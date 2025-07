Freiwillige sammeln mehr als zwei Tonnen Müll

Unter dem Motto „Pack mer‘‘s! Sauberes Unterallgäu“ hat der Landkreis seine Bürgerinnen und Bürger heuer schon zum dritten Mal dazu aufgerufen, herumliegenden Müll einzusammeln. Mehr als 50 Gruppen und Vereine sind der Aufforderung gefolgt und haben zusammen seit April mehr als zwei Tonnen Müll zusammengetragen. Neben alten Reifen fanden sie die verschiedensten Abfälle und brachten diese entweder zur Umladestation Breitenbrunn oder an die Wertstoffhöfe in Bad Wörishofen, Babenhausen, Markt Wald, Mindelheim, Ottobeuren, Türkheim und Wolfertschwenden.

„Der Landkreis lebt durch das Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger. Und diese Aktion beweist wieder: Zusammen können wir viel erreichen“, betont Landrat Alex Eder, der sich über die rege Beteiligung freut. Alle Gruppen und Vereine berichteten laut einer Sprecherin des Landratsamts unisono, dass neben dem wichtigen Beitrag zum Umweltschutz auch der Spaß sowie das Gemeinschaftsgefühl nicht zu kurz kamen.

Auch 2026 heißt es wieder: „Pack mer‘s!“

Für den freiwilligen Einsatz hat der Landkreis auch in diesem Jahr wieder unter allen registrierten Gruppen und Vereinen Geldpreise verlost. Jeweils 100 Euro gehen an den Obst- und Gartenbauverein Hawangen, die Christoph-Scheiner-Grundschule in Markt Wald, den Bund Naturschutz Sontheim-Attenhausen, die Sängervereinigung Mindelheim sowie an die Kita Regenbogen aus Stetten.

Die Landschaftssäuberungsaktion der Abfallwirtschaft findet im Frühjahr 2026 wieder statt. Alle Infos zur Aktion sowie Fotos der diesjährigen Sammlung sind auf der Homepage des Landratsamts zu finden unter www.unterallgaeu.de/packmers. (mz)