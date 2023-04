Alle Spiele, alle Tore aus dem Unterallgäuer Fußball

In der Kreisklasse Allgäu 2 erobert die SG Amberg/Wiedergeltingen die Tabellenführung – allerdings nur für einen Tag.

Kreisliga Allgäu Mitte

Riesen-Jubel in Kirchheim: Der TSV hat überraschend gegen Tabellenführer Babenhausen gewonnen und damit einen „Big Point“ im Rennen um den Klassenerhalt geholt. Mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg hat der TSV Mindelheim den ersehnten Befreiungsschlag geschafft und kann mit jetzt 30 Punkten einigermaßen entspannt in die Schlussphase der Saison gehen.

Der SV Oberegg zog durch ein eindrucksvolles 5:1 beim TSV Lautrach-Illerbeuren in der Tabelle an den Gastgebern vorbei und verschaffte sich so ein dickes Polster vor den Abstiegsrängen.

TSV Mindelheim – SV Dickenreishausen 4:1 (1:0)

Tore 1:0 Sulayman Drammeh (18.), 2:9 Jonas Miller (51.), 2:1 Patrick Baur (56.), 3:1 Quirin Mack (57.), 4:1 Sebastian Reischl (FE, 86.) Zuschauer100 Schiedsrichter Maximilian Sürth

Nach einer weitgehend ausgeglichen Startphase legte Torjäger Sulayman Drammeh mit seinem Treffer zur 1:0-Führung den Grundstock für den am Ende überzeugenden Sieg des TSV Mindelheim. Nach der Pause wurde es dann turbulent: Erst legte der TSV nach und erhöhte auf 2:0 durc Janas Miller, ehe schon fünf Minuten der 2:1-Anschlusstreffer für die Gäste fiel? Doch von einer spannenden Schlussphase wollten die gastgeben nichts wissen und stellten praktisch vom Anstoß weg den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Ein Strafstoß kurz vor Spielschluss war dann der Schlusspunkt für einen verdienten Sieg des TSV.





TSV Kirchheim – TSV Babenhausen 2:1 (1:0)

Tor 1:0 Markus Nägele (24.), 2:0 Daniel Geiger (53.), 2:1 Fatih Ademi (56.) Zuschauer sss Schiedsrichter Robin Egner

Mit Mann und Maus, Mentalität und mannschaftlicher Geschlossenheit rettete der TSV Kirchheim den überraschenden 2:1-Erfolg gegen den klar favorisierten Tabellenführer aus Babenhausen über die Zeit. Spielertrainer Markus Nägele erzielte schon in der 24. Minute den Führungstreffer, den der TSV Kirchheim dann nach dem Seitenwechsel auf 2:0 ausbauen konnte. Dann drückte der Tabellenführer, erzielte den Anschlusstreffer – doch am Ende reichte es für den umjubelten Dreier für die Gastgeber.





TSV Lautrach-Iller. – SV Oberegg 1:5 (0:4)

Tore 0:1 Matthias Faukstich (7.), 0:2 Christoph Neher (12.), 0:3 Lukas Zingerle (FE, 15.), 0:4 Elias Maurus (29.), 0:5 Noco Natterer (67.), 1:5 Benjamin Kraus (67.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Felix Haggenmüller

Die Gastgeber konnten den kapitalen Fehlstart mit drei Gegentoren in 15 Minuten nicht korrigieren. Erst in der zweiten Halbzeit erinnerten sie sich an ihre kämpferischen Qualitäten. Oberegg stellte in allen Belangen das klar bessere Team.

