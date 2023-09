Erste Niederlage für den FC Bad Wörishofen

Nun hat es auch den FC Bad Wörishofen erwischt: Gegen Legau gab es die erste Niederlage. Ein kleiner Ort bei Wörishofen behält dagegen seine weiße Weste.

Unter der Woche setzte sich der TSV Kirchheim im Pokalhalbfinale noch im Elfmeterschießen durch. In der Liga will es vom Punkt dagegen nicht klappen. Gegen den SV Memmingerberg kassieren die Kirchheimer eine bittere 0:1-Niederlage. Kurios ist es auch in Pfaffenhausen.

Kreisliga Allgäu Nord: Erste Niederlage für Bad Wörishofen

Jetzt hat es auch den FC Bad Wörishofen erwischt: Der Aufsteiger verlor erstmals in dieser Saison. Der TSV Kammlach kam beim TV Bad Grönenbach nicht über ein torloses Remis hinaus. Der TSV Mindelheim hatte bereits am Mittwoch gespielt und war gegen den TSV Lautrach-Illerbeuren zu einem 2:2 gekommen.





TV Bad Grönenbach – TSV Kammlach 0:0

Zuschauer 80 Schiedsrichter Deniz Karaagac

Ein chancenreiches Spiel auf Augenhöhe endete mit einem verdienten Unentschieden. Beide Mannschaften erarbeiteten sich gute Torchancen, brachten aber den Ball nicht über die Linie.





SV Oberegg – SG Amberg/W’gelt. 1:1

Tore 1:0 Stefan Linder (27., FE), 1:1 Marco Mayr (77.) Zuschauer 111 Schiedsrichter David Kaiser

Der SV Oberegg verpasste im Heimspiel gegen den Aufsteiger Amberg/ Wiedergeltingen den möglichen Sieg. Der SVO kam deutlich besser in die Partie und hatte bereits anfangs einige gefährliche Torabschlüsse. Es dauerte erst bis Mitte der ersten Halbzeit, ehe der SVO den ersten Treffer des Spiels erzielen konnte. Nachdem Neher im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Stefan Linder den fälligen Strafstoß. In der Folge war das Spiel hart umkämpft, jedoch blieben klare Chancen bis zur Halbzeit aus. Danach war es wiederum der SVO, welcher besser aus der Pause kam und sich viele Chancen erspielte. Allerdings fehlte entweder der klare Torabschluss oder das nötige Glück, wie bei den beiden Pfostentreffern von Eisenschmid und Neher. Nachdem der SVO sein Chancenplus nicht ausnutzen konnte, glich Marco Mayr das Spiel eine Viertelstunde vor Schluss per Fernschuss aus. In der Schlussphase wurde das Spiel immer offener und beide Mannschaften kamen zu Torchancen, welche ungenutzt blieben.





TSV Kirchheim – SV Memmingerberg 0:1

Tore 0:1 Jan Hauser (ET, 53.) Bes. Vorkommnis Daniel Geiger (Kirchheim) vergibt Foulelfmeter (22.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Sebastian Fleschhut

Im Pokalspiel unter der Wochesorgte Kirchheims Daniel Geiger noch für den späten Ausgleich und einen Treffer im letztlich siegreichen Elfmeterschießen. Nun verpasste er die Führung für seine Elf vom Elfmeterpunkt. Weil dann auch noch sein Mitspieler Hauser einen Ball unglücklich ins eigene Tor bugsierte, verloren die Kirchheimer gegen Memmingerberg mit 0:1.

FC Bad Wörishofen – TSV Legau 0:2

Tore 0:1 Simon Sonntag (19.), 0:2 Alexander Schwarz (42.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Lukas Dimdik

Die Gäste aus Legau erwiesen sich als spielstark und routiniert und gingen durch einen schönen Kopfball von Simon Sonntag im Anschluss an einen Eckball verdient in Führung. Zuvor hatten es die Kneippstädter vor allem ihrem Keeper Andre Warschun zu verdanken, dass bis dahin die Null stand. Der zweite Treffer der Gäste durch Alexander Schwarz unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff war dann eine schwere Hypothek für den FCW. Nach der Pause sahen die rund 120 Zuschauer ein halbstündiges Aufbäumen der Platzherren. Doch außer einem Pfostenschuss von Maximilian Ackermann und einem herrlichen Alleingang von Maximilian Gast, dessen Abschluss Gästeschlussmann Dustin Benedickt per Fußabwehr klärte, blieben die ganz großen Chancen Mangelware. In der letzten Viertelstunde waren beide Teams mit ihren Kräften am Ende und die Gastgeber mussten ihre erste Niederlage akzeptieren.





Die weiteren Spiele:

Buxheim – Ronsberg 3:2

Tore 1:0 Luca Wassermann (FE, 15.), 1:1 Philipp Demmler, 1:2 Manuel Baur (FE, 50.), 2:2 Marcus Harzenetter (60.), 3:2 Luca Wassermann (FE, 86.) Gelb-Rot Adhurim Ilazi (Buxheim, 66.) Zuschauer 130 Schiedsrichter Mario Romano





Boos – Ost-Memmingen 3:0

Tore 1:0 Marcel Kössinger (31.), 2:0, 3:0 Bernd Betz (45. + 3, 55.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Dennis Küttner





Kreisklasse Allgäu 2: SG Kirchdorf/Rammingen marschiert weiter

Erster gegen Zweiter – es war das Topspiel des Wochenendes. Dabei bleibt die SG Kirchdorf/ Rammingen das Maß aller Dinge. Die Partie SV Pforzen – FC Buchloe war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.





SG Kirchdorf/Ramm. – SV Oberrieden 2:1

Tore 1:0 Timo Nieberle (44.), 2:0 Tim Rauscher (FE, 48.), 2:1 Simon Keller (FE, 72.) Zuschauer 220 Schiedsrichter Maik Seemann

Den sechsten Sieg in Serie gefeiert, und dazu noch den ärgsten Verfolger auf Abstand gehalten: Die SG Kichdorf/Rammingen ging in einem schnellen und ausgeglichenen Spiel kurz vor der Pause in Führung und legte kurz nach dem Seitenwechsel mit dem 2:0 nach. Oberrieden kam per Strafstoß noch einmal heran, doch die SG brachte den Sieg in einer spannenden Schlussphase über die Zeit.





FSV Lamerdingen – SG Breitenbrunn/Lopp. 5:0

Tore 1:0, 2:0 Ferdinand May (45. + 3/FE, 47./FE), 3:0 Michael Schuster (56.), 4:0 Dennis Wüster (66.), 5:0 Alexander Frkonja (87.) Gelb-Rot Matthias Riederle (Breitenbrunn, 45. + 2) Zuschauer 60 Schiedsrichter Ulas Kurt

Der FSV benötige zwei Elfmeter, um den Torreigen zu eröffnen. Schuster sorgte mit einem strammen Linksschuss für klare Verhältnisse nach einer knappen Stunde. Wüster erhöhte wenige Minuten später nach einem sehenswerten Zuspiel von May auf 4:0. Frkonja traf mit seinem ersten Saisontor aus kurzer Distanz in der 87. Minute zum 5:0-Endstand.





SC Unterrieden – SG Jengen/Waal 2:3

Tore 0:1 Maximilian Glas (4.), 1:1 Roland Wohnlich (13.), 1:2, 1:3 Maximilian Glas (16., 56.), 2:3 Moritz Nägele (90.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Jürgen Warnck

Die Gäste erwischten einen Start nach Maß und gingen gleich mit der ersten Aktion durch Glas in Führung. Mit dem Ausgleich durch Spielertrainer Wohnlich schien der SCU den Gegenschlag gut weggesteckt zu haben und hatte über weite Strecken mehr Spielanteile. Die SG Jengen/Waal war jedoch die effektivere Mannschaft, nutzte die Chancen besser aus und ging durch zwei weitere Glas-Treffer wieder in Führung. Unterrieden konnte in der letzten Minute zwar noch verkürzen, die Heimniederlage aber nicht mehr abwenden.

Trotz großen Einsatzes kam der SVS Türkheim auch gegen den SV Schöneberg (gelbe Trikots) nicht zum ersten Sieg. Foto: Andreas Lenuweit





SVS Türkheim – SV Schöneberg 1:1

Tore 1:0 Florian Racaj (15.), 1:1 Christoph Lachenmayer (33.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Burhan Secgin

Der SVS Türkheim wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Zwar gingen die Wertachmärkter im Heimspiel gegen den SV Schöneberg in Führung, brachten diese jedoch nicht über die Zeit. Schönebergs Lachenmayer sorgte letztlich noch für den Ausgleich.





FC Blonhofen – TSV Zaisertshofen 2:1

Tore 0:1 k. A. (27.), 1:1 Kuisel (68.), 2:1 M. Lutz (86.) Bes. Vork. Blonhofen verschießt Elfmeter (90.) Zuschauer k. A. Schiedsrichter Josef Wettengl

Der FCB knüpfe an die Partie von letzter Woche an und bestimmte die Partie. Die Führungen konnte nach einer Slapstickaktion allerdings der Gast erzielen. Nach der Pause dominierte nur noch die Heimelf und belohnte sich kurz vor Schluss mit dem verdienten Siegtreffer und überfälligem ersten Saisonsieg.

Die weiteren Spiele:

Kaufbeuren II – Germaringen II 1:2

Tore 1:0 Can Uygun (36.), 1:1, 1:2 Moritz Stadtler (70., 88.) Zuschauer 35 Schiedsrichter Sebastian Ostenrieder





A-Klasse Allgäu 2: Der TSV Mindelheim II feiert erneut einen Derbysieg

Dem TSV Mindelheim II scheinen Derbys zu liegen. Den Siegen gegen Tükiyemspor Mindelheim und den FSV Dirlewang ließ die Mannschaft von Trainer Benjamin Boxler nun den dritten Sieg in Serie folgen. Neuer Spitzenreiter ist der SV Schlingen, der das "Spiel der Woche"in Salgen gewann und den Ausrutscher des TSV Mittelneufnach (0:1-Niederlage gegen den SV Bedernau) ausnutzte.





Mindelheim II – Auerb./St. 2:1

Tore 1:0 Leon Graf (41.), 1:1 Daniel Schindler (44.), 2:1 Daniel Kostic (71.) Schiedsrichter Bernhard Maurer Zuschauer 80

Als der TSV Mindelheim II zur Führung traf, hätte es eigentlich schon 2:0 oder gar 3:0 stehen müssen. Doch die TSV-Reserve ging teilweise fahrlässig mit ihren Chancen um. Das Remis zur Pause – dank eines Traumtores von Daniel Schindler – war etwas schmeichelhaft für die Gäste. Im zweiten Durchgang war weiterhin Mindelheim am Drücker. Nachdem noch ein Tor wegen Abseits aberkannt wurde, war es Kostic, der den Siegtreffer erzielte. „Die Chancenauswertung war heute unser Problem“, sagte TSV-Trainer Benjamin Boxler nach der Partie. „Es war ein knapper, aber verdienter Sieg.“





Kirchheim II – Mattsies 0:0

Schiedsrichter Bernd Gossner Zuschauer 50

Keine Tore sahen die Zuschauer beim Spiel der TSV-Reserve gegen den SV Mattsies.





Pfaffenhaus. – B’brunn/Lopp. II 7:0

Tore 1:0 Fabian Zenuni (22.), 2:0 Philipp Königsberger (ET, 35.), 3:0 Andreas Doppelhammer (43.), 4:0 Philipp Königsberger (ET, 45.), 5:0 Andreas Doppelhammer (45.), 6:0 Violent Bajrami (68.), 7:0 Maximilian Steck (70.) Schiedsrichter Maik Seemann Zuschauer 80

Eine Halbzeit zum Vergessen: Philipp Königsberger von der SG Breitenbrunn/Loppenhausen II unterliefen im Derby gleich zwei Eigentore. Doch auch ohne diese Tore kam sein Team beim TSV Pfaffenhausen ordentlich unter die Räder.





