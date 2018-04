vor 47 Min.

Frundsbergfest 2018 Frundsbergfest

Die Stadt Mindelheim unternimmt im Jahr 2018 wieder eine Zeitreise zurück ins 16. Jahrhundert, in die große Zeit des bekannten Mindelheimers Georg von Frundsberg. Alle drei Jahre wird zu seinen Ehren das Frundsbergfest in Mindelheim gefeiert – in diesem Jahr ist es von 29. Juni bis 8. Juli wieder soweit.