Die weiteren Spiele:

Oberbeuren – Stöttwang 3:3 (2:2)

Tore 0:1 Timo Eichele (3.), 1:1 Noah Gaisser (28.), 2:1 Simon Stöckl (37.), 2:2 Timo Eichele (45.), 3:2 Frederik Doll (FE, 63.), 3:3 Jakob Weller (90.+4) Schiedsrichter Peter Skipor





Neugablonz – Buxheim 5:1 (2:0)

Tore 1:0 Benjamin Maier (23.), 2:0 Benjamin Maier (34.), 3:0 Benjamin Maier (60.), 4:0 Fabio Reichert (78.), 5:0 Drazen Jelic (82.), 5:1 Luca Schwenk (FE, 88.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Markus Schwenk





Memmingerberg – Buchloe 5:1

Tore 1:0 Johannes Geiger (13.), 2:0 Michael Schuz (26.), 3:0 Matthias Stetter (32.), 3:1 Patrick Zinner (45.), 4:1 Michael Schulz (65.), 5:1 Johannes Geiger (77.) Schiedsrichter Mario Lang





Mauerstetten – Ost-Memmingen 2:2

Tore 1:0 Moritz Streit (35.), 1:1 Naim Nimanaj (61.), 1:2 Arthur Ulinets (FE, 69.), 2:2 Manuel Marx (90.+2) Zuschauer 100 Schiedsrichter Maximilian Sürth

Kreisklasse Allgäu 2

Die SG Amberg/ Wiedergeltingen eroberte sich im Samstagsspiel durch einen 5:0-Knaller gegen den FSV Dirlewang die Tabellenspitze zurück – aber auch nur für einen Tag, denn am Sonntag gewann der FC Bad Wörishofen in Schöneberg und zog wieder vorbei.





Der SVS Türkheim (gelb) unterlag gegen den SV Germaringen. Foto: Kathrin Elsner





SG Amberg/W’gelt. – FSV Dirlewang 5:0 (3:0)

Tore 1:0 Lukas Zink (4.), 2:0 Markus Schroether (ET, 39.), 3:0 Thomas Waltenberger (44.), 4:0 Deniz Subasi (75.), 5:0 Alexander Wolf (75.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Burhan Secgin

Erst kein Glück, dann kommt auch noch Pech dazu – diese „Fußballer-Weisheit“ bewahrheitete sich im Samstagsspiel wieder einmal, als der bis dahin tapfer kämpfende FSV Dirlewang nach 39. Spielminuten ausgerechnet durch ein Eigentor vorentscheidend mit 0:2 zurücklag. Als dann auch noch kurz vor dem Pausenpfiff das 3:0 für die SG Amberg/Wiedergeltingen fiel, war das Spiel praktisch gelaufen. Am Ende war die deutlich überlegene SG noch gnädig und beließ es „nur“ bei einer 5:0-Packung.

SG Kirchdorf/Ramm. – TSV Zaisertshofen 5:1

Tore 1:0 Nico Mayer (7.) 2:0 Sebastian Schuster (ET, 8.) 2:1 Michael Koch (35.) 3:1 Tim Rauscher (52.) 4:1 Tim Rauscher (77.) 5:1 Tim Rauscher (81.) Gelb-rot Markus Miller (SG Kirchdorf/Rammingen, 62) Zuschauer 130 Schiedsrichter Matthias Kocher

Die Heimelf begann druckvoll und kam nach der frühen Führung zu vielen Chancen, verpasste es allerdings, einen größeren Vorsprung zu erspielen. Die Gäste blieben vor allem durch Standards und Flanken gefährlich und erzielten folgerichtig kurz vor der Pause per Kopf den Anschluss. Eine halbe Stunde vor Schluss schwächte sich die heimische SG, doch in Unterzahl bewiesen die Hausherren Moral und erzielten noch zwei weitere Tore. Bemerkenswert ist der lupenreine Hattrick von Torjäger Tim Rauscher.

