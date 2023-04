Der TSV Kirchheim trotzt dem TSV Kammlach ein Remis ab

Plus Schon das Hinspiel der beiden Kreisligisten war eine enge Angelegenheit. Nun folgte das Wiedersehen.

Das Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga zwischen dem TSV Kirchheim und dem TSV Kammlach am Donnerstag hatte keinen Sieger. Während sich im Hinspiel der TSV Kirchheim durch ein Last-minute-Tor mit 4:3 die drei Punkte gesichert hat, blieb es diesmal bei einem Unentschieden.

Während der TSV Kirchheim nun am Wochenende gleich wieder ranmuss, sind die Kammlacher spielfrei und können sich die Konkurrenz ansehen.