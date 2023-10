FC Bad Wörishofen gewinnt dank Schlussspurt

Während die Sieglos-Serie des TSV Mindelheim in der Kreisliga Allgäu Nord anhält, feiern der TSV Kammlach und der TSV Kirchheim Siege. Auch der FC Bad Wörishofen gewinnt sein Heimspiel.

Mindelheims Unentschieden-Serie ist beendet, allerdings nicht zur Freude von TSV-Trainer Patrick Eckers. Das 1:4 gegen Legau war die zweite Saisonniederlage des Fußball-Kreisligisten.

In der Kreisklasse Allgäu 2 macht der SV Oberrieden seine Hausaufgaben und kommt zu einem souveränen Heimsieg gegen einen Aufsteiger.

Kreisliga Allgäu Nord: Kammlach schießt Ost-Memmingen ab

Der TSV Kammlach brennt ein Feuerwerk gegen Ost-Memmingen ab und der TSV Kirchheim bleibt auf der Siegerstraße.





TSV Mindelheim – TSV Legau 1:4

Tore 0:1 Stefan Hörmann (31.), 1:1 Niko Hefele (59.), 1:2, 1:3 Stefan Briechle (62., 70.), 1:4 Tobias Rief (87.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Sebastian Fleschhut

Mindelheims Trainer Patrick Eckers warnte vor dem Spiel vor dem TSV Legau – und er sollte recht behalte. Denn die Gäste machten in der zweiten Halbzeit das, was der TSV Mindelheim seit Wochen vermissen lässt: Sie verwandelten ihre Torchancen eiskalt und kamen so zu einem verdienten 4:1-Sieg.





TSV Kammlach – DJK Ost-Memmingen 5:1

Tore 1:0 Reinhold Haar (9.), 2:0 Peter Müller (20.), 2:1 Marius Scheuerl (25.), 3:1 Peter Müller (82.), 4:1 Jonas Funk (88.), 5:1 Blini Mustafai (90. + 1) Zuschauer 100 Schiedsrichter Stefan Holzheu

Mit einem 5:1-Heimerfolg gegen die DJK Ost-Memmingen unterstrich der TSV Kammlach seine ansteigende Form. Bereits in der 8. Minute traf Reinhold Haar auf Zuspiel von Peter Müller zur 1:0-Führung und in der 20. Minute passte umgekehrt Haar auf Müller, der auf 2:0 erhöhte. Kurze Zeit später erzielte Marius Scheuerl mit einem Kopfball nach Freistoß den Anschlusstreffer. Der TSV Kammlach hatte zwar mehr vom Spiel, die Gäste aus Memmingen blieben mit ihren Vorstößen aber stets gefährlich. Mit zwei unhaltbaren Weitschüssen aus gut 20 Metern von Peter Müller und Jonas Funk sowie einem sehenswerten Lupfer von Blini Mustafi machte die Heimelf den Gästen einen Strich durch die Schlussoffensive.





SV Oberegg – TSV Kirchheim 1:2

Tore 0:1 Simon Paulus (11.), 0:2 Daniel Geiger (62.), 1:2 Markus Meier (62.) Rot Elias Maurus (74.) Gelb-Rot Matthias Faulstich (74.) Zuschauer 160 Schiedsrichter Leonard Frieling

Mit dem TSV Kirchheim stelle sich eine zweikampfstarke und zielstrebige Mannschaft in Oberegg vor. Mit Simon Paulus hatten die Gäste einen starken Spieler in ihren Reihen, der auch die Führung markierte. Torhüter Rahders war es zu verdanken, dass die Gäste zur Halbzeit nicht schon höher führten. Die Heimelf kam mit Elan aus der Kabine, jedoch fehlten die zwingenden Chancen. Ein Missverständnis in der Oberegger Abwehr brachte dann das 0:2. Gleich nach dem Anspiel markierte Meier zwar den Anschlusstreffer, doch nachdem Elias Maurus nach einer überhasteten Abwehraktion in der 75. Minute die Rote Karte und Matthias Faulstich wegen Meckerns die Gelbrote Karte sahen, wurde es mit einer Aufholjagd schwer. Danach vergab Kirchheim noch einige Hochkaräter. Oberegg blieb bis zum Schluss dran und Keeper Würstle musste mit dem Schlusspfiff noch einen Freistoß parieren. Der Sieg der Gäste war verdient.





