Fußball

16:07 Uhr

FC Memmingen feiert Torfestival in Breitenbrunn

Plus Es war das Duell der Aufsteiger: Der Regionalliga-Rückkehrer FC Memmingen gewinnt das Testspiel beim Neu-Kreisklassisten SG Breitenbrunn/Loppenhausen zweistellig.

Von Robert Prestele Artikel anhören Shape

Der Stadionsprecher verlas noch die Aufstellungen der beiden Teams, da ging der FC Memmingen schon in Führung. Am Ende erzielte der Regionalliga-Rückkehrer in der ersten Hälfte des Testspiels gegen die SG Breitenbrunn/Loppenhausen sieben Treffer.

Ebenso viele Tore fielen dann im zweiten Abschnitt für die Memminger, sodass bei Abpfiff ein 14:0-Sieg beim A-Klasse-Meister SG Breitenbrunn/Loppenhausen zu Buche stand. Ein Ehrentreffer war den Gastgebern nicht vergönnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen