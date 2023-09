Ablenkung vom Liga-Alltag: Der TSV Kirchheim spielt um Finaleinzug

Plus Es lockt das dritte Pokalfinale binnen elf Jahren für den TSV Kirchheim. Das Halbfinale ist für den Kreisligisten knifflig - nicht nur der weiten Anreise wegen.

Markus Nägele hat schon einige Pokalschlachten erlebt. So stand er beim Pokalsieg des TSV Kirchheim im Jahr 2012 selbst auf dem Platz. Nun will er den TSV als Spielertrainer ins Finale führen. Die Hürde ist allerdings nicht gerade klein.

Es wird eine weite Auswärtsfahrt für die Kicker des TSV Kirchheim. Zum Halbfinale im Allgäuer Kreispokalwettbewerb geht es für die Mannen um Spielertrainer Markus Nägele am Mittwoch (Anstoß: 18.30 Uhr) zum TSV Altusried. Rund 70 Kilometer und knapp eine Stunde Fahrzeit gen Süden bedeutet das für den Kreisligisten, der auf dem Papier als Favorit antritt.