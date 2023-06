Für mögliches EM-Quartier: Stadionrasen in Bad Wörishofen wird saniert

Plus Kaum hat die erste Mannschaft des FC Bad Wörishofen ihre Meisterfeier beendet, wird der Stadionrasen nun saniert. Grund ist der Besuch einer DFB-Delegation.

Das neue Grün sprießt schon auf dem mit rot-weißem Flatterband abgesperrten Fußballplