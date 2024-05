Die Abstiegskandidaten müssen sich ordentlich strecken

Fünf Spieltage vor Saisonende sind in den Unterallgäuer Ligen manche Weichen bereits gestellt. Vor allem in den Tabellenkellern könnte es bald Klarheit geben.

Die Unterallgäuer Fußballer befinden sich auf der Zielgeraden der Saison. Noch fünf Spieltage (für manche Mannschaften sind es dank Nachholpartien deren noch sechs) stehen in der Kreisliga Allgäu Nord, der Kreis- und der A-Klasse Allgäu 2 noch an. In manchen Ligen könnte am Wochenende bereits eine Vorentscheidung in Sachen Auf- und Abstieg fallen.

Kreisliga Allgäu Nord: Der TSV Kammlach jagt den Spitzenreiter

Die Aufholjagd geht weiter in der Kreisliga: Nachdem Tabellenführer TV Boos nach der Winterpause seinen stattlichen Punktevorsprung ordentlich eingebüßt hatte, marschierten die beiden Teams an der Tabellenspitze zuletzt wieder einträchtig nebenher: Einem Remis gegen ein Team aus dem unteren Mittelfeld ( Boos mit einem 2:2 gegen Legau, Kammlach mit einem 3:3 in Mindelheim) folgte ein knapper Sieg gegen einen Abstiegskandidaten (Boos mit einem 2:1 in Legau, Kammlach mit einem 1:0 in Lautrach).

Noch hat der TV Boos zwei Punkte Vorsprung, am Sonntag könnte sich das allerdings ändern: Der TSV Kammlach empfängt um 14 Uhr den SC Ronsberg (5.), eine Stunde später hat der TV Boos den SV Memmingerberg (4.) zu Gast. Die Mannschaft von Roland Zellhuber kann also vorlegen und nach ihrer Partie dem SV Memmingerberg die Daumen drücken.

In der Kreisliga Allgäu Nord kämpfen der TSV Kammlach (gelb-schwarze Trikots) und der FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) um einen Aufstiegsplatz. Foto: Andreas Lenuweit

Patzen beide Topteams, wäre der FC Bad Wörishofen der lachende Dritte. Mit einer beeindruckenden Konstanz gewann der Aufsteiger die vergangenen vier Spiele und ist wieder in Schlagdistanz zu Platz zwei. Nun geht es am Samstag (15.30 Uhr) gegen den TSV Kirchheim. Und hier ist vermutlich noch eine Rechnung offen. Durchaus überraschend hatten die Kirchheimer nämlich die Kurstädter im Hinspiel mit 2:0 geschlagen. Um 15.30 Uhr gibt es die Neuauflage – wieder unter ähnlichen Vorzeichen. Schwimmt doch der FC Bad Wörishofen nach zuletzt vier Siegen in Folge regelrecht auf einer Erfolgswelle.

Diese ließ die Kurstädter in der Tabelle mittlerweile auf Rang drei klettern. Damit liegt das Team um Spielertrainer Thomas Hartmann nur noch wenige Punkte hinter den beiden Spitzenplätzen der Kreisliga Nord. Der TSV Kirchheim reist dagegen als Tabellenvorletzter mit der Außenseiterrolle in die Kurstadt an. Allerdings hat sich Kirchheim unter dem neuen Trainer Christian Mößnang durchaus etwas konsolidiert. So gelang vor drei Wochen ein 0:0 beim SV Memmingerberg. Am Mittwoch lieferte der TSV Kirchheim beim Finale des Allgäuer Totopokals dem Tabellenführer der Bezirksliga Süd FC Thalhofen einen harten Kampf und musste sich erst im Elfmeterschießen geschlagen geben.

„Nach dem Pokalfinale am Mittwoch freuen wir uns auf die Begegnung mit Bad Wörishofen. Vielleicht können wir den Schwung des Pokalspiels, trotz der Niederlage, ja mitnehmen und am Samstag eine ähnliche Leistung abrufen“, meint Kirchheims Coach Christian Mößnang. „Mit jetzt 37 Punkten haben wir unser erstes Saisonziel erreicht. Was jetzt noch kommt, ist eine Zugabe“, sagt FCW-Spielertrainer Thomas Hartmann. „Die Hinspielniederlage gegen Kirchheim ist noch nicht vergessen. Zu Hause wollen wir diesmal schon punkten“, sagt er.

Der SV Oberegg (10.) hat ein Sechs-Punkte-Spiel vor der Brust: Gewinnt der SVO sein Heimspiel am Sonntag gegen den FC Viktoria Buxheim (12.) würde der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz mindestens neun Punkte betragen. Auch zu den Relegationsplätzen hätten die Oberegger dann im besten Fall sechs Punkte Abstand.

Kreisklasse Allgäu 2: Schlägt der Favoritenschreck wieder zu?

Der SV Oberrieden spielt eine beeindruckende Saison: In den bislang absolvierten 21 Spielen gelangen der Mannschaft um Spielertrainer Florian Huber 16 Siege und drei Remis. Nur zweimal gingen die Oberrieder als Verlierer vom Platz: in Kirchdorf und in Pforzen - bei den beiden ärgsten Verfolgern. Am Samstag kommt nun der TSV Zaisertshofen (7.) nach Oberrieden. Die Gäste von der Flossach hatten dem SVO schon im Hinspiel das Leben schwer gemacht und ihm beim 1:1 ein Unentschieden abgerungen. Vergangene Woche fertigten die Zaisertshofer außerdem den damaligen Tabellenzweiten SG Kirchdorf/ Rammingen mit 5:2 ab. Der SV Oberrieden sollte also gewarnt sein. Gelingt dem SV Oberrieden Heimsieg Nummer neun, dann wäre dies ein großer Schritt in Richtung Meisterschaft.

Den Titel im Blick: Oberriedens Spielertrainer Florian Huber ist mit seiner Mannschaft auf dem besten Weg, die Meisterschaft in der Kreisklasse Allgäu 2 zu holen. Foto: Robert Prestele

Im Tabellenkeller haben der SC Unterrieden und die SG Breitenbrunn/Loppenhausen im Prinzip nur noch rechnerische Chancen auf den Klassenerhalt. Neun beziehungsweise zehn Punkte beträgt der Abstand zum Relegationsplatz, den der SVS Türkheim belegt. Und während die Türkheimer nach der Winterpause fleißig Punkte gegen die direkte Konkurrenz sammelte, kassierte der SC Unterrieden zuletzt vier Niederlagen in Folge. Nun geht es zum FSV Lamerdingen (6.), an drei Punkte mag man angesichts des bisherigen Saisonverlaufs nicht so recht glauben.

"Wir machen uns nichts vor", sagt SCU-Trainer Roland Wohnlich. "Es wird, vor allem nach der bitteren Niederlage in Türkheim, brutal schwer, da unten noch rauszukommen." Entsprechend wollen er und sein Team die nächsten Aufgaben locker angehen. "Jetzt meint eh jeder, dass wir schon abgestiegen sind." Vielleicht sei das noch eine Chance. Doch letztlich ist Wohnlich, der den Verein am Saisonende verlässt und als Spieler zum Landesligisten TV Erkheim wechseln wird, auch Realist: "Die Tabelle lügt nicht. Aber auch wenn es sportlich nicht die erfolgreichste Zeit war, hatten wir immer eine gute Stimmung im Team."

Für den SC Unterrieden (schwarze Trikots, hier im Spiel gegen Pforzen) geht es in den noch verbleibenden Spielen um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Foto: Andreas Lenuweit

Auch für die SG Breitenbrunn/Loppenhausen, die vergangene Woche mit 1:8 beim FC Buchloe unterging, sieht es düster aus. Der Aufsteiger ist am Wochenende jedoch spielfrei, die Partie bei der SG Kirchdorf/Rammingen wird erst am 8. Mai ausgetragen. Je nachdem, wie die Ergebnisse am Wochenende sind, könnte dann ein Nichtabstiegsplatz für die SG Breitenbrunn/Loppenhausen bereits außer Reichweite sein.

A-Klasse Allgäu 2: Türkiyemspor Mindelheim tauscht Heimrecht

Eigentlich sollte Tabellenführer SV Schlingen am Sonntag bei Türkiyemspor Mindelheim antreten, doch nun wurde das Heimrecht getauscht. So hat Schlingen am Sonntag (15 Uhr) also die Chance, im Heimspiel gegen die Mindelheimer weiter am Aufstiegstraum zu arbeiten. Schon das Hinspiel (6:2) war eine klare Angelegenheit für den SV Schlingen.

Klar ist: Einen Ausrutscher sollte sich die Mannschaft von Trainer Hakan Efir nicht leisten. Denn Verfolger SV Bedernau ist nur einen Punkt zurück und hat mit dem FC 98 Auerbach/Stetten (6.) eine lösbare Aufgabe vor sich.

Im Tabellenkeller muss sich der SV Mattsies schleunigst von der 1:9-Klatsche unter der Woche gegen Schlingen rehabilitieren, ansonsten droht der Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz. Allerdings kommt mit dem TSV Mittelneufnach (3.) am Sonntag eine Mannschaft, die die Hoffnung auf einen Aufstiegsplatz noch nicht aufgegeben hat.