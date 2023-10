Der TSV Kirchheim will gegen Überraschungsteam überraschen

Die Kreisliga Allgäu Nord wird derzeit von einem Aufsteiger angeführt: Das soll sich aus Sicht des TSV Kirchheim ändern.

Den Auftakt zum elften Spieltag in der Kreisliga Allgäu Nord machte am Freitagabend der starke Aufsteiger FC Bad Wörishofen im Heimspiel gegen Ronsberg (Partie bei Redaktionsschluss noch nicht beendet). Noch besser steht als der FCW hat bislang Mit-Aufsteiger TV Boos abgeliefert.

Der Tabellenführer gastiert am Samstag (15 Uhr) in Kirchheim und trifft dort auf einen wiedererstarkten TSV.

Kreisliga Allgäu Nord: Kirchheim will seinen Lauf fortsetzen

Den Saisonstart des TSV Kirchheim als "durchwachsen" zu bezeichnen, wäre beinahe beschönigend. Tatsache ist, dass die Kirchheimer bis zum siebten Spieltag erst drei Punkte auf dem Konto hatten. Dann aber setzte die Mannschaft von Trainer Markus Nägele zu einem Zwischenspurt an, der sich im besten Fall zu einer formidablen Siegesserie auswachsen könnte.

Denn mit drei Siegen in Folge (4:2 gegen Ronsberg, 2:0 gegen Bad Wörishofen, 2:1 gegen Oberegg) haben sich die Kirchheimer aus der Abstiegszone geschossen - und wollen diesen Lauf natürlich fortsetzen. Gegner am Samstag im heimischen Sportpark ist der TV Boos. Dass der Aufsteiger die Tabelle anführt, kommt für Markus Nägele nicht unbedingt überraschend: " Boos hat schon einen starken Kader mit einigen Spielern, die höherklassig gespielt haben." Er kann für dieses Spiel nahezu aus dem Vollen schöpfen, einzig hinter Kapitän Simon Reichle stehe noch ein Fragezeichen, so Nägele. "Wir sind gut vorbereitet. Ich denke, wir müssen deren lange Bälle unterbinden und möglichst die zweiten Bälle gewinnen", sagt Nägele.

Ob es dann reicht für den vierten Sieg in Folge? "Ich hoffe es, denn in der Liga geht es schon recht eng zu", sagt Nägele mit Blick auf die Tabelle. Hier stehen die Kirchheimer mit zwölf Punkten auf Rang zehn.

Lesen Sie dazu auch

Die SG Amberg/Wiedergeltingen (weiß-rote Trikots, hier gegen den SV Oberegg) haben am Samstag den TSV Kammlach zu Gast. Foto: Andreas Lenuweit

Ebenfalls zwölf Punkte hat die SG Amberg/ Wiedergeltingen (9.) auf dem Konto. Spielertrainer Thomas Waltenberger trifft mit seiner Elf am Samstag (15.30 Uhr) auf den TSV Kammlach und weiß, was da auf sein Team zukommt. " Kammlach war nicht umsonst mein Meistertipp. Die gehören unter die Top-Drei der Liga", sagt Waltenberger. Dass zuletzt auch wieder der frühere Torjäger Reinhold Haar seine Fußballschuhe für den TSV Kammlach geschnürt und bereits wieder getroffen hat, erleichtere die Sache nicht.

"Das ist ein Spieler, der weiß, wo das Tor steht. Der ist immer gut für ein Tor", sagt Waltenberger. Trotzdem werde er an seiner offensiven Spielweise nichts ändern. "Wir wollen Fußball spielen und uns nicht hinten reinstellen. Wir werden dann sehen, ob es gegen Kammlach reicht", so Waltenberger.

Kreisklasse Allgäu 2: Schon wieder spielt Schöneberg gegen den Tabellenführer

Eine schwere Aufgabe steht der SG Kirchdorf/ Rammingen bevor. Die Spielgemeinschaft, die punktgleich mit dem SV Oberrieden die Tabelle anführt, ist am Sonntag beim Tabellendritten SVO Germaringen II zu Gast. Die SVO-Reserve liegt nur zwei Punkte hinter Kirchdorf/Rammingen auf Rang drei und ist vor allem zu Hause eine Macht: In fünf Heimspielen sammelte sie bislang 13 Punkte.

