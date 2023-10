Torspektakel in Kammlach, Magerkost in Dirlewang

Der TSV Mindelheim baut auf seine Leistung von vergangener Woche auf. Der TSV Kammlach bietet seinen Fans zwar zahlreiche Tore, ein Heimsieg springt aber nicht dabei heraus.

Die Erleichterung beim TSV Mindelheim war groß als am vergangenen Spieltag der erste Sieg nach sieben Spielen eingefahren wurde. Nun sollte gegen den FC Viktoria Buxheim gleich der nächste "Dreier" her, um in der Kreisliga Allgäu Nord ein paar Plätze nach oben zu klettern.

In der Kreisklasse Allgäu 2 waren vor dem Spieltag der SV Oberrieden und die SG Kirchdorf/ Rammingen punktgleich an der Tabellenspitze.

Kreisliga Allgäu Nord: Mindelheim feiert nächsten Sieg

Der TSV Mindelheim ist wieder zurück in der Erfolgsspur. Nach dem 2:1-Auswärtssieg vergangene Woche legten die Mannen von Trainer Patrick Eckers nun im Heimspiel gegen den FC Viktoria Buxheim einen 2:0-Sieg nach. Bitter endete der Spieltag für den TSV Kirchheim und den SV Oberegg.

Der TSV Mindelheim baut auf der Leistung aus der Vorwoche auf und kommt im Heimspiel gegen Buxheim zum nächsten Sieg. Ein Torspektakel ohne Sieger sehen die Zuschauer in Kammlach. Die SG Amberg/ Wiedergeltingen verspielt einen möglichen Punktgewinn innerhalb weniger Minuten.

TSV Kammlach – TSV Legau 4:4

Tore 1:0 Tim Heinzelmann (3.), 2:0 Jonas Funk (13.), 2:1, 2:2 Simon Sonntag (18., 23.), 3:2 Alexander Schlosser (FE, 40.), 3:3 Alexander Schwarz (52.), 4:3 Patrick Funk (55.), 4:4 Simon Sonntag (81.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Robin Egner

Mit einem Blitzstart durch Tim Heinzelmann und Jonas Funk führte Kammlach nach 13 Minuten mit 2:0. Die effektiven Gäste aus Legau konnte Simon Sonntag mit zwei Treffern ausgleichen, ehe Alexander Schlosser per Foulelfmeter den 3:2-Pausenstand markierte. Kurz nach der Pause traf Alexander Schwarz mit einem satten Schuss unter die Latte zum erneuten Ausgleich und Patrick Funk bestrafte wenig später einen Abspielfehler der Legauer zum 4:3 für den TSV Kammlach. Abermals Simon Sonntag vollendete seinen Sololauf kurz vor Spielende zum verdienten 4:4-Unentschieden.

Bayernweit gab es am Sonntag vor den Fußballspielen eine Gedenkminute für die Opfer im Nahost-Konflikt, so auch hier in Kammlach. Foto: Andreas Lenuweit





TSV Mindelheim – FC Vikt. Buxheim 2:0

Tore 1:0 Patrick Gödrich (50.), 2:0 Sulayman Drammeh (88.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Andrei Ionescu

Mit einer engagierten Leistung behielt der TSV Mindelheim die drei Punkte im eigenen Stadion. Die Führung durch Gödrich entsprang einer einstudierten Eckballvariante. In der Schlussphase sorgte Drammeh per schönem Lupfer nach einem Konter für die Entscheidung.





TV Bad Grönenbach – TSV Kirchheim 2:1

Tore 1:0 Enver Örenay (5.), 2:0 Marco Rauh (34.), 2:1 Daniel Geiger (86.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Lukas Dimdik

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart und ging in der fünften Minute bereits in Führung. Nach einem langen Einwurf stocherte Rauh den Ball zum 2:0 über die Linie. In der zweiten Halbzeit gab es viele Chancen auf beiden Seiten, doch der Anschlusstreffer der Gäste kam zu spät.





