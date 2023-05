Der FSV Dirlewang lässt zu viele Torchancen aus

Plus Der FSV Dirlewang zeigt im Spiel der Woche gegen den SVS Türkheim ein ordentliches Spiel, vergisst dabei aber das Toreschießen. Damit rückt der Klassenerhalt in weite Ferne.

Der FSV Dirlewang muss sich langsam, aber sicher mit dem Gedanken anfreunden, in der kommenden Saison in der A-Klasse zu spielen. Denn auch das Heimspiel gegen den SVS Türkheim wurde verloren – weil die Chancenverwertung nicht gut genug war.

Eine zerfahrene Anfangsphase sahen die Fans in Dirlewang. Den Spielern beider Teams war die Bedeutung der Begegnung im Kampf gegen den Abstieg anzumerken.