FC Bad Wörishofen – SC Ronsberg 3:1

Tore 1:0 Severin Bartsch (10.), 1:1 Tim Albat (64., FE), 2:1 Christoph Lange (87.), 3:1 Maximilian Ackermann (90.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Simon Krystkowiak

Zwar gingen die Platzherren durch Severin Bartsch früh in Führung, doch wollte sich die spielerische Leichtigkeit vom Saisonbeginn nicht einstellen. Das Fehlen von Torjäger Maximilian Gast ließ sich nicht so einfach kompensieren. Spätestens nach dem Ausgleich von Tim Albat durch einen an ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter hätte die Partie kippen können. Doch mit vielen Einwechslungen sorgte FCW-Trainer Thomas Hartmann noch einmal für Schwung. „Joker“ Christoph Lange war es auch, der in der 88. Minute allein vor Schlussmann Simon Schimpl zum glücklichen 2:1 einschob. Nach einem sauberen Konter am Ende der Nachspielzeit sorgte Maximilian Ackermann für Klarheit.





TSV Lautrach-Illerbeuren – SG Amberg/W’geltingen 1:2

Tore 0:1 Deniz Subasi (22.), 1:1 Alexander Bischof (86.), 1:2 Lukas Zink (89.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Jakob Hanser

Die verbissen kämpfenden Lautracher rannten lange einem Rückstand hinterher und kamen kurz vor Schluss verdient zum 1:1. Dann wollten sie noch den Siegtreffer erzwingen, waren einen Moment unsortiert und kassierten stattdessen das bittere 1:2.





Die weiteren Spiele:

Bad Grönenbach – MM’berg 2:1

Tore 1:0 Manuel Haug (13.), 2:0 Felix Höret (87.), 2:1 Kilian Schimkus (90. + 4) Zuschauer 125 Schiedsrichter Stefan Fuchs





Boos – Buxheim 1:0

Tor 1:0 Sebastian Egger (30.) Gelb-Rot Alexander Wenisch (Boos, 90. + 2) Zuschauer 125 Schiedsrichter Andreas Häfele





Kreisklasse Allgäu 2: Oberrieden schickt Aufsteiger mit 0:3-Niederlage nach Hause

Den Auftakt des zehnten Spieltags machte der TSV Zaisertshofen im Heimspiel gegen den SV Pforzen. Dabei hielten die Hausherren im Spiel der Woche lange mit, mussten sich aber am Ende der Effektivität der Gäste knapp geschlagen geben. Der SV Oberrieden hat seine Hausaufgaben erledigt und Aufsteiger SG Breitenbrunn/Loppenhausen souverän besiegt. Damit übernahm der SVO am Samstag die Tabellenführung in der Kreisklasse Allgäu 2 – wenn auch nur für eine Nacht.





TSV Zaisertshofen - SV Pforzen 0:1

Tor 0:1 Stefan Kreit (84.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Stefan Waschhauser

Die Fans hatten sich bereits mit einem Unentschieden abgefunden, als ein Moment der Schwäche in der Abwehr der Gastgeber doch noch die Wende in dem Spiel ermöglichte. Minuten vor dem Abpfiff nämlich landete ein Zuspiel der Gäste bei Stefan Kreit, die Abwehr Zaisertshofens agierte zu zögerlich und ließ ihn einen gezielten Flachschuss ins rechte Eck zum spielentscheidenden Treffer abgeben.

Fußball - Kreisklasse Allgäu 2 - TSV Zaisertshofen (blau) gegen SV Pforzen (rot) Geteiltes Leid ist halbes Leid: Die Partie des TSV Zaisertshofen (blaue Trikots) gegen den SV Pforzen lief dennoch sportlich fair ab. Foto: Robert Prestele





SV Oberrieden – SG Breitenbrunn/Lopp. 3:0

Tore 1:0 Dominik Hörtnagel (54.), 2:0 Simon Keller (56.), 3:0 Oliver Zech (84.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Michael Großkopf

Eine Halbzeit lang hielt der Aufsteiger SG Breitenbrunn/Loppenhausen mit und sein Tor sauber. Dann stellte der SV Oberrieden mit einem Doppelschlag kurz nach der Halbzeit die Weichen auf Sieg. Zech sorgte mit seinem dritten Saisontor für die Entscheidung.





