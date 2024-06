Fußball-EM 2024

Eine Schweizer Biathletin und ihre Verbindung nach Mindelheim

Die Schweizer Biathletin Lena Häcki-Groß (vorne) ist zu Besuch bei ihrem Großonkel Horst und ihrer Großtante Brigitte Püschel in Mindelheim.

Plus Seit ihrer Kindheit besucht Lena Häcki-Groß regelmäßig ihre Verwandtschaft in Mindelheim. Die Weltklasse-Biathletin verrät, was Fußballer vom Biathlon lernen könnten.

Von Axel Schmidt

Das weiße Auto im Hof der Familie Püschel ist randvoll bepackt: Reise- und Sporttaschen, Inline-Skates, die dazu passenden Stöcke und natürlich das Gewehr. Wenn Lena Häcki-Groß unterwegs ist, fehlt ihr Arbeitsgerät beinahe nie. Die Schweizer Biathletin ist wieder einmal zu Besuch in Mindelheim, bei ihrem Großonkel Horst und ihrer Großtante Brigitte Püschel. Seit ihrer Kindheit hat sie engen Bezug zu Mindelheim. Ihr Opa Walter, der Bruder von Horst Püschel, ist allerdings vor einigen Jahren gestorben. Die Verwandtschaftsbesuche pflegt die 28-jährige Profisportlerin aus Engelberg in der Schweiz dennoch weiter - so gut es ihr straffer Zeitplan eben zulässt.

Als Kind verbrachte Lena Häcki-Groß die Ferien oft in Mindelheim

"Früher war ich öfter hier, immer in den Frühlingsferien", erzählt die Biathletin auf der Terrasse der Familie Püschel in Mindelheim. "Meine Eltern betreiben ein Hotel und deswegen hatten sie in den Ferien immer wenig Zeit für meine Schwester und mich. Deswegen haben wir fast immer Opa Walter in Mindelheim besucht. Ich kenne mich hier noch ganz gut aus", sagt sie und lacht. Mittlerweile sind aus den längeren Ferienaufenthalten nur noch Kurzbesuche geworden. "Meistens komme ich auf der Durchreise vorbei, wenn ich aus der Schweiz zurück nach Ruhpolding fahre", sagt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