SC Ronsberg – SV Oberegg 2:1

Tore 0:1 Christian Müller (FE, 40.), 1:1 Tim Albat (FE, 79.), 2:1 Michael Keidler (88.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Maximilian Wagner

Da das erste Punktspiel in der langen Geschichte der beiden Nachbarvereine nur wenige Höhepunkte auf beiden Seiten hatte, hätte die Partie eigentlich mit einem gerechten Remis enden müssen. Einer der wenigen guten Angriff der Heimelf kurz vor Ende der Partie bescherte dem SCR aber den glücklichen Sieg.





TV Boos – FC Bad Wörishofen 2:1

Tore 1:0 Alexander Gantenbein (11.), 1:1 Tim Krammer (63.), 2:1 Marcel Kössinger (84.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Manuel Lang

In einem flotten Spiel erzielte Boos mit einer der ersten Möglichkeiten die Führung. Der spielerisch bessere Gast war Mitte der ersten Hälfte druckvoller und feldüberlegen. Den verdienten Ausgleich erzielte der FCW nach der Pause. Per Freistoß kam Boos jedoch kurz vor Schluss zum umjubelten, schmeichelhaften Siegtreffer.





DJK Ost-Memmingen – SG Amberg/W’geltingen 5:4

Tore 1:0 Josip Kordic (19.), 2:0 Naim Nimanaj (22.), 2:1 Lukas Zink (31.), 3:1 Mirhan Kaya (53.), 4:1 Lukas Halbig (54.), 5:1 Naim Nimanaj (56.), 5:2, 5:3 Lukas Zink (63., 70.), 5:4 Marco Mayr (78.) Gelb-Rot Nico Geis (Ost-MM, 65.) Zuschauer 75 Schiedsrichter Stefan Müller

Kurz nach der Pause sahen die Gastgeber nach ihrem Drei-Tore-Lauf in drei Minuten wie der sichere Sieger aus. Doch die Gäste kamen noch einmal zurück und machten die Partie noch einmal richtig spannend.





Die weiteren Spiele:

Lautrach-Illerbeuren – Memmingerberg 0:2

Tore 0:1 Matthias Müller (23.), 0:2 Florian Schuster (38.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Leonhard Frieling





Kreisklasse Allgäu 2: Oberrieden siegt souverän

An der Tabellenspitze bleibt alles beim Alten: Der SV Oberrieden schnürt wieder einen Dreierpack und holt damit drei Punkte, die SG Kirchdorf/Rammingen gewinnt ebenfalls. Im Tabellenkeller schöpft der SVS Türkheim neuen Mut.





SG Kirchdorf/Rammingen – SC Unterrieden 1:0

Tor 1:0 Oliver Jungnickel (61.) Bes. Vorkommnis Tim Rauscher (SG Kirchdorf/Ramm. ) vergibt Foulelfmeter (83.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Burhan Secgin

In einem zerfahrenen Spiel hatte die SG mehr vom Spiel und die klareren Möglichkeiten. Die beste Chance in der ersten Hälfte vergab Nick Fischer in der 30. Minute alleine vor dem Gästekeeper. Direkt nach dem Wiederanpfiff hatte Unterrieden mehr vom Spiel, doch in der 60. Minute erzielte Oliver Jungnickel nach schöner Vorarbeit von Tim Rauscher das 1:0. In der 83. Minute vergab Tim Rauscher einen Elfmeter und somit die Möglichkeit, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. In den Schlussminuten versuchte Unterrieden nochmals alles, doch es blieb beim 1:0 für die SG.





TSV Zaisertshofen – SG Breitenbrunn/Loppenhausen 1:1

Tore 1:0 Julian Egger (19.), 1:1 Sebastian Huber (82.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Arnold Biberger

Zaisertshofen ging mit dem ersten Standard der Partie mit 1:0 in Führung. Nach weiteren guten Chancen und einem verschlossenen Elfmeter konnte der TSV Zaisertshofen die Führung aber nicht weiter ausbauen, sodass die SG Breitenbrunn/Loppenhausen nochmals zurückkam und durch einen abgefälschten Schuss glücklich ausglich. Dabei blieb es bis zum Ende, was beiden Mannschaften in der Tabelle nur bedingt weiterhilft.





