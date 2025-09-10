Icon Menü
Freibad Bad Wörishofen: Das charmante Erholungsziel braucht eine Sanierung

Bad Wörishofen

Eine Schönheit, die in die Jahre gekommen ist

Das Freibad am Sonnenbüchl ist wohl eines der schönsten Bäder in Schwaben. Doch damit das so bleibt, gibt es in Zukunft viel zu tun.
Von Helmut Bader
    Die Anlage des Wörishofer Freibads am Sonnenbüchl ist großzügig und attraktiv. Doch das Bad ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden.
    Die Anlage des Wörishofer Freibads am Sonnenbüchl ist großzügig und attraktiv. Doch das Bad ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Foto: Helmut Bader

    Es ist neben dem Kurpark sicher eines der schönsten Aushängeschilder der Kneippstadt, das Freibad im Sonnenbüchl. Schon bei der Eröffnung im Jahre 1964 firmierte es als das wohl schönste Freibad in Süddeutschland und daran hat sich nicht viel geändert, auch wenn die Anlage in die Jahre gekommen und renovierungsbedürftig ist. Allein die idyllische Lage mit den großzügig angelegten Liegewiesen und altem Baumbestand lässt das Bad fast wie einen Park wirken. Die 40.000 Quadratmeter große Liegewiese bietet auch dann genügend Platz, wenn bei schönem Wetter weit mehr als tausend Besucher das Bad bevölkern.