SV Bedernau – TSV Mittelneufnach 1:2

Tore 0:1 Jonas Nieberle (16.), 1:1 Lukas Nitsche (FE, 24.), 1:2 Christoph Kugelmann (58.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Markus Heider

Die Gäste aus Mittelneufnach erzielten in der 18. Minute durch Nieberle die höchst umstrittene 1:0-Führung, da dem Treffer ein Handspiel vorausging. Durch einen Foulelfmeter konnte Nitsche kurze Zeit später ausgleichen. Nach der Halbzeit ging wiederum Mittelneufnach durch ein Eigentor in Führung. In der Folge verpassten die Gäste das 3:1 und der SVB scheiterte am Pfosten. So blieb es am Ende beim für die Gäste wichtigen Auswärtserfolg gegen in der Offensive zu harmlose Bedernauer.

SV Schöneberg – FC Bad Wörishofen 0:2 (0:2)

Tore 0:1 Maximilian Süli (29.) 0:2 Tobias Ohmann (44.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Burhan Secgin

Die Gäste dominierten insbesondere in der ersten Halbzeit mit sicheren Kombinationen das Spiel. In der zweiten Halbzeit konnte die Heimelf die Partie ausgeglichener gestalten. Die Offensivabteilung ließ jedoch jegliche Durchschlagskraft vermissen. Die Spieler aus Bad Wörishofen konnten somit einen ungefährdeten Sieg feiern.

SVS Türkheim – SVO Germaringen II 2:3

Tore 0:1 Johannes Wagner (29.), 0:2 Johannes Wagner (46.), 1:2 Cornelius Bihler (69.), 1:3 Paul Brugger (72.), 2:3 Niklas Kugel (75.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Herbert Huber

Mit hängenden Köpfen zogen die enttäuschten Türkheimer vom Platz – ihr Einsatz und Kampfgeist wurden nicht belohnt und die Gäste nahmen die Punkte mit.

Eine tolle Moral zeigte das Team des SVS Türkheim (gelb) im Heimspiel gegen Germaringen 2 – doch der Kampfgeist wurde am Ende nicht belohnt. Foto: Kathrin Elsner





Jengen/Waal – Lamerdingen 0:2

Tore 0:1 Michael Schuster (22.), 0:2 Patrick Starker (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Jürgen Warnck





Kreisklasse Allgäu 1

Oberrieden – Boos 1:3 (0:3)

Tore 0:1 Marco Gröner (31.), 0:2 Kevin Kartheininger (33.), 0:3 Marco Gröner (40,), 1:3 Oliver Zech (88.)

Schiedsrichter Tobias Jehle

Nach noch ausgeglichener Anfangsphase zeigte eine spiel- und kampfstarke Booser Mannschaft dem Gastgeber in der 1. Halbzeit klar die Grenzen auf und führte bereits zum Halbzeitpfiff vorentscheidend wie verdient mit 0:3.





Woringen – Unterrieden 0:1 (0:1)

Tore 0:1 Tobias Weinamm (41.) Schiedsrichter Emre Sensoy

Der SC Unterrieden nahm das Momentum der Führung kurz vor der Pause mit in den zweiten Spielabschnitt und verteidigte den wichtigen Dreier bis zum Ende erfolgreich.





A-Klasse Allgäu 3

Mindelheim II – Babenhausen II 2:1

Tore 1:0 Onour Mamout Oglou (FE, 43.), 1:1 Patrick Miller (FE, 62.), 2:1 Onour Mamout Oglou (65.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Steffen Kibler

Zweimal Oglou – und der knappe, aber unterm Strich verdiente 2:1-Heimsieg für die TSV-Reserve war geschafft.





Günz-Lauben II – Oberegg II 3:1

Tore 1:0 Alexander Häfele (8.), 2:0 Alexander Häfele (11.), 2:1 Sebastian Huber (17.), 3:1 Moritz Popp (33.) Zuschauer 35 Schiedsrichter Karl Domberger

Eine torreiche erste, dann eine torlose zweite Halbzeit – der Doppelpack von Alex Häfele in nur drei Minuten brachte den SVO auf die Verliererstraße. Nach der Pause schaffte kein Team mehr einen gelungenen Abschluss.





