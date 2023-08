Fußball

Der SV Oberegg setzt seinen Aufwärtstrend fort

Plus In der Kreisliga Allgäu Nord dauerte es etwas, bis der SV Oberegg in die Spur fand. Doch das Derby gegen den TSV Kammlach zeigt: Die Faulstich-Truppe ist angekommen.

Von Axel Schmidt

Sonntagabend um 19.45 Uhr machte Elias Maurus endgültig den Sack zu. Mit seinem Tor zum 4:2-Endstand gegen den TSV Kammlach sorgte der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Stürmer des SV Oberegg für den zweiten Sieg in Serie für sein Team - und für die erste Saisonniederlage des TSV Kammlach.

Die knapp 150 Zuschauer sahen in Oberegg ein spannendes Kreisliga-Derby. In diesem ging der SV Oberegg nach einem schönen Spielzug durch Nico Natterer bereits nach fünf Minuten in Führung. Diese glichen die Kammlacher in der 23. Minute aus, dank Oberegger Mithilfe. Denn Christian Melder unterlief nach einem Kammlacher Eckball ein Eigentor. Auch die Führung der Kammlacher entsprang nach einem Eckball: Torjäger Patrick Funk war in der 41. Minute zur Stelle und traf zum 2:1-Pausenstand.

