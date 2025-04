So vermeiden Sie lange Wartezeiten in der Zulassungsstelle

Im Frühjahr herrscht in den Zulassungsstellen des Unterallgäuer Landratsamts Hochbetrieb. Nach dem Winter melden viele Fahrer ihre Motorräder, Roller oder Cabrios wieder an. Wer Wartezeiten vermeiden möchte, sollte vorher einen Termin vereinbaren, rät das Landratsamt. Außerdem sollte man nicht vergessen: Die Zulassungsstelle für den westlichen Landkreis ist von Memmingen nach Memmingerberg in die Augsburger Straße 68 umgezogen.

Neben Zulassungsvorgängen können in der neuen Außenstelle des Landratsamts in Memmingerberg auch Führerschein- oder Bauangelegenheiten abgewickelt werden. Die zweite Zulassungsstelle befindet sich im Landratsamt in Mindelheim. Eine Terminvereinbarung ist über die Homepage oder die Unterallgäu-App möglich. Zur Bestätigung erhält man eine E-Mail mit einer Nummer, mit der man in der Zulassungsstelle aufgerufen wird.

Mit einem Saisonkennzeichen entfällt das An- und Abmelden im Frühjahr und Herbst

Den regelmäßigen Gang zur Zulassungsstelle erspart sich, wer für sein Zweirad oder Cabrio ein Saisonkennzeichen für den Sommer beantragt. Denn damit entfällt die An- beziehungsweise Abmeldung im Frühjahr oder Herbst.

Öffnungszeiten, Terminreservierung und alles zu den verschiedenen Kennzeichen findet man auf der Homepage des Landratsamts unter www.unterallgaeu.de/verkehr. (mz)