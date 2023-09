Der TSV Mindelheim will endlich wieder einen Sieg feiern

Aktuell ist der TSV Mindelheim der Remiskönig der Kreisliga Allgäu Nord. Das soll sich am Sonntag zum Besseren ändern. Ob das in Amberg gelingt?

Man kann es auch positiv sehen: Seit vier Spielen ist der TSV Mindelheim in der Kreisliga Allgäu Nord ungeschlagen. Allerdings sprangen in diesen vier Spielen auch nur vier Pünktchen für die Kreisstädter heraus. Was den Mindelheimern zum einen den inoffiziellen Titel des aktuellen Remiskönigs beschert und in der Tabelle Platz sieben bedeutet.

Am Sonntag geht es für die Mannschaft von Trainer Patrick Eckers nach Amberg. Gegen den Aufsteiger SG Amberg/ Wiedergeltingen, der sich aktuell auf Rang elf befindet, soll endlich wieder ein Sieg her. Sein Gegenüber, Thomas Waltenberger, hat naturgemäß etwas dagegen. Er spricht von einer entscheidenden Phase der Saison für sein Team. "Wir spielen jetzt gegen Mindelheim, dann gegen Lautrach - danach wird man sehen, wo wir uns in der Liga einordnen werden", sagt Waltenberger. Trotz der Ergebnis-Misere der Mindelheimer glaubt er nicht, dass es eine leichte Aufgabe für sein Team wird: "Mindelheim ist eine Mannschaft, die spielt. Und die einen guten Trainer hat. Da kommt schon etwas auf uns zu."

Ein weiteres interessantes Duell findet am Sonntag in Kirchheim statt. Der TSV, der am vergangenen Wochenende endlich den ersten Saisonsieg feiern durfte, empfängt den bärenstarken Aufsteiger FC Bad Wörishofen. In der Kreisliga kreuzten sich zuletzt in der Saison 2011/12 die Wege der beiden Mannschaften. Die Bilanz damals war ausgeglichen: Beide Mannschaften gewannen ihr jeweiliges Heimspiel mit 2:1 - und beide Mannschaften stiegen am Ende der Saison auch gemeinsam als Letzter ( Bad Wörishofen) und Vorletzter (Kirchheim) ab.

Aktuell trennen die beiden Vereine acht Punkte und zehn Tabellenplätze: Während der FC Bad Wörishofen auf Rang drei mit Tuchfühlung zu einem Aufstiegsplatz steht, stecken die Kirchheimer als Vorletzter mittendrin im Abstiegskampf. Ein Heimsieg gegen den FCW - und die Welt sähe gleich wieder besser aus. Bereits am Samstag sind der TSV Kammlach (in Ronsberg) und der SV Oberegg (in Buxheim) im Einsatz.

Kreisklasse Allgäu 2: Türkheim muss zur starken Kaufbeurer Reserve

Der SV Oberrieden kann am Feiertag (Dienstag, 3. Oktober) theoretisch die Tabellenführung in der Kreisklasse Allgäu 2 übernehmen. Dann nämlich steht das Nachholspiel gegen die SpVgg Kaufbeuren II an. Vorausgesetzt, die Oberrieder gewinnen bereits am Samstag (15 Uhr) ihr Auswärtsspiel in Zaisertshofen, wäre dann ein Heimsieg gegen die Bezirksliga-Reserve aus Kaufbeuren nötig, um die SG Kirchdorf/ Rammingen wegen des besseren Torverhältnisses von Platz eins zu verdrängen.

Allerdings ist die SpVgg Kaufbeuren II derzeit in bestechender Form: In den vergangenen vier Spielen holten die Kaufbeurer zehn Punkte und schossen unter der Woche im Nachholspiel den SV Pforzen mit 6:3 ab. Für den SVS Türkheim, der am vergangenen Wochenende seinen ersten Saisonsieg feiern durfte, steht am Sonntag also ein schweres Auswärtsspiel in Kaufbeuren an. Doch vielleicht hat der deutliche 3:0-Heimsieg zuletzt gegen den SC Unterrieden einen Knoten platzen lassen, sodass die Türkheimer auch in Kaufbeuren punkten können.

Im Duell der Spielgemeinschaften am Sonntag sind die Rollen klar verteilt: Gastgeber SG Breitenbrunn/Loppenhausen wartet immer noch auf den ersten Saisonsieg und ist Letzter, die Gäste von der SG Kirchdorf/Rammingen stehen nach acht Spieltagen auf dem ersten Platz.

A-Klasse Allgäu 2: Lösbare Aufgaben für das Spitzentrio

Heimlich, still und leise hat sich der SV Bedernau in der Spitzengruppe etabliert. Mit 17 Punkten belegen die Bedernauer derzeit den dritten Platz - und das mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz. Am Samstag empfängt die Mannschaft von Trainer Salih Yilmaz den FC 98 Auerbach/Stetten (10.). Ob es mit einem Sieg schon für die Tabellenführung reicht? Das kommt auf die Konkurrenz an.

Spitzenreiter TSV Mittelneufnach empfängt ebenfalls bereits am Samstag den SV Mattsies (13.) und ist dabei ebenso Favorit wie der Tabellenzweite SV Schlingen, der am Sonntag Türkiyemspor Mindelheim (12.) zu Gast hat.