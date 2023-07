Mindelheim

vor 48 Min.

Überstunden in der Wäscherei: So wird die Frundsbergfestkleidung sauber

Plus Wenn für andere das Fest vorbei ist, geht für ihn die Arbeit richtig los. Maximilian Gerschewske reinigt die Frundsbergkleidung und weiß, worauf es ankommt.

Von Benedikt Dahlmann

Soeben ist schon wieder ein neuer Wäschekorb reingekommen. "Der stand vorhin noch nicht hier", sagt Maximilian Gerschewske. Der Geschäftsführer der LOMA Wäscherei im Mindelheimer Gewerbegebiet ist sichtlich im Stress. Kein Wunder, herrscht doch aktuell Ausnahmezustand bei ihm im Geschäft. Während die Landsknechte, Marketenderinnen und Hauptmänner erschöpft, aber glücklich in ihren geregelten Alltag Post-Frundsbergfest zurückkehren, versinkt seine Wäscherei in Mittelalter-Kleidung.

Allein in den vergangenen Tagen nach dem letzten Frundsbergwochenende haben sich bereits neun Säcke, eine Kleiderstange und fünf Wäschekörbe angesammelt. Natürlich haben Säcke, Stange und Körbe keine handelsüblichen Maße, sondern sind für die Industrie gemacht: also XXL. Wie viele Klamotten das genau sind, kann Gerschewske nicht sagen. Und er hat auch weder Zeit noch Platz das in Ruhe nachzugucken. "Alles in allem haben wir in Frundsbergzeiten doppelt so viel wie normal", sagt er.

