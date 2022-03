Allgäu Skyline Park öffnet wieder und baut drei neue Attraktionen

Plus Am 1. April öffnet Bayerns beliebtester Freizeitpark seine Tore. Die Eintrittspreise bleiben stabil - und für Adrenalinfans und Familien gibt es bald drei neue Fahrgeschäfte.

Nach zwei Jahren voller Höhen und Tiefen, mit coronabedingten Lockdowns und Verkehrsproblemen durch den Bau des neuen Bahnübergangs hat Joachim Löwenthal, Chef des Skyline Parks, nur noch ein Ziel: Am Freitag, 1. April, ohne Probleme in die neue Saison zu starten. Es gibt gute Nachrichten für alle Besucher und Besucherinnen: Die Eintrittspreise bleiben stabil - und drei neue Fahrgeschäfte kommen hinzu.