Jetzt zum Nachschauen: Der Festumzug des Frundsbergfests in voller Länge

Wer den Festumzug des Frundsbergfests nicht selbst miterleben konnte, kann sich die Veranstaltung im Re-Livestream der Mindelheimer Zeitung ansehen.

Natürlich ist der Festumzug des Frundsbergfests am schönsten, wenn man ihn live vor Ort erlebt. Allen, denen das am Sonntag, 25. Juni, nicht möglich ist, bietet die Mindelheimer Zeitung eine Live-übertragung des Festumzugs auf ihrer Facebook-Seite an.

Livestream vom Frundsbergfest-Umzug 2023 in Mindelheim

Unter www.facebook.com/MindelheimerZeitung können Sie ab 14 Uhr im Livestream miterleben, wie rund 2500 Mitwirkende, 200 Pferde und über 30 Kutschen, Festwagen und Geschütze durch die Straßen der Altstadt ziehen und so die Mindelheimer Geschichte wieder aufleben lassen.

In unserem Online-Special zum Frundsbergfest unter mindelheimer-zeitung.de/frundsbergfest finden Sie zudem die wichtigsten Infos zum Programm, die Festbeilage zum Durchblättern, eine interaktive Karte vom Fest mit dem Bühnenprogramm, ein Quiz sowie übers ganze Wochenende aktuelle Berichterstattung und Bildergalerien.

54 Bilder So schön war es am zweiten Wochenende beim Umzug Foto: Axel Schmidt

