Der SV Oberrieden beweist große Moral

Am letzten Spieltag vor der Winterpause holt der SV Oberrieden in der Kreisliga Allgäu Nord in seinem Heimspiel gegen den TSV Ottobeuren einen Punkt. Für den TSV Mindelheim geht es dagegen mit einer Niederlage in die Pause. In der Bezirksliga kann der FC Bad Wörishofen etwas aufatmen.

Bezirksliga Süd Durch die 0:2-Niederlage in Oberstdorf rutscht nun auch der TSV Kammlach wieder in die Abstiegszone der Bezirksliga Süd. Der FC Bad Wörishofen kann derweil aufatmen: Die Mannschaft von Trainer Thomas Hartmann hat das wichtige Kellerduell bei Türkgücü Königsbrunn mit 3:2 gewonnen.

FC Oberstdorf – TSV Kammlach 2:0

Tore 1:0 Christian Lingg (45. + 2), 2:0 Marco Bonauer (63.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Alexander Bienert

Wichtiger Heimsieg für den FC Oberstdorf. Auf dem Kunstrasenplatz in Bad Hindelang entwickelte sich eine kampfbetonte Partie. Von der ersten Minute an entwickelten sich harte Zweikämpfe und keiner wollte seinem Gegenspieler Raum geben. Der TSV Kammlach versuchte es hauptsächlich mit langen Bällen, hingegen der FC Oberstdorf versuchte sich spielerisch Chancen zu erspielen. Bis auf einen Pfostenschuss von Felix Schulla waren aber Strafraumszenen Mangelware. Bis zur 45 Minute dauerte es, bis der erste Angriff vom FCO zu Ende gespielt wurde. Eine Flanke von Benedikt Eder vollendete Christian Lingg zum 1:0-Pausenstand.

Nach der Halbzeit versuchte Kammlach den schnellen Ausgleich zu erzielen, doch der FCO stand souverän und verteidigte stark. Selbst wollte die Mannschaft von Andreas Maier nachlegen und blieb weiterhin aggressiv. So führte eine Standard in der 63. Minute zum 2:0: Einen verunglückten Abschluss konnte Marco Bonauer im Strafraum stoppen und dann ins leere Tor einschieben. Diesen Vorsprung verwaltete der FCO souverän und fuhr am Ende den dritten Heimsieg in Folge ein.

Türkgücü Königsbrunn – FC Bad Wörishofen 2:3

Tore 1:0 Diego Dragone (12.), 1:1 Thomas Waltenberger (31.), 1:2 Maximilian Gast (42.), 2:2 Baschar El Fayyad (60.), 2:3 Maximilian Ackermann (82., FE) Zuschauer 50 Schiedsrichter Lukas Dimdik

Türkgücü kommt im Abstiegskampf einfach nicht in die Gänge. Wieder gab es zu Hause gegen einen direkten Konkurrenten eine Niederlage. Und die war vermeidbar. Zu Beginn wirkten die Gastgeber etwas verschlafen. Bad Wörishofen hatte mehr vom Spiel. Erst nach rund zehn Minuten kam das Team von Bujar Bytyqi besser ins Spiel. Und prompt erzielten die Königsbrunner durch Diego Dragone den Führungstreffer. Danach blieben die Gastgeber dran und waren das bessere Team. Doch nach rund einer halben Stunde stellten sie, unverständlicherweise, das Fußballspielen erst einmal ein und ließen Bad Wörishofen gewähren. Der FCW bedankte sich mit dem 1:1 durch Thomas Waltenberger (31.) und dem 1:2 durch Maximilian Gast in der 42. Minute.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Königsbrunner dann wieder überlegen. Vor allem die Hereinnahme von Egor Keller brachte mehr Gefahr. In dieser Phase gelang Baschar El Fayyad dann auch der Ausgleich. Doch dann ließen die Gastgeber erneut nach und die Allgäuer konnten immer wieder Konter nach vorn bringen. In der 81. Minute musste dann Itua Sadadi auf der Linie klären. Der anschließende Elfmeter, den Maximilian Ackermann verwandelte, entschied das Spiel und Türkgücü wartet weiterhin auf den ersten Heimsieg.

