Fußballerinnen des FC Loppenhausen beweisen Moral

Im Nachholspiel der Frauenfußball-Bezirksoberliga erwischte es den FC Loppenhausen zunächst kalt. Denn die Gäste vom TSV Pfersee Augsburg lagen plötzlich durch einen Doppelschlag vorn. Allerdings bewiesen die FCL-Frauen Moral.

Zunächst erwischte Loppenhausen den besseren Start in die Partie, doch im Laufe der Zeit übernahmen die Gäste aus Pfersee immer mehr das Kommando. Klare Torchancen konnten sich die Gäste jedoch nicht erspielen. Mitte der ersten Halbzeit gelang ihnen mit einem Blitzdoppelschlag innerhalb einer Minute auf 2:0 zu stellen. Einen Distanzschuss sah Janine Huber nur an die Latte klatschen, Jasmin Götz staubte dankbar ab. Noch in derselben Spielminute genügte eine Flanke aus dem Halbfeld über die Abwehrreihe von Loppenhausen und wiederum Götz markierte den zweiten Treffer. Ein dreifacher Wechsel nach einer halben Stunde von Trainer Alexander Ernst zeigte erst gegen Ende der ersten Halbzeit Wirkung, als Loppenhausen wieder mehr Zugriff aufs Spiel bekam.

Nach dem Seitenwechsel holt der FC Loppenhausen auf

Nach der Pause sahen die rund 60 Zuschauer in Unterrieden ein ausgeglichenes Match, das das Heimteam nun immer mehr an sich reißen konnte. Das sollte sich auszahlen. Lisa Nusser ließ zwei Gegenspielerinnen aussteigen und steckte auf Sina Nachtigall durch. Die Stürmerin verwandelte eiskalt allein vor dem Tor zum 1:2-Anschlusstreffer. Nur fünf Minuten später hatte Nachtigall den Doppelpack geschnürt. Herrlich bedient von Sophia Eifler glich sie zum 2:2 aus. Beinahe wurde die Aufholjagd noch gekrönt, doch Nusser fehlte allein vor dem beinahe schon leeren Tor das Glück. So blieb es am Ende beim letztlich gerechten 2:2-Unentschieden.

Loppenhausens Leonie Büchele (rechts) behauptet sich in dieser Szene im Mittelfeld. Foto: Julia Prestele

Zum ersten Heimspiel in Loppenhausen seit Anfang September gastiert die Mannschaft vom CSC Batzenhofen-Hirblingen am Samstag um 15 Uhr bei den Frauen von Trainer Alexander Ernst. Die Gäste sind nach dem Abgang von Topspielerin Selina Reith zum SC Biberach im Sommer ordentlich in die Saison gestartet und befinden sich aktuell mit acht Punkten auf dem sechsten Tabellenrang. Im Vorjahr konnte der FC Loppenhausen beide Partien für sich entscheiden. So ist auch diesmal ein Heimsieg das Ziel, um die Tabellenführung verteidigen zu können. Einzig Pia Hofmann steht nicht zur Verfügung, ansonsten kann Ernst personell aus dem Vollem schöpfen.

FC Loppenhausen Huber, Bucher, Mayr, Horber, Büchele J., Eifler, Nachtigall, Büchele M., Rampp, Wilhelm, Herzog /Seitz, Nusser, Büchele L., Hofmann, Prestele

Tore 0:1 Jasmin Götz (26.), 0:2 Jasmin Götz (26.), 1:2 Sina Nachtigall (65.), 2:2 Sina Nachtigall (70.)

Schiedsrichter Simon Schwank

Zuschauer 60