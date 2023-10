Am Wochenende gibt es brisante Derbys im Unterallgäuer Fußball

Vor fast genau einem Jahr kassierte der TSV Mindelheim in Kirchheim die höchste Niederlage in der damaligen Kreisliga-Saison. Nun trifft man sich wieder.

Es war eine der bittersten Niederlagen in der an Niederlagen nicht armen Saison für den TSV Mindelheim. Vor etwas mehr als einem Jahr, am 3. Oktober 2022, gingen die Mindelheimer beim Kreisliga-Konkurrenten TSV Kirchheim mit 1:6 unter. Es sollte die höchste Niederlage in jener Saison für die Mindelheimer sein. Und eine, an der sie lange knabberten.

Am Samstag nun stehen sich die beiden Vereine in der Kreisliga Allgäu Nord zum Abschluss der Vorrunde in Kirchheim erneut gegenüber. Das Vorspiel bestreiten die beiden Reservemannschaften in der A-Klasse Allgäu 2.

Kreisliga Allgäu Nord: Mindelheim hat in Kirchheim noch eine Rechnung offen

Es war ein Tag zum Vergessen an jenem 3. Oktober 2022. Mit 1:6 ging der TSV Mindelheim beim TSV Kirchheim unter - und das, obwohl die Mannschaft des damaligen Trainers Edin Kahric aus den vier Spielen davor nicht nur zehn Punkte geholt, sondern dabei nur drei Tage zuvor den Spitzenreiter TSV Babenhausen bezwungen hat. "In Kirchheim ist damals so ziemlich alles schiefgelaufen, es war von vorn bis hinten ein Debakel", erinnert sich Patrick Gödrich. Er war damals Kapitän der Mannschaft. Was folgte war eine Serie von insgesamt fünf Spielen ohne Sieg, die den TSV Mindelheim zwischenzeitlich in Abstiegsnöte gebracht hat.

Der TSV Kirchheim ließ diesem Prestige-Erfolg zwei weitere Siege folgen und konnte sich nach einem durchwachsenen Saisonstart ins Tabellenmittelfeld vorarbeiten. Auch in diesem Jahr stehen die Kirchheimer vor dem Derby unter Druck: Vier Siege und acht Niederlagen bedeuten aktuell den vorletzten Platz mit zwölf Punkten. "Wenn man ehrlich ist, lief die Vorrunde für uns eigentlich recht beschissen", sagt Kirchheims Trainer Markus Nägele. "Wir waren in keinem Spiel die wirklich schlechtere Mannschaft. Aber wir machen zu viele Fehler und sind vorn nicht konsequent genug", sagt Nägele.

An den 6:1-Sieg vor einem Jahr erinnert sich der Kirchheimer Spielertrainer gern zurück: "Das hat schon richtig Spaß gemacht." Ob er an eine Wiederholung dieses Husarenstreichs glaubt? "Eher nicht. Es wäre schon ein kleines Wunder, wenn es noch mal so laufen würde", meint Nägele. "Aber ein Derby zu Hause zu gewinnen, wäre schon gut für die Moral der Mannschaft", so Nägele.

Während also der TSV Kirchheim mit einem Heimerfolg den Abstiegsplatz verlassen könnte, will der TSV Mindelheim mit dem dritten Sieg in Folge in die Top-Vier der Tabelle vorstoßen. "Die zwei Siege zuletzt dürften uns Rückenwind geben. Ich denke, wir sind allgemein in einer anderen Verfassung, als im letzten Jahr", sagt Patrick Gödrich. Dass bei Gegner Kirchheim nahezu dieselbe Mannschaft auflaufen wird, wie im Oktober 2022, spiele keine Rolle: "Es wird für uns deswegen nicht leichter oder schwerer", sagt Gödrich.

Ebenfalls bereits am Samstag im Einsatz ist der TSV Kammlach (in Memmingerberg) und die SG Amberg/Wiedergeltingen, die in Amberg den SC Ronsberg empfängt.

In Bad Wörishofen kommt es am Sonntag zum "Bäder-Duell": Um 15 Uhr empfängt der FC Bad Wörishofen (6.) den TV Bad Grönenbach (3.) und kann mit einem Heimsieg bis auf einen Punkt an den Tabellendritten herankommen. Zuletzt mussten sich die Bad Wörishofer gegen Oberegg und Boos zweimal mit 1:2 knapp geschlagen geben. Gegen die eher auswärtsschwachen Bad Grönenbacher soll nun wieder ein Erfolg her.

Der SV Oberegg (11.) empfängt am Sonntag den SC Ronsberg (10.) und will im Duell der direkten und punktgleichen Tabellennachbarn an den Gästen nach diesem Spieltag vorbeigezogen sein.

Kreisklasse Allgäu 2: Kann Türkheim den Schwung mitnehmen?

Die Erleichterung war groß am vergangenen Spieltag, als der SVS Türkheim sein Auswärtsspiel in Blonhofen mit 1:0 gewann. Dieser Sieg sollte den abstiegsbedrohten Türkheimern Rückenwind geben für das Derby am Sonntag gegen den FC Buchloe. Allerdings dürften auch die Ostallgäuer selbstbewusst antreten, immerhin ist der FCB seit vier Spielen ungeschlagen.

Eine schwere Aufgabe steht der SG Kirchdorf/Rammingen am Samstag bevor. Die Spielgemeinschaft, die gemeinsam mit dem SV Oberrieden punktgleich die Tabelle anführt, gastiert bei der SpVgg Kaufbeuren - immerhin der zweitbesten Heimmannschaft der Liga. Die Bezirksliga-Reserve aus Kaufbeuren belegt derzeit den vierten Platz.

Co-Tabellenführer SV Oberrieden ist dagegen spielfrei: Das Derby gegen den SC Unterrieden wurde auf Dienstag, 31. Oktober, verschoben. Dann ist an Halloween um 19 Uhr Anstoß in Unterrieden. Mit einem Sieg im Derby könnten die Oberrieder dafür sorgen, dass das Abstiegsgespenst bei ihrem Nachbarverein auch nach Halloween präsent bleibt.

A-Klasse Allgäu 2: Die Top-Vier sind unter sich

Sollte die Liga bis zum Saisonende ähnlich eng sein, wie zurzeit, dann dürfen sich die Fans auf einen spannenden letzten Spieltag freuen. Denn zum Ausklang der Vorrunde stehen sich die Top-Vier der Tabelle gegenüber: Der TSV Pfaffenhausen (3.) hat am Sonntag den Tabellenführer TSV Mittelneufnach zu Gast. Parallel dazu spielt der SV Schlingen (2.) gegen den SV Bedernau (4.). Sollten sich Pfaffenhausen und Bedernau in diesen Duellen am Sonntag durchsetzen, lägen nur noch zwei Punkte zwischen Platz eins und Platz vier.

Einen gemeindeinternen Zweikampf bietet der Abschluss der Hinrunde am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) in Tussenhausen: Der SV Tussenhausen (10.) empfängt im Spiel der Woche den Nachbarn SV Mattsies (13.).

In der vergangenen Saison hatte der SV Tussenhausen nur ganz knapp die Aufstiegs-Relegation verpasst. Nur zwei Punkte hatten am Ende zum zweiten Tabellenplatz gefehlt. In dieser Saison rangiert das Team um Spielertrainer Thomas Kobold aktuell nur auf Platz zehn im Mittelfeld. Dabei ist der Abstand zur Tabellenspitze etwa gleich groß, wie der Zwischenraum zum Tabellenkeller.

Allerdings ist es nicht nur ein Nachbarschafts-Derby, sondern speziell für Thomas Kobold selbst ein besonders Spiel. Schnürte er doch einst mehrere Jahre für den SV Mattsies seine Stiefel. „Einen Favoriten sehe ich für Samstag nicht. Da wird wohl die Tagesform entscheiden“, sagt Kobold. Für mich persönlich ist es natürlich schon ein besonderes Spiel, schließlich ist ja Mattsies meine alte Heimat.“

Mit einem neuen Trainer startete hingegen der SV Mattsies in diese Saison der A-Klasse Allgäu 2. Für Peter Kaiser steht nun Thomas Schlögel an der Seitenlinie. So richtig in Schwung gekommen ist sein Team in dieser Spielzeit aber noch nicht. Mit bislang vier Punkten belegt der SV Mattsies aktuell den vorletzten Tabellenplatz. Zum sicheren Mittelfeld muss Mattsies mindestens sieben Punkte aufholen.

Doch dafür ist der SV Tussenhausen ein schwieriges Pflaster. Schließlich ist Tussenhasuens Torjäger Marco Drahotta wieder bester Torlaune. Mit jetzt schon neun Treffern ist der Goalgetter bereits auf den dritten Platz der Torjägerliste geklettert. „Wir freuen uns auf das Spiel in Tussenhausen. Schließlich ist es ein Derby gegen unseren Nachbarn“, sagt Schlögel. „Da sind die Jungs automatisch motiviert und deshalb gehen wir die Begegnung positiv an.“