Eine Schönheit, die in die Jahre gekommen ist

Es ist neben dem Kurpark sicher eines der schönsten Aushängeschilder der Kneippstadt, das Freibad im Sonnenbüchl. Schon bei der Eröffnung im Jahre 1964 firmierte es als das wohl schönste Freibad in Süddeutschland und daran hat sich nicht viel geändert, auch wenn die Anlage in die Jahre gekommen und renovierungsbedürftig ist. Allein die idyllische Lage mit den großzügig angelegten Liegewiesen und altem Baumbestand lässt das Bad fast wie einen Park wirken. Die 40.000 Quadratmeter große Liegewiese bietet auch dann genügend Platz, wenn bei schönem Wetter weit mehr als tausend Besucher das Bad bevölkern.
Bad Wörishofen
