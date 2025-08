Für mehr Sicherheit: Sichtschutz für die Boschakreuzung bei Stockheim

An der sogenannten Boschakreuzung bei Stockheim wurde nun ein größerer Sichtschutz installiert. Die Holzkonstruktion soll die Sicherheit an der Kreuzung verbessern, auf der es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen gekommen war.

Die Wörishofer fordern seit Jahren einen Kreisverkehr, der Landkreis wiederum ließ zuletzt probeweise einen Holz-Sichtschutz auf einer kleinen Fläche aufstellen. Nun stellt die Stadt Bad Wörishofen eine große Variante davon auf. Dabei bleibt es auch. Für einen Sichtschutz auf der Nordseite kam die Stadt nicht an die nötigen Grundstücke.