibt es sieben Minuten Nachspielzeit

Loppenhausen probierte alles, aber an FCA-Keeperin Hania Hamouda war kein Vorbeikommen. Auch die siebenminütige Nachspielzeit aufgrund einer schweren Knieverletzung einer Augsburgerin änderte nichts mehr an der Heimniederlage.

FC Loppenhausen Huber, Mayr, Seitz, Büchele J., Nusser, Büchele L., Eifler, Nachtigall, Büchele M., Rampp, Herzog / Horber, Keller, Binder, Schnitzler, Prestele

Tore 0:1 Lena Doll (9.), 0:2 Magdalena Debes (29.), 1:2 Katrin Mayr (55./FE.)

Besondere Vorkommnisse Rote Karte FCA-Trainer (52.)

Schiedsrichter Christian Hatzelmann

Zuschauer 45