A-Klasse Allgäu 2

Der FC 98 Auerbach/Stetten bleibt im Rennen um den Relegationsplatz hartnäckig am Drücker: Mit einem klaren 4:1-Sieg gegen die deutlich unterlegene Reserve des FSV Lamerdingen hat das Team von Trainer Werner Habigt seine Hausaufgaben gemacht.

Der SV Schlingen gab sich ebenfalls keine Blöße, hatte beim Auswärtsspiel bei Türkiyemspor Mindelheim aber den erwartet hartnäckigen und kämpferischen Gegner. Das Team aus Mindelheim von Trainer Taner Coskun verpasste es mit dieser bitteren heimniederlage, den Druck auf Schlingen in der Tabelle zu erhöhen.





Markt Wald – Mattsies 1:1 (1:0)

Tore 1:0 Lucas Urbin (10.), 1:1 Daniel Haering (79.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Cemil Koruyucu

Angesichts der massiven Abstiegssorgen ist das 1:1-Unentschieden für den TSV Markt Wald viel zu wenig. Das frühe Tor weckte die Hoffnungen der Gastgeber, doch mit dem 1:1 beendete der SV Mattsies alle Markt Walder Träume.





Türk. Mindelheim – Schlingen 1:3

Tore 1:0 Taner Coskun (3.), 1:1 Niklas Kusterer (25.), 1:2 Nicolas Binder (FE, 75.), 1:3 Niko Cancar (86.) Gelb-rot Ömer Sariyldiz (90.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Julian Vujica

Ein wichtiger und am Ende hart erkämpfter Auswärtssieg für den favorisierten SV Schlingen. Spielertrainer Taner Coscun hatte die Gäste aus Mindelheim früh in Führung geschossen, doch dann raffte sich der SV Schlingen auf und behielt am Ende verdient die Oberhand.





Breitenbr./Lopp. – Wörishof. II 2:0

Tore 1:0 Christian Landsperger (9.), 2:0 Christian Landsperger (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Yilmaz Fidan

Ein schnelles und ein spätes Tor von Christian Landsperger reichte der SG Breitenbrunn/Loppenhausen zum verdienten Sieg gegen die Reserve aus der Kneippstadt. Der Tabellenführer spielte seine Überlegenheit in den entscheidenden Momenten aus.





Pfaffenhausen – Kirchheim II 3:1

Tore 1:0 Daniel Rieder (41.), 1:1 Manuel Reichle (55.), 2:1 Andreas Doppelhammer (65.), 3:1 Christian Schmid (90.) Zuschauer 35 Schiedsrichter Norbert Wagner

Ein überzeugender Heimspielsieg für den TSV Pfaffenhausen, der nach der Pause und demunerwarteten 1:1-Ausgleich für die Gäste aus Kirchheim deutlich besser ins Spiel kam, aufdrehte und das Spiel an sich riss. Lohn waren die Treffer von Doppelhammer und Schmid.





Auerbach/St. – Lamerdingen II 4:1

Tore 1:0 Julian Fischer (25.), 2:0 Nick Seibold (35.), 3:0 Julian Fischer (40.), 3:1 Sven Schneider (70.), 4:1 Nick Seibold (80.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Christian Erdle

Mit einer beruhigenden 3:0-Führung ging der Gastgeber in die Kabine und bleib am Drücker. Der Anschlusstreffer zum 3:1 durch Sven Schneider kam zu spät. Nick Seibold machte dann in der 80. Minute den Sack zu. Mit einer besseren Chancenauswertung hätte der Sieg durchaus noch höher ausfallen können.





Amberg/W’gelt. II – Tussenhs. 1:3

Tore 1:0 Maximilian Hofmann (24.), 1:1 Mehmet Özkarabacak (35.), 1:2 Quirin Riederle (43.), 1:3 k.A. (48.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Bernd Gossner

Die Heimmannschaft konnte den Vorsprung nicht halten und die stärkeren Gaste holten die drei Punkte.