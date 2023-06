Per Online-Börse ein Ehrenamt finden: Auch Vereine sollen profitieren

Die Freiwilligenagentur Memmingen-Unterallgäu will es mit der neuen Plattform erleichtern, das passende Engagement zu finden. 175 Angebote sind schon gelistet.

Ziel der Freiwilligenagentur Schaffenslust Memmingen-Unterallgäu ist es seit jeher, unkompliziert Zugang zu vielfältigem Ehrenamt zu vermitteln. Mit einer Online-Börse regionaler Engagementangebote ergänzt die Agentur laut eigener Mitteilung nun ihr Angebot, passende freiwillige Engagements für jede und jeden zu bieten. Zusätzlich stehen die persönliche, kostenlose Beratung und auch die Begleitung während des Engagements weiterhin zur Verfügung. Interessierte können nun aber auch direkt online mit gemeinnützigen Organisationen in Kontakt treten und sich nach Interessen gefiltert Angebote für ein Engagement suchen.

Online-Börse soll auch Vereinen in Memmingen und dem Unterallgäu nutzen

"Dies ist nicht nur ein Service für die Menschen in Memmingen und dem Unterallgäu, sondern auch für die Vereine, denen wir mit der Pflege der Datenbank sämtliche Arbeit abnehmen", sagt Isabel Mang, die Leiterin von Schaffenslust. Bei der Umsetzung arbeitet Schaffenslust mit regionalen Dienstleistern zusammen: die papillo GmbH – digital solutions aus Kaufbeuren und Marc Brugger Design in Lauben.

Memminger Oberbürgermeister: Menschen auch fürs Ehrenamt "digital abholen"

"Das Ehrenamt ist eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft und dabei sollten Hemmnisse für den Einstieg in ein Engagement so gering wie möglich gehalten werden. Die Engagementbörse macht das auf einfachste Art und Weise möglich", begrüßt Landrat Eder die Eröffnung der Plattform. Dem schließt sich Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher an und hebt die Möglichkeit hervor, sich jederzeit kurzfristig online informieren zu können: „In Zeiten, in denen immer mehr Menschen ein spontanes, aber auch flexibles Engagement bevorzugen, ist es wichtig dem Trend zu folgen und die Interessierten auch digital abzuholen.“

Neue Online-Börse fürs Ehrenamt: Hier ist sie zu finden

Um den Zugang so einfach wie möglich zu gestalten, wurde eine internetbasierte Plattform gewählt, die entweder über die Schaffenslust Startseite: www.fwa-schaffenslust.de oder direkt über: boerse.fwa-schaffenslust.de erreicht wird. Derzeit finden sich dort laut Mitteilung der Freiwilligenagentur 175 regionale Angebote, die bereits – auf Versicherungsschutz und andere Rahmenbedingungen überprüft – bei Schaffenslust in der Datenbank stehen und aktuell Bedarf an Freiwilligen haben. Ergänzt werden diese Angebote um sogenannte digitale Engagements, die mit dem Computer von zu Hause aus geleistet werden können. Vereine und Verbände, die noch nicht in der Börse dabei sind, können sich unter: info@fwa-schaffenslust.de melden. (mz)

Infos zur Engagementbörse gibt's direkt auf der Homepage, per E-Mail an: info@fwa-schaffenslust.de oder telefonisch unter 08331/96 133 95 (per Nachricht auf Anrufbeantworter).