FC Blonhofen – SVS Türkheim 0:1

Tor 0:1 Julian Seitz (49.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Christian Gangi

Einen immens wichtigen Sieg feierte der SVS Türkheim in Blonhofen. Dank eines Billardtores von Julian Seitz – der Ball ging zunächst zweimal an den Pfosten, ehe Seitz ihn über die Linie brachte – gewannen die Türkheimer ihr zweites Saisonspiel. Damit verlassen sie die direkten Abstiegsplätze.





SV Oberrieden – SVO Germaringen II 3:1

Tore 1:0 Simon Keller (15.), 2:0, 3:0 Manuel Schalk (53., 64.), 3:1 Moritz Stadler (66.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Fritz Langenmaier

Eine von Beginn an dominant auftretende Heimelf fuhr mittels einiger schöner Spielaktionen und starkem Gegenpressing einen insgesamt verdienten wie ungefährdeten Heimsieg gegen eine niemals aufsteckende Germaringer Gastmannschaft ein und wurde auf diese Weise ihrer Favoritenrolle gerecht.

Simon Keller (Mitte) brachte den SV Oberrieden im Heimspiel gegen den SVO Germaringen II mit seinem Tor in Führung. Foto: Andreas Lenuweit





SV Pforzen – SV Schöneberg 3:1

Tore 1:0 Marcel Heldt (12.), 1:1 Elias Wiest (44.), 2:1, 3:1 Julian Kausch (55., 66.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Sebastian Fleschhut

Der SV Schöneberg kehrt mit leeren Händen vom Auswärtsspiel in Pforzen zurück. Zwar konnte Elias Wiest kurz vor der Pause die Führung der Gastgeber ausgleichen. Doch nach dem Seitenwechsel sorgte ein Doppelpack von Julian Kausch für den Heimsieg des SV Pforzen.





Die weiteren Spiele:

Buchloe – Kaufbeuren II 4:1

Tore 1:0 Özgür Dalkiran (17.), 2:0 Alex Gridin (25.), 2:1 Ahmet Alkan (49.), 3:1 Patrick Bail (64.), 4:1 Dominik Gröger (70.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Franz Höld





Jengen/Waal – Lamerdingen 0:3

Tore 0:1 Dennis Wüster (13.), 0:2 Dominik Feldhus 0:3 (30., 64.) Rot Michael Frank (Jengen, 28.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Simon Schwank





A-Klasse Allgäu 2: TSV Mittelneufnach behauptet Tabellenführung

In der A-Klasse Allgäu 2 hat der TSV Mittelneufnach seine Spitzenposition dank eines deutlichen und souveränen Heimsiegs gegen den SV Salgen/Bronnen behauptet. Im "Spiel der Woche" war es eine ähnlich klare Angelegenheit: Der SV Bedernau gewann das "kleine VG-Derby" gegen den noch sieglosen Aufsteiger SG Breitenbrunn/Loppenhausen II.





Mindelheim II – Eppishausen 0:3

Tore 0:1 Lukas Wiblishauser (54.), 0:2 David Schedel (76.), 0:3 Niklas Wiblishauser (85.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Robert Sürth

Eine bittere Heimniederlage kassierte der TSV Mindelheim II gegen effektive Gäste aus Eppishausen. Die Heimelf verpasste es, mit einer Führung in die Halbzeitpause zu gehen.





Mittelneufnach – Salgen/Bronnen 5:0

Tore 1:0 Louis Wech (25.) 2:0 Dennis Hedrich (30.) 3:0 Louis Wech (35.) 4:0, 5:0 Stefan Haider (55., 65.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Cemal Koruyucu

Zu Beginn war die Partie durchaus ausgeglichen und auch der Gast verzeichnete Chancen. Allerdings war der TSV effizienter und mit zunehmender Dauer auch die gefährlichere Mannschaft. Alles in allem ein hochverdienter Heimsieg mit teils schön herausgespielten Toren.





Türk. Mindelheim – Kirchheim II 5:3

Tore 1:0 Marco Schmitt (7.), 1:1 Alexander Zech (8.), 2:1 k. A. (10.), 3:1 Berke Gür (20.), 4:1 Tolga Akyol (23.), 4:2 Alexander Zech (80.), 5:2 Kenan Ünal (82.), 5:3 Manuel Mayer (86.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Reiner Maiberger

Bis Mitte der ersten Halbzeit haben die wenigen Zuschauer bereits fünf Tore gesehen. Gegen die Kreisliga-Reserve des TSV Kirchheim gingen die Mindelheimer stets in Führung, ließen den Gegner aber auch immer wieder herankommen. Am Ende aber reichte es für die Kirchheimer nicht, etwas Zählbares mitzunehmen.