SVS Türkheim – SG Jengen/Waal 2:2

Tore 1:0, 2:0 Cornelius Bihler (19., 45.), 2:1 Simon Wachter (69.), 2:2 Benedikt Rauch (80.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Ercan Sevik

Eigentlich musste sich der SV Salamander immer wieder gegen die gut vorgetragenen Angriffe der Gäste wehren, war aber diesmal in der ersten Halbzeit bei seinen eigenen Chancen sehr effizient. So verwandelte Cornelius Bihler die beiden einzigen guten Torchancen in der 18. und 45. Minute gekonnt zur glücklichen 2:0-Halbzeitführung. Nach der Pause übernahmen die Gäste das jetzt sehr zerfahrene Spiel immer mehr und kamen durch Simon Wachter und Benedikt Rauch noch zum verdienten Ausgleich. Mit einem Pfostenschuss in der 90. Minute hätten sie das Spiel sogar noch komplett drehen können.





SG Kirchdorf/Ramm. – SV Schöneberg 0:0

Zuschauer 130 Schiedsrichter Arnold Biberger

In einem ausgeglichenen und kampfbetonten Spiel trennten sich beide Mannschaften am Ende mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Die beste Chance auf ein Tor vergab kurz vor der Halbzeit Sebastian Bott, doch Gästekeeper Tobias Vater kratzte den Kopfball noch von der Linie.

Umkämpft war das Kreisklassen-Spiel zwischen der SG Kirchdorf/Rammingen und dem SV Schöneberg (gelbe Trikots). Foto: Andreas Lenuweit





FC Blonhofen – SC Unterrieden 0:0

Zuschauer 100 Schiedsrichter Anton Gleich

Der SC Unterrieden erkämpfte sich beim FC Blonhofen einen Punkt, bleibt aber weiter auf dem Relegationsplatz stehen.





Die weiteren Spiele:

Buchloe – Germaringen II 1:1

Tore 0:1 Timo Schatin (37.), 1:1 Manuel Scherers (72.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Maik Seemann





Lamerdingen – Kaufbeuren II 2:2

Tore 1:0 Marius Knopp (10.), 1:1 Samuele Palazotto (47.), 1:2 Matteo Di Maggio (83.), 2:2 Marius Knopp (86.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Klaus Stülpner

A-Klasse Allgäu 2: Schlingen stolpert in Mindelheim

Der SV Schlingen hat im Kampf um Platz eins in der A-Klasse Allgäu 2 Federn lassen müssen. Beim TSV Mindelheim II setzte es eine 1:3-Niederlage. Der TSV Mittelneufnach profitierte von diesem Ausrutscher nur bedingt.





Mindelheim II – Schlingen 3:1

Tore 1:0 Tobias Vogt (25.), 2:0 Benedikt Fischer (43.), 2:1 Sebastian Reiter (66.), 3:1 Mirza Mesic (68.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Rudolf Schaur

Nichts war es mit der Tabellenführung wenigstens für eine Nacht. Der TSV Mindelheim II machte die Rückkehr des SV Schlingen an die Spitze zunichte. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und Toren zum richtigen Zeitpunkt siegte die Kreisliga-Reserve verdient.





Salgen/Bronnen – Dirlewang 1:2

Tore 0:1 Christoph Gallert (7.), 1:1 Andreas Bartenschlager (11.), 1:2 Markus Schroether (15., FE) Rot Markus Siessmeir (Salgen, 14.), Markus Schroether (Dirlewang, 59.) Zuschauer 130 Schiedsrichter Mario Romano

In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel, das sich meist in der Mitte abspielte, gelang den Gästen ein glücklicher Sieg. Die Heimelf war über 60 Minuten wegen einer Roten Karte nach Notbremse in Unterzahl. Die Gäste erbarmten sich Mitte der zweiten Halbzeit und provozierten ebenfalls einen Platzverweis. Die letzten Möglichkeiten zum durchaus verdienten Ausgleich wurden vergeben.