Mit Blick auf das Spiel der Woche könnte die Tabellenspitze am Sonntag noch enger zusammenrücken. Wenn der SV Schöneberg am Samstag (15 Uhr) mit dem SV Oberrieden den neuen Tabellenführer der Kreisklasse Allgäu 2 begrüßt, dann hat der SVS selbst einen gewichtigen Anteil daran. Denn am vergangenen Wochenende leistete das Team von Trainer Michael Scherer kräftig Schützenhilfe für den VG-Nachbarn Oberrieden. Schöneberg nämlich trotzte dem bisherigen Tabellenführer Kirchdorf/Rammingen auf dessen Platz ein 0:0-Unentschieden ab.

Zuletzt trotzte der SV Schöneberg (gelbe Trikots) der SG Kirchdorf/Rammingen einen Punkt ab. Nun geht es gegen den Lokalrivalen SV Oberrieden. Foto: Andreas Lenuweit

Der SV Oberrieden hatte derweil bei der SG Breitenbrunn/Loppenhausen mit einem 3:0-Erfolg seine Hausaufgaben gemacht. Seit dem zweiten Spieltag lag der SVO auf dem zweiten Tabellenplatz. Am vergangenen Wochenende gelang der Mannschaft von Coach Florian Huber nun - wenn auch punktgleich - der Sprung an die Tabellenspitze. Die Schöneberger spielen bisher ebenfalls eine sehr ansehnliche Saison und haben sich mit zwölf Punkten auf Platz sechs festgesetzt.

Spieler sowie Verantwortliche des SV Schöneberg und des SV Oberrieden kennen sich natürlich bestens und die Schöneberger werden wissen, dass sie dennoch bei der Begegnung keine Gastgeschenke erwarten dürfen. So steht am Samstag nicht nur das VG-Duell auf dem Programm. Gleichzeitig läuft im Hintergrund das Fernduell Oberriedens gegen den bisherigen Tabellenführer Kirchdorf/Rammingen. „Das Spiel in Schöneberg wird sicher eine interessante Begegnung. Insbesondere nachdem uns die Schöneberger beim Sprung an die Tabellenspitze durch ihr Unentschieden bei der SG Kirchdorf/Rammingen unterstützt haben“, sagt SVO-Trainer Florian Huber. „Bei uns selbst freut es mich derzeit besonders, dass die Defensive so stark spielt und bisher nur sehr wenige Gegentreffer zugelassen hat. So wollen wir den ersten Platz natürlich auch verteidigen.“

In der unteren Tabellenhälfte stehen der SVS Türkheim (13.) und der SC Unterrieden (12.) unter Zugzwang. Verlieren die Türkheimer ihr Heimspiel am Sonntag gegen den FSV Lamerdingen (9.) und die Unterrieder ihr Heimspiel gegen den FC Buchloe (10.), dann dürften das gesicherte Mittelfeld langsam aber sicher weg sein.

A-Klasse Allgäu 2: SV Schlingen kann an die Tabellenspitze zurückkehren

Drei der vier Topteams müssen auswärts ran: Spitzenreiter TSV Mittelneufnach gastiert am Samstag (13 Uhr) beim TSV Kirchheim II (11.), der TSV Pfaffenhausen (2.) spielt am Sonntag (15 Uhr) beim SV Salgen/Bronnen (7.) und der SV Bedernau (4.) ist beim FSV Dirlewang (6.) zu Gast.

Der SV Schlingen, der aufgrund eines ausstehenden Sportgerichtsurteils aktuell nur Dritter ist, empfängt am Sonntag den FC 98 Auerbach/Stetten (8.). Gewinnt die Mannschaft von Trainer Hakan Efir gegen den FC 98, dann dürfte Schlingen in der kommenden Woche wieder von der Tabellenspitze grüßen - sofern die drei Punkte aus dem Spiel in Mindelheim dem Schlingener Konto nachträglich gutgeschrieben werden.