Auerbach/Stetten – Mattsies 3:0

Tore 1:0, 2:0 Nick Seibold (3., 10.), 3:0 Markus Zedelmaier (43.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Marco Bachmann

Der FC 98 Auerbach/Stetten sorgt mit einem 3:0-Heimsieg gegen nicht nur dafür, dass man in der Tabelle weiter nach oben klettert. Zudem verschärft der FC 98 damit die Krise des SV Mattsies, der seit fünf Spielen nicht mehr punkten konnte.





Tussenhausen – Schlingen 1:3

Tore 0:1 Niklas Kusterer (4.), 0:2 Nicolas Binder (9., HE), 1:2 Marco Drahotta (81.), 1:3 Niklas Kusterer (88.) Gelb-Rot Thomas Kobold (Tussenhausen, 45.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Karl Domberger

In einer rasanten Anfangsphase ging der SV Schlingen früh in Führung und konnte diese kurz darauf durch einen Handelfmeter ausbauen. Trotz des Platzverweises gegen Tussenhausen war die zweite Hälfte sehr ausgeglichen und der SV Tussenhausen konnte den Anschlusstreffer erzielen. Dem SV Schlingen gelang kurz vor Ende das Tor zum Endstand von 1:3.





Dirlewang – Pfaffenhausen 0:0

Zuschauer 125 Schiedsrichter Thorsten Haerle

Dirlewang war die spielbestimmende Mannschaft und hatte eine Vielzahl von guten Tormöglichkeiten. Die Gäste konnten sich bei ihrem Schlussmann bedanken, dass in der ersten Halbzeit kein Treffer fiel. Pfaffenhausen versuchte sein Glück zumeist mit weiten Bällen. Auch in Halbzeit zwei versuchte Dirlewang alles, scheiterte jedoch am eigenen Unvermögen, Pfosten oder am Schlussmann. Alles in allem war es ein glücklich erkämpfter Punkt für Pfaffenhausen.





Trotz seiner Paraden musste Keeper Jonas Steck (SG Breitenbrunn/Loppenhausen II/blaues Trikot) letztlich sechs Treffer hinnehmen. Foto: Robert Prestele

Bedernau - Breitenbrunn/Loppenhausen II 6:1

Tore 1:0 Manuel Schmid (8.), 2:0 Sven Hafenmayer (17.), 3:0 Manuel Schmid (29.), 4:0 Fabian Zedelmeier (52.), 5:0 Sven Hafenmayer (63.), 5:1 Joshua Wörle (73.), 6:1 Sven Hafenmayer (87.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Markus Heider

Nicht zuletzt dank seines treffsicheren Sturm-Duos Hafenmayer/Schmid hält der SV Bedernau weiterhin engen Kontakt zur Tabellenspitze. Die Höhe der Niederlage wird indes der Leistung der SG Breitenbrunn/Loppenhausen II nicht ganz gerecht.





A-Klasse Allgäu 3: Obereggs Reserve bleibt am SV Egg II dran

In der Fußball-A-Klasse Allgäu 3 hat der SV Oberegg II seinen Lauf fortgesetzt. Mit einem 2:0-Auswärtssieg in Ebersbach übernahmen die Oberegger am Samstag die Tabellenführung - wenn auch nur bis Sonntag. Dann nämlich fertigte der SV Egg II die SG amberg/Wiedergeltingen II mit 5:1 ab und holte sich den Platz an der Sonne zurück.





Ebersbach/Ro. – Oberegg II 0:2

Tore 0:1 Elias Wölfle (5., ET), 0:2 Erblin Sula (23.) Zuschauer 55 Schiedsrichter Lorenz Harbeith





Egg II – Amberg/W’gelt. II 5:1

Tore k. A. Zuschauer k. A. Schiedsrichter Arthur Hübschke