Eppishausen – Dirlewang 3:3

Tore 0:1 Thomas Aufmuth (10.), 1:1 Alexander Schlettgauer (24.), 2:1 Lukas Wiblishauser (48.), 2:2 Florian Simml (65.), 3:2 Fabian Gumpinger (78.), 3:3 Daniel Peter (90.) Schiedsrichter Steffen Kibler Zuschauer 60

Hin und her ging es im Verfolgerduell in Eppishausen. Im ersten Spielabschnitt glich Schlettgauer die frühe Gästeführung aus. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Wiblishauser den SCE in Führung. Doch auch diese hielt nicht lange, Dirlewangs Simml glich aus. Nach Gumpingers erneuter SCE-Führung sah es nach einem Heimsieg für Eppishausen aus, doch Peter sorgte in der Schlussminute für den 3:3-Ausgleich.

Selbst per Strafstoß ließ sich Schlingens Keeper Fabian Kaufmann (blaues Trikot) kein zweites Mal überwinden und hielt so die drei Punkte fest. Foto: Robert Prestele





Salgen - Schlingen 1:2

Tore 1:0 Maximilian Heiß (3.), 1:1 Ferhat Cakmak (17.), 1:2 Nicolas Binder (37.) Bes. Vorkommnis SV Salgen/Bronnen verschießt Elfmeter (45.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Rudolf Dreyer

Der SV Schlingen ist neuer Tabellenführer. Zwar gingen die Hausherren früh und etwas überraschend in Führung. Die Gäste aus Schlingen aber zeigten die reifere Spielanlage und drehten die Partie noch zu ihren Gunsten. Auch dank eines starken Torhüters, der kurz vor der Pause noch einen Strafstoß hielt.





Türk. Mindelh. – Tussenhaus. 2:3

Tore 0:1 Quirin Riederle (22.), 1:1 Caner Schmitt (29.), 2:1 Marco Schmitt (42.), 2:2 Marco Drahotta (72.), 2:3 Benjamin Magg (87.) Schiedsrichter Karl Domberger Zuschauer 60

Der SV Tussenhausen gewinnt das Kellerduell bei Türkiyemspor Mindelheim und feierte beim 3:2-Erfolg den ersten Saisonsieg. Dabei gaben die Gäste zunächst ihre Führung aus der Hand. Die „Schmitts“ drehten die Partie noch vor der Pause zugunsten der Mindelheimer. Doch nach dem Seitenwechsel war es Tussenhausens Torjäger Drahotta, der den Ausgleich markierte. Kurz vor Schluss sorgte dann Magg mit dem 3:2 für den Schlusspunkt.





Mittelneufnach – Bedernau 0:1

Tor 0:1 Thomas Zedelmeier (31.) Schiedsrichter 80 Zuschauer Jakob Zinßer

Bedernau entführt in einem ausgeglichenen Spiel die drei Punkte aus Mittelneufnach. Nach einem Eckball ging der Gast in Führung. Außer zwei Lattentreffern gelang der Heimelf nichts.





A-Klasse Allgäu 3: Wilde zehn Minuten in Oberegg

Der SV Oberegg II hat die Chance verpasst, sich an der Tabellenspitze etwas abzusetzen.





Oberegg II – Amberg/W’gelt. II 2:2

Tore 0:1 Leon Schneider (63.), 0:2 Simon Marazek (64.), 1:2 Daniel Rothärmel (67.), 2:2 Johannes Müller (74.) Schiedsrichter Ercan Sevik Zuschauer 40

Einen solchen Doppelschlag muss man erst einmal verdauen: Innerhalb von 60 Sekunden gingen die Gäste nach einer guten Stunde mit 2:0 in Führung. Doch Obereggs Reserve antwortete beinahe ebenso schnell: Nur drei Minuten später traf Rothärmel zum 1:2. Wiederum nun wenige Minuten später sorgte Müller für den Ausgleich, bei dem es letztlich blieb.





B. Wörishofen II – Kimratshfn. II 2:1

Tore 1:0 Tesfom Eyob (3.), 2:0 (9.) Luis Wanninger, 2:1 Marcel Wolf (80.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Vitus Böck

Die FCW-Reserve zeigte sich nach dem 1:5 vom vergangenen Wochenende gut erholt und ging früh mit 2:0 in Führung. Sie versäumte es jedoch, die weiteren Chancen in der ersten Hälfte konsequent zu nutzen. So wurde es nach dem Anschlusstreffer der Gäste doch noch einmal spannend.