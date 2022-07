Die Wechselecke im Unterallgäu: Der SV Schlingen hat einen neuen Trainer

Plus Sommerpause ist Wechselzeit: Welcher Verein hat einen neuen Trainer? Wohin wechselt der Torjäger der vergangenen Saison? Hier findet man die aktuellen Transfers.

Die vergangene Spielzeit ist gerade erst beendet, da basteln die einzelnen Vereine schon wieder an der neuen Mannschaft. Die Mindelheimer Zeitung verfolgt den Transfersommer und stellt die einzelnen Spieler- oder Trainerwechsel vor.