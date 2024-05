Brücke an der A96 zwischen Bad Wörishofen und Türkheim für Wochen gesperrt

An der A96-Anschlussstelle Bad Wörishofen stehen Bauarbeiten bevor. Die Brücke ist für Wochen unpassierbar. Los geht es schon Mitte Mai.

Wer von Bad Wörishofen aus über die St2015 zur A96 oder nach Türkheim will, muss sich auf wochenlange Behinderungen einstellen. An der A96-Anschlussstelle Bad Wörishofen wird demnächst gebaut. Eine Unterführung für Radler entsteht. Außerdem wird die Rechtsabbiegerspur auf die Autobahn in Richtung München verlängert. Damit behebt das Staatliche Bauamt eine seit Jahren bestehende Engstelle.

Wer von Bad Wörishofen aus auf die Autobahn in Richtung München fahren will, braucht gerade zu Stoßzeiten mitunter Geduld. Eine Ampelanlage regelt den Verkehr auf der Brücke. Fahrzeuge, welche die Brücke passieren oder zur anderen Auffahrt in Richtung Lindau wollen, müssen warten, aber auch jene Fahrzeuge, die eigentlich vor der Ampel auf die Autobahn in Richtung München fahren könnten. So kommt es regelmäßig zu Autoschlangen, die kürzer sein könnten, wenn die Abbiegespur länger wäre. Das wird nun gemacht, wie das Staatliche Bauamt mitteilt. "Somit kann der Verkehrsfluss sowie die Verkehrssicherheit deutlich verbessert werden", heißt es dazu. Das Stauaufkommen werde reduziert.

Tunnel für Radfahrer südlich der A96-Zufahrt bei Bad Wörishofen entsteht

Für mehr Sicherheit sorgen soll auch der zweite Grund für die angekündigte Vollsperrung der südlichen Zufahrt zur A96. "Damit die Radweginfrastruktur im Unterallgäu immer sicherer und durchgängiger wird, hat sich das Staatliche Bauamt Kempten und der Markt Türkheim dazu entschieden, gemeinsam eine Radwegunterführung südlich der Anschlussstelle Bad Wörishofen A96 zu bauen", teilt das Bauamt mit. In den vergangenen Jahren habe der Radverkehr immer mehr an Bedeutung gewonnen. Dementsprechend solle stetig das Radverkehrsnetz ausgebaut und Netzlücken geschlossen werden. "Auch im Landkreis Unterallgäu versuchen die Gemeinden, das Staatliche Bauamt sowie das Landratsamt laufend das Radwegenetz zu optimieren", betont man im Bauamt. Nun soll der Lückenschluss für eine durchgehende Ost-West-Radverbindung hergestellt werden.

Hierfür wird südlich der A96-Anschlussstelle Bad Wörishofen eine Radwegunterführung mit Radweganbindung an den Geh- und Radweg entlang der Mindelheimer Straße gebaut. Federführend sei dabei Türkheim, das Staatliche Bauamt in Kempten unterstütze fachlich.

Vier Phasen für Bauarbeiten südlich der A96-Zufahrt Bad Wörishofen

Die Bauarbeiten beginnen ab Mitte Mai. Es sind vier Bauphasen geplant. Los geht es mit der Bauphase null ab Mitte Mai. Ab diesem Zeitpunkt werden die eigentlichen Bauarbeiten vorbereitet. Es komme noch nicht zu Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer. In der Bauphase eins, die am 21. Mai startet, werde die A96-Anschlussstelle Bad Wörishofen südlich der Autobahnbrücke für etwa fünf Wochen voll gesperrt, teilt das Staatliche Bauamt mit. In dieser Zeit wird die Radunterführung gebaut. In Bauphase zwei geht es dann auch um die Verlängerung des Rechtsabbiegerstreifens auf die A96. In dieser Zeit kann der Verkehr schon wieder fließen, allerdings mit Einschränkungen, weil die Fahrbahn verschmälert wird. In der Bauphase drei wird dann asphaltiert. Das werde voraussichtlich Anfang Juli passieren. Dafür werde die Anschlussstelle Bad Wörishofen südlich der Brücke erneut für vermutlich fünf Tage voll gesperrt. Insgesamt werden die Umbauarbeiten bis voraussichtlich Mitte Juli andauern.

Während der Vollsperrphasen wird der Verkehr wie folgt umgeleitet: Der von Norden oder von der Autobahn kommende Verkehr wird auf die St2518 bis zum Skylinepark-Kreisverkehr geleitet. Anschließend verläuft die Umfahrung auf der MN23, über den Kreisverkehr MN23 – Thermenallee – Kirchdorfer Straße bis zur Einmündung St2015.