Fußball

Der Jens Lehmann aus Zaisertshofen

Plus Die Szene erinnerte an das legendäre Revier-Derby aus dem Jahr 1997: Auch in Zaisertshofen stürmt in der Nachspielzeit der Torhüter nach vorn – mit Erfolg.

Von Axel Schmidt

In keinem Best-of-der-Bundesliga-Geschichte fehlt diese Szene aus dem Dezember 1997. Als ausgerechnet im Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 in der Nachspielzeit Schalkes Torhüter Jens Lehmann in der Nachspielzeit nach einem Eckball den 2:2-Ausgleich köpft. Ähnliches hat sich am Sonntag in Zaisertshofen zugetragen.

In der Kreisklasse Allgäu 2 fanden am Sonntag nur zwei Spiele statt: In Bad Wörishofen feierte der FCW einen 3:0-Heimerfolg gegen den SV Bedernau und schoss sich damit an die Tabellenspitze. Und auch in Zaisertshofen trotzten sie dem Regen. In der Partie gegen den SV Salamander Türkheim lassen die Hausherren zu Beginn viele Chancen aus und müssen dann plötzlich einem Rückstand hinterherlaufen. Und zwar ganz schön lange. Bis in die Nachspielzeit hat die Türkheimer 1:0-Führung durch den Treffer von Florian Racaj Bestand.