Tussenhausen – Bedernau 1:2

Tore 1:0 Quirin Riederle (20.), 1:1 Manuel Schmid (81.), 1:2 Tim Bäurle (90. + 5) Zuschauer 80 Schiedsrichter Fidan Yilmaz

In einem hitzigen und kampfbetonten Spiel kam der SV Tussenhausen besser ins Spiel und erzielte Mitte der ersten Hälfte die verdiente Führung, verpasste es aber, die diese in der Folge auszubauen. In der zweiten Halbzeit konnte sich Tussenhausen nur noch schwer aus der eigenen Hälfte befreien. Bedernau kam durch ein Kopfballtor zuerst zum Ausgleich und versenkte den Ball in der Nachspielzeit nochmals zum glücklichen 2:1-Auswärtssieg.





Auerbach/Stetten – Breitenbrunn/Lopp. 6:1

Tore 0:1 Joshua Wörle (24.), 1:1 Oliver Bittner (27., FE), 2:1 Daniel Schindler (32.), 3:1 Nick Seibold (56.), 4:1 Markus Zedelmaier (64.), 5:1 Nick Seibold (71.), 6:1 Oliver Bittner (87.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Cemil Koruyucu

Trotz Rückstands war der FC 98 jederzeit Herr des Geschehens und sorgte am Ende für einen deutlichen Heimsieg.





Mittelneufnach – Eppishausen 3:3

Tore 0:1 David Schedel (12.), 0:2 David Melder (30.), 1:2 Christoph Kugelmann (43.), 2:2 Dennis Hedrich (55.), 3:2 Louis Wech (80.), 3:3 Lukas Wiblishauser (90.) Gelb-Rot Lukas Wiblishauser (Eppishausen, 90. + 2) Zuschauer 100 Schiedsrichter Süleyman Arslan

In einem turbulenten Spiel ging der Gast verdient in Führung. Die Heimelf verbuchte zwischenzeitlich drei Pfostentreffer, doch es war der SC Eppishausen, der erhöhte. Die Heimelf hielt stark dagegen, drehte das Spiel und musste dennoch kurz vor Schluss den Gegentreffer zur verdienten Punkteteilung hinnehmen.





Pfaffenhausen – Kirchheim II 2:1

Tore k. A. Zuschauer k. A. Schiedsrichter Konrad Sedlmeir

Dank eines knappen Heimsieges gegen die Kirchheimer Reserve klettert der TSV Pfaffenhausen auf den zweiten Platz.









A-Klasse Allgäu 3: Torspektakel in Oberegg

Tore satt gab es in Oberegg zu sehen. Gegen den Tabellenvorletzten SpVgg Günz-Lauben II tat sich der SV Oberegg II schwer und musste einen zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand noch aufholen, um wenigstens noch einen Punkt zu holen. In Bad Wörishofen versäumte es die FCW-Reserve, ihre spielerische und läuferische Überlegenheit in Tore umzumünzen. So reichte es gegen die SG Ebersbach/Ronsberg nur zu einem 1:1-Unentschieden. Keine Tore gab es dagegen im Spiel TSV Lautrach-Illerbeuren II – SG Amberg/Wiedergeltingen II.





Oberegg II – Günz-Lauben II 4:4

Tore 0:1 Mateo Kern (6.), 1:1 Lukas Prim (8.), 2:1 Stefan Binzer (15.), 2:2 Thomas Laupheimer (17.), 2:3, 2:4 Alexander Häfele (41., 58.), 3:4, 4:4 Erblin Sula (70., 81.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Steffen Kibler





Bad Wörishofen II – Ebersbach/Ronsberg 1:1

Tore 1:0 Ehsanullah Azizi (16.), 1:1 Robert Distefano (62.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Norbert Wagner





Lautrach-Illerbeuren II – Amberg/Wiedergeltingen II 0:0

Zuschauer k. A. Schiedsrichter Georg Herz