Kreisliga Allgäu Nord Nichts war es mit dem Überwintern auf einem Aufstiegsplatz für den TSV Mindelheim. Nach der überraschenden 0:3-Niederlage bei Schlusslicht SV Memmingerberg bleibt nur Rang vier. Der SV Oberrieden beweist gegen Ottobeuren Moral und kommt nach zweimaligem Rückstand zu einem Punktgewinn.

SV Memmingerberg – TSV Mindelheim 3:0

Tore 1:0 Raphael Mutzel (3.), 2:0 Tim Preschl (49., FE), 3:0 Matthias Müller (77.) Gelb-Rot Patrick Eckers (Mindelheim, 88.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Dennis Küttner

Der SV Memmingerberg ging aus abseitsverdächtiger Position früh in Führung und verteidigte danach geschickt. Und auch in der zweiten Halbzeit trafen die Hausherren direkt, nachdem Florian Schuster im Strafraum gefoult wurde. Die kompakte Defensive ließ nichts mehr zu, und so führte ein Konter sogar noch zum dritten Treffer.

DJK Ost Memmingen – SG Amberg/W’gelt. 4:0

Tore 1:0 Güven Karadeniz (24.), 2:0, 3:0, 4:0 Ibrahim Sesay (35., 74., 77.) Bes. Vork. Güven Karadeniz (Ost MM) vergibt Strafstoß (67.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Michael Sting

Die Talfahrt der SG Amberg/Wiedergeltingen geht weiter. Bei der DJK Ost Memmingen war nichts zu holen. Mann des Tages war Memmingens Ibrahim Sesay, der drei Tore erzielte. Während die Ostler damit als Tabellendritter in die Winterpause gehen, steht die Spielgemeinschaft nach dem nunmehr zehnten Spiel ohne Sieg in Folge auf dem vorletzten Platz.

SV Oberrieden – TSV Ottobeuren 2:2

Tore 0:1 Niklas Tschugg (12.), 1:1 Manuel Schalk (53.), 1:2 Christian Kofler (55.), 2:2 Luca Klaus (63.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Ali Aygün

Eine dominant beginnende Gastmannschaft ging früh in Führung und führte den Spielanteilen entsprechend verdient zur Halbzeitpause. Im zweiten Spielabschnitt kämpfte sich die Heimmannschaft stark verbessert zurück ins Spiel und fuhr einen am Ende etwas glücklichen, jedoch nicht gänzlich unverdienten Punkt ein.

SC Ronsberg – SV Oberegg 1:3

Tore 1:0 Manuel Baur (2.), 1:1, 1:2, 1:3 Sebastian Huber (15., 29., 33.) Gelb-Rot Christian Müller (Oberegg, 90. +4) Zuschauer 270 Schiedsrichter Elias Kennerknecht

Der SV Oberegg behauptet sich in der Spitzengruppe der Kreisliga und überwintert dank seines Drei-Tore-Stürmers Sebastian Huber auf dem zweiten Tabellenplatz. Zwar ging Ronsberg früh durch Baur in Führung, doch mit einem lupenreinen Hattrick drehte Huber bis zur Pause die Partie.

Außerdem spielten:

FC Hawangen – SG Sontheim/Westerheim 1:2

Tore 0:1 Mahfouz Boroh (30.), 0:2 Simon Löffler (36.), 1:2 Johannes Binzer (90. + 2, FE) Gelb-Rot Tobias Keller (Hawangen, 77.), Tobias Kirchmaier (Sontheim, 90. + 4) Zuschauer 400 Schiedsrichter Ulas Kurt

TSV Lautrach-Illerbeuren – TV Bad Grönenbach 1:4

Tore 1:0 Alexander Bischof (12., FE), 1:1, 1:2 Philipp Stiegeler (17., 55./FE), 1:3 Denis Wassermann (65.), 1:4 Marco Rauh (68.) Zuschauer 190 Schiedsrichter Felix Haggenmüller

FC Heimertingen – TV Boos 1:1

Tore 0:1 Moritz Schick (30.), 1:1 Timo Eisenmann (32.) Zuschauer 300 Schiedsrichterin Paulina Koch