Die Kreisliga Allgäu Nord ist fest in Unterallgäuer Hand

Plus Es ist ein Tabellenstand, den man sich doch gerne ansieht: Auf den ersten drei Plätzen in der Kreisliga Allgäu Nord stehen drei Teams aus der Region.

Klar, nach drei Spieltagen kann man noch keine Bilanz ziehen. Und klar, so richtig perfekt war der Start in die Kreisligasaison für die heimischen Teams aus Bad Wörishofen. Mindelheim und Kammlach auch nicht. Immerhin gab es bereits Punktverluste. Und doch dürfte es dem Unterallgäuer Fußballfan derzeit beim Blick auf die Tabelle der Kreisliga Allgäu Nord warm ums Herz werden.

Schließlich belegen der FC Bad Wörishofen, TSV Mindelheim und TSV Kammlach nacheinander die ersten drei Plätze. Vor allem der Aufsteiger aus der Kneippstadt hat bislang starke Vorstellungen abgeliefert. Der Punkteteilung zu Saisonbeginn gegen den TSV Mindelheim folgten ein Kantersieg gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren (6:1) und nun am Wochenende die Reifeprüfung: der 1:0-Sieg beim TSV Kammlach.