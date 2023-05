Frauenfußball

15:42 Uhr

Wer holt sich den Kreispokal und macht den Schritt zum Double?

Die SG Wiedergeltingen/Hurlach/Langerringen spielt am Donnerstag in Bad Wörishofen gegen die SG Kirchdorf/Rammingen/Tussenhausen um den Kreispokal.

Plus Am Vatertag müssen die Frauen ran: In Bad Wörishofen findet das Kreispokalfinale zwischen der SG Kirchdorf und der SG Wiedergeltingen statt.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Der Vatertag gehört in diesem Jahr den Fußballerinnen: Während in Köln das deutsche Pokalfinale zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg ausgetragen wird, stehen sich in Bad Wörishofen die Fußballerinnen der SG Wiedergeltingen/ Hurlach/ Langerringen und der SG Kirchdorf/ Rammingen/ Tussenhausen im Kreispokalfinale gegenüber.

Für beide Mannschaften geht es dabei nicht nur um den Titel, sondern auch die Chance, das Double zu gewinnen. Denn beide Vereine führen ihre Ligen an und haben beste Aussichten auf die Meisterschaft.

