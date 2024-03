Ein Türkheimer und "seine" Luxemburger hoffen auf das EM-Ticket

Plus Seit sechs Jahren gehört Alexander Kähler zum Betreuerteam der luxemburgischen Fußball-Nationalelf. Auf die nächsten beiden Länderspiele fiebert er besonders hin.

Wenn der Türkheimer Alexander Kähler über die Fußball-Nationalmannschaft von Luxemburg spricht, wählt er das "wir" für seine Erzählungen. "Wir haben in den letzten zwei, drei Jahren einen großen Schritt gemacht", sagt der 30-Jährige etwa.

Und: "Wir haben den Traum, an der EM in Deutschland teilzunehmen." Dieser könnte sich für die lange Zeit als Fußballzwerg wahrgenommene Nationalmannschaft des kleinen Benelux-Landes bald erfüllen. Für Kähler wäre es dann eine Heim-EM.