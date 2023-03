Der Ball rollt nun wieder in allen Unterallgäuer Ligen

In der Kreisliga Mitte will der TSV Mindelheim auf den Derbysieg aufbauen. Die A-Klasse Allgäu 2 startet mit einem echten Topspiel in das neue Fußballjahr.

Besser hätten die Mindelheimer ihre neue Anzeigetafel am vergangenen Wochenende gar nicht einweihen können. Ein stolzer 3:0-Sieg ließ sich darauf nach den ersten 90 Pflichtspielminuten in diesem Jahr ablesen. Und das gegen den TSV Kirchheim, gegen den man in der Vorrunde beim 1:6 eine ordentliche Tracht Prügel einstecken musste.

Diesmal aber ließen die Mindelheimer nichts anbrennen – und gehen nun entsprechend selbstbewusst in das nächste Spiel der Kreisliga Mitte. Diesmal ist das Team von Trainer Edin Kahric in dessen Heimat zu Gast: beim SV Memmingerberg. "Das Spiel ist praktisch vor meiner Haustüre", sagt Kahric vor der Partie gegen den Tabellenvierten. " Memmingerberg hat eine solide Runde bisher gespielt und die wenigsten Gegentore kassiert. Sie werden es uns also nicht leicht machen", mutmaßt der Mindelheimer Trainer.

Umso bitterer, dass ausgerechnet jetzt Stürmer Riccardo Schulz – womöglich auch länger – wegen einer Muskelverletzung ausfällt. Schulz hatte am vergangenen Samstag zwei Tore gegen den TSV Kirchheim erzielt und ist mit sieben Saisontoren Mindelheims treffsicherster Stürmer. Trotz allem aber geht Kahric selbstbewusst ins Spiel: "Wir fahren nach Memmingerberg, um drei Punkte zu holen. Die brauchen wir im Abstiegskampf."

Der TSV Kammlach ist in Oberbeuren zu Gast

Wunden lecken heißt es dagegen beim TSV Kirchheim: Die 0:3-Niederlage in Mindelheim war nicht nur aufgrund des Ergebnisses bitter. Denn auch die spielerischen Mittel waren an diesem Tag äußerst überschaubar. Am Sonntag gastieren die Kirchheimer (11.) bei der DJK Ost-Memmingen (5.), was die nächste Herausforderung bedeutet. Der TSV Kammlach (6.) ist beim TSV Oberbeuren (3.) zu Gast und kann mit einem Auswärtssieg den Punkteabstand auf zwei Zähler verkürzen. Der SV Oberegg ist spielfrei.

Die Vorentscheidung im Kreisliga-Derby: Einen schellen Angriff schließt Mindelheims Stürmer Riccardo Schulz (gelbes Trikot) hier mit dem 2:0 für den TSV Mindelheim gegen den TSV Kirchheim ab. Foto: Robert Prestele

Los geht es nun auch in den unteren Ligen. In der Kreisklasse Allgäu 1 müssen die beiden heimischen Teams auswärts ran: Der SV Oberrieden (5.) gastiert beim Tabellennachbarn SV Amendingen (4.), der SC Unterrieden (10.) hat mit dem SV Dickenreishausen II die vermeintlich leichteste Aufgabe. Beim Schlusslicht ist alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung für den SCU.

Bad Wörishofens Trainer Thomas Hartmann kann mit der Saison bislang zufrieden sein. Foto: Andreas Lenuweit

In der Kreisklasse Allgäu 2 hat der FC Bad Wörishofen (2.) die wohl schwerste Aufgabe des Spitzentrios zum Rückrundenstart. Der FCW empfängt die SG Jengen/Waal (5.), während Spitzenreiter SG Amberg/Wiedergeltingen bei Kellerkind SV Bedernau (11.) und der Tabellendritte, SV Pforzen, beim Vorletzten, TSV Mittelneufnach, antreten. Zuschauerträchtig dürfte das Derby am Sonntag (15 Uhr) zwischen der SG Kirchdorf/Rammingen (9.) und dem SV Salamander Türkheim (10.) werden.

Der SV Tussenhausen will den Spitzenreiter ärgern

Die A-Klasse Allgäu startet gleich mit dem Topspiel schlechthin: Der SV Tussenhausen (2.) empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den Tabellenführer SG Breitenbrunn/Loppenhausen. Einen Wechsel an der Tabellenspitze wird es allerdings nicht geben, zu groß ist der Abstand zwischen den beiden Teams: Die Spielgemeinschaft hat acht Punkte Vorsprung auf den Verfolger. "Mit diesem Kader ist Breitenbrunn/Loppenhausen der klare Favorit", sagt Tussenhausens Spielertrainer Thomas Kobold. Aber: "Wir spielen daheim und werden tun, was möglich ist, um sie zu ärgern." Sein Team sei fit, wenngleich hinter ein paar Akteuren krankheitsbedingt noch ein Fragezeichen stehe.

Der SV Tussenhausen will im ersten Pflichtspiel des Jahres wieder jubeln. Foto: Andreas Lenuweit

Gewinnt der SV Tussenhausen das Auftaktspiel, dann sichert er zudem seinen zweiten Platz. Auch das ist ein nicht ganz unwichtiger Aspekt des Spitzenspiels, denn die Verfolger sitzen dem SVT im Nacken. So könnten der FC 98 Auerbach/Stetten (beim FC Bad Wörishofen II), der SV Schlingen im Spiel der Woche beim TSV Pfaffenhausen und auch der SC Eppishausen (gegen den TSV Markt Wald) bei einer Tussenhausener Niederlage am SVT mit eigenen Siegen vorbeiziehen.

Das Spiel der Woche: TSV Pfaffenhausen - SV Schlingen

Nach der Umgruppierung in die A-Klasse Allgäu 2 zu Saisonbeginn ist der SV Schlingen längst bestens in der Liga angekommen. So liegt das Team von Trainer Hakan Efir aktuell auf dem vierten Tabellenplatz – lediglich zwei Punkte vom Aufstiegs-Relegationsplatz entfernt.

Weniger rund läuft es derweil für den TSV Pfaffenhausen. Die Mannschaft von Spielertrainer Andreas Doppelhammer rangiert derzeit auf Rang elf. Der Trend von zuletzt fünf Punktspielen ohne Niederlage lässt jedoch positiv hoffen. Zudem kann der TSV Pfaffenhausen auf eine äußerst stabile Defensive vertrauen. Schließlich kann dessen Abwehr bisher mit die wenigsten Gegentore der Liga vorweisen. „Mit der Vorbereitung waren wir durchaus zufrieden. Da konnten wir auch Selbstvertrauen für die Punktrunde tanken. Jetzt gilt es, dass alle an einem Strang ziehen, um uns von der unteren Tabellenregion abzusetzen“, meint Markus Schuster, der Abteilungsleiter des TSV Pfaffenhausen.

„Vor dem neuen Beginn weiß man ja nie ganz genau, wo man wirklich steht. Wenngleich die Vorbereitung auf den Start 2023 recht gut gelaufen ist. Ein Fußballer freut sich natürlich, wenn es auf dem Platz wieder um Punkte geht“, sagt Schlingens Abteilungsleiter Peter Knie. Das Spiel am Sonntag (15 Uhr) ist für beide Teams wegweisend: Pfaffenhausen kann sich bei einem Erfolg deutlich von der Abstiegsregion absetzen, während Schlingen mit einem Dreier die Spitzenzone der Tabelle winkt.

Das Hinspiel spricht mehr für den SV Schlingen, der im August 2022 mit 2:0 gewann.