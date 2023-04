Der TSV Zaisertshofen bejubelt ein Torwart-Tor

Der Dauerregen sorgte dafür, dass viele Sportplätze im Unterallgäu am Sonntag unbespielbar waren. Wo gespielt wurde, fielen auch Tore - und was für welche.

Es hatte sich angedeutet: Der Dauerregen vom Samstag auf Sonntag verwandelte viele Unterallgäuer Sportplätze in Pfützenlandschaften, sodass mancherorts an ein Fußballspiel nicht zu denken war.

So fielen in der Kreisliga Mitte wie auch in den Ligen darunter zahlreiche Spiele aus. Wo am Samstag und Sonntag jedoch gespielt wurde, gab es auch Tore zu sehen.

Kreisliga Mitte: Kirchheim und Oberegg zum Zuschauer verdammt

Die Kreisliga-Partien am Samstag konnten alle noch ordnungsgemäß ausgetragen werden. Am Sonntag dann kamen einige Absagen, darunter die Partien SV Oberegg - SV Mauerstetten und SV dickenreishausen - TSV Kirchheim. Der TSV Kammlach war dagegen im Einsatz.

SV Stöttwang - TSV Kammlach 2:1

Tore 1:0 Albinus (16.), 1:1 Manuel Funk (71.), 2:1 Hartmann (90.) Gelb-Rot Rafael Freiberger (89./ Kammlach) Zuschauer 40 Schiedsrichter David Funk

Der SV Stöttwang erkämpfte sich einen verdienten „Arbeitssieg“. Die ersten 40 Spielminuten überzeugte Stöttwang durch Kampfgeist und Einsatzwillen. Danach kamen die Gäste aus Kammlach besser ins Spiel und machten ebenfalls Druck. Dadurch eröffneten sich natürlich Chancen. Auch nach dem 1:1 hielt Stöttwang weiter dagegen. Die letzten Spielminuten waren geprägt von Kampf und Chancen auf beiden Seiten. Der SVS überlies stellenweise auch durch individuelle Fehler den Kammlachern das Heft. Mit viel Herz und Druck nach vorne, erzielte Stöttwang dann aber doch noch den 2:1-Enstand.





Babenhausen – Neugablonz 3:1

Tore 1:0 Fatih Ademi (8.), 1:1 Alexander Münzhuber (59., ET), 2:1 Steffen Alexander Graf (77.), 3:1 Fatih Ademi (83., FE) Zuschauer 150 Schiedsrichter Mark Wölzlein





Buxheim – Lautrach-Illerbeuren 4:0

Tore 1:0 Fabian Schmidt (5.), 2:0. 3:0 Alexander Honold (60., 70.), 4:0 Luca Schwenk (78.) Zuschauer 60





Buchloe – Oberbeuren 1:1

Tore 0:1 Simon Stöckl (52.), 1:1 Bastian Böck (88.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Thomas Krambs





Ost-Memmingen – Memmingerberg

Tore 1:0 Naim Nimanaj (8.), 2:0 Josip Kordic (10.), 3:0 Erduan Topallaj (21.), 4:0 Lukas Halbig (32.), 5:0, 6:0 Levent Zanker (48., 53.), 6:1 Johannes Geiger (88.) Zuschauer sss Schiedsrichter Oliver Waizmann

Kreisklasse 1: Bittere Pille für den SC Unterrieden

Bitter für den SC Unterrieden: Eine Minute vor Schluss gleicht die SpVgg Günz-Lauben aus. Klarer war die Sache in Sontheim, wo der SV Oberrieden zu Gast war.





Sontheim/Westerheim – Oberrieden 3:0

Tore 1:0 Jürgen Petrich (16.), 2:0 Tobias Kirchmaier (22.), 3:0 Jürgen Petrich (90. + 3) Zuschauer 120 Schiedsrichter Ronny Nagelberg

Die SG Sontheim/Westerheim ging durch eine schöne Direktabnahme von Jürgen Petrich in Führung und legte kurz darauf nach einem Konter den zweiten Treffer nach. Im Anschluss verwaltete die Heimelf ihren Vorsprung und ließ bei schwierigen Wetterbedingungen kaum Torchancen zu. In der Nachspielzeit legte Jürgen Petrich schließlich noch seinen zweiten Treffer nach, sodass das Spiel mit einem ungefährdeten 3:0-Heimsieg endete.





Unterrieden – Günz-Lauben 1:1

Tore 1:0 Stefan Müller (27., HE), 1:1 Nicolas Glöckler (89.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Ulas Kurt

Bei schwierige Platzverhältnissen konnte sich in Unterrieden in der ersten Halbzeit keine besonders attraktive Partie entwickeln. Die Führung für die Heimelf fiel dann auch nicht aus dem Spiel heraus, sondern durch einen Handelfmeter. Nach dem Seitenwechsel hatte Günz-Lauben mehr vom Spiel, sodass das Unentschieden am Ende in Ordnung geht. Der Ausgleich durch ein Eigentor nach einer missglückten Rettungsaktion war für den SCU dennoch doppelt bitter, da kurz zuvor die große Chance zum Ausbau der eigenen Führung nicht genutzt worden war.





Wie hier in Dirlewang sorgte der Regen für unbespielbare Plätze. Foto: Andreas Lenuweit

Kreisklasse 2: Fünfter Heimsieg in Folge für den FC Bad Wörishofen

In der Kreisklasse Allgäu 2 sorgte der Regen für einen neuen Tabellenführer: Weil das Spiel der SG Amberg/Wiedergeltingen in Germaringen abgesagt wurde, hatte der FC Bad Wörishofen die Chance, die Tabellenführung mit einem Heimsieg zu übernehmen. Und diese ließ er sich nicht entgehen. Der TSV Zaisertshofen bejubelt derweil einen besonderen Torschützen. Die weiteren Spiele fielen sprichwörtlich ins Wasser.

FC Bad Wörishofen – SV Bedernau 3:0

Tore 1:0 Maximilian Süli (18.), 2:0 Maximilian Gast (39.), 3:0 Fabian Zedelmeier (55., ET) Zuschauer 55 Schiedsrichter Patrick Rossow

Der FCW bestimmte das Spiel vor der Pause souverän und lag verdient mit 2:0 in Führung. Das 1:0 erzielte Maximilian Süli nach starker Vorarbeit von Severin Bartsch. Beim 2:0 setzte sich Torjäger Maximilian Gast energisch durch und ließ dem starken Bedernauer Schlussmann Daniel Brugner keine Chance. Die einzige Gästechance vergab Tom Polonyi, als er sich allein vor FCW-Keeper Daniel Berchtold den Ball etwas zu weit vorlegte. Nach Seitenwechsel gelang den Platzherren noch der dritte Treffer, als Marcel Ohmann zunächst an Brugner scheiterte, der Ball jedoch auf Umwegen als Eigentor im Netz landete. Danach wurde kräftig gewechselt mit der Folge, dass der Spielfluss weitgehend zum Erliegen kam.

Der FC Bad Wörishofen (blau-weiße Trikots) übernahm in der Kreisklasse 2 die Tabellenführung. Foto: Andreas Lenuweit

TSV Zaisertshofen – SVS Türkheim 1:1

Tore 0:1 Florian Racaj (42.), 1:1 Daniel Egger (90. + 2) Zuschauer 60 Schiedsrichter Burhan Secgin

Zaisertshofen startete gut in die Partie, konnte jedoch seine zahlreichen Chancen nicht nutzen. Die Gäste gingen durch einen individuellen Fehler in Führung und waren bis in die Nachspielzeit auf der Siegerstraße. Doch dann kam der Zaisertshofens Torhüter Egger nach einem Eckball in aussichtsreicher Position an den Ball und erzielte den umjubelten Ausgleichstreffer.





A-Klasse 2: Türkiyemspor Mindelheim feiert Auswärtssieg

Bereits am Samstag fand das Spiel der Woche zwischen dem SV Tussenhausen und dem FC 98 Auerbach/Stetten statt - und fand einen deutlichen Sieger. Spitzenreiter SG Breitenbrunn/Loppenhausen musste am Sonntag wetterbedingt zusehen, wie die Konkurrenz punktete und den Abstand etwas verringerte. Der SV Schlingen bleibt der ärgste Verfolger von Spitzenreiter SG Breitenbrunn/Loppenhausen. Im Duell der Verfolger gewann Schlingen knapp gegen Eppishausen.





Bad Wörishofen II – Türkiyemspor Mindelheim 2:3

Tore 0:1 Taner Coskun (19.), 1:1 Ahmed Abdi (32.), 1:2 (39.), 1:3 (57.), 2:3 Edin Bajramovic (89.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Stephan Schweiger

Die spielerisch bessere Mannschaft setzte sich letztlich verdient durch. Die Gäste wirbelten in der Anfangsphase im Stil einer Spitzenmannschaft, mussten aber dem hohen Tempo schon bald Tribut zollen. So war die FCW-Reserve zwar unterlegen, aber nicht chancenlos.





Schlingen – Eppishausen 3:2

Tore 0:1 Lukas Wiblishauser (10), 1:1 Leon Gerlich (48.), 2:1 Nicolas Binder (63.), 3:1 Simon Windrath (79.), 3:2 Korbinian Schneider (84.) Gelb-Rot Jannik Strehler (Eppishausen, 78.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Erwin Hefele

Die Gäste gingen durch einen direkt verwandelten Freistoß früh in Führung. In der Folge zog sich Eppishausen zurück, es spielte nur noch der SV Schlingen. Belohnt wurden die Bemühungen zu Beginn der zweiten Halbzeit, als Leon Gerlich einen abgewehrten Elfmeter im Nachschuss zum Ausgleich einschob. Die weiteren Treffer erzielten Nikolas Binder per Kopfball und Simon Windrath mit einem unhaltbar verwandelten Freistoß. Kurz vor Schluss bäumten die Gäste sich noch einmal auf und kamen zum glücklichen Anschlusstreffer, der auch das Endergebnis darstellte.





Salgen/Bronnen – Markt Wald 3:1

Tore 1:0 Jonas Heiß (18.), 1:1 Tobias Hörtrich (35.), 2:1 Jonas Heiß (68.), 3:1 Benedikt Aigster (86.) Gelb-Rot Rene Schmid (Markt Wald, 44.), Michael Strobl (Markt Wald, 88.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Tim Weis

Eine über weite Strecken in der ersten Halbzeit ausgeglichene Partie wurde in der zweiten Halbzeit noch klar für die Heimelf entschieden. Die Gäste schwächten sich durch zwei Platzverweise selbst, sodass die Schlussphase doch sehr einseitig wurde.





Mattsies – Amberg/Wiedergeltingen II 1:3

Tore 0:1 Deniz Subasi (18.), 1:1 Christian Mayr (27.), 1:2 Christoph Halbedl (65.), 1:3 Patrick Müller (85.) Zuschauer 45 Schiedsrichter Reiner Maiberger

Eine unnötige Niederlage kassierte der SV Mattsies gegen die Amberg/Wiedergeltingen II. Gegen spielerisch gute Gäste hielt Mattsies auf matschigem Geläuf mit Kampf und Emotion dagegen, belohnte sich aber zu selten.