Fußball

vor 32 Min.

Die Fußballerinnen des FC Zürich sind mit dem Trainingslager in Bad Wörishofen zufrieden

Erfolgreiches Wiedersehen: Schon zum zweiten Mal in Folge absolviert die Frauenfußballmannschaft des FC Zürich in Bad Wörishofen ein Trainingslager.

Plus Die Fußballerinnen des FC Zürich bereiten sich in Bad Wörishofen auf die neue Saison vor. Einige Spielerinnen stoßen erst am Ende dazu, weil sie ihr Land bei der WM vertraten.

Von Helmut Bader

Der Frauenfußballmannschaft des FC Zürich hat es im vergangenen Jahr beim Trainingslager in der Kneippstadt offensichtlich gut gefallen. Denn auch in diesem Jahr wählte der Schweizer Erstligist zur Vorbereitung auf die neue Saison Bad Wörishofen, seine Sportanlagen und das Parkhotel Residence erneut als Quartier.

Offensichtlich ist dies außerdem ein Erfolgsgarant, denn die Mannschaft von Trainerin Jaqueline Dünker wurde auch 2023 wieder Schweizer Meister, und dies bereits zum 23. Mal. Die ehemalige deutsche Bundesligaspielerin von Bayer Leverkusen hatte im Anfang des Jahres Inka Grings bei Zürich abgelöst, weil diese die Nationalmannschaft der Schweiz übernommen hatte.

