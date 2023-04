Edin Kahric verlässt den TSV Mindelheim zum Saisonende

Plus Beim Fußball-Kreisligisten TSV Mindelheim wird der Trainerstuhl zur neuen Saison neu besetzt. Der Nachfolger von Kahric ist kein Unbekannter.

Noch fünf Spiele hat der TSV Mindelheim in der Fußball-Kreisliga zu absolvieren. Nun ist klar: Es werden die letzten fünf Spiele für Trainer Edin Kahric sein. Der Nachfolger steht bereits fest.

Der 36-jährige Trainer aus Memmingerberg, der den TSV Mindelheim erst zu Saisonbeginn übernommen hatte, wird den Verein nach der Saison verlassen und das Traineramt beim TV Bad Grönenbach übernehmen. "Ich habe möglicherweise ein, zwei Dinge unterschätzt", sagt Kahric zu den Gründen seines Abschieds, schiebt aber sogleich hinterher, dass es keine Probleme mit der Mannschaft oder den Vereinsverantwortlichen gegeben habe. Auch die sportliche Bilanz - aktuell steht der TSV Mindelheim nach dem Abstieg aus der Bezirksliga auf Rang zehn der Kreisliga Allgäu - habe keine Rolle gespielt.