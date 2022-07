Mobilfunkmast soll neben Kiesgrube errichtet werden

Plus Der Markt Rettenbacher Gemeinderat ist mehrheitlich gegen den Standort, den Vodafone für den neuen Turm favorisiert. Viel daran ändern kann das Gremium aber nicht.

Neben der Einfahrt zur Kiesgrube Steidele will der Mobilfunkanbieter Vodafone einen mehr als 40 Meter hohen Mobilfunkmast samt einer kleinen Technikeinheit errichten. Das Vorhaben wurde vom Marktgemeinderat zwar mit 3:10-Stimmen abgelehnt. Bürgermeister Martin Hatzelmann glaubt jedoch, dass die Gemeinde die Realisierung damit aber nicht verhindern kann, weil dies ein privilegiertes Vorhaben darstellt und die Mobilfunkbetreiber verpflichtet sind, eine flächendeckende Mobilfunk-Versorgung aufzubauen. Auch der Eigentümer des benachbarten Kiesgrundstückes will laut Martin Hatzelmann als Nachbar dem Vorhaben nicht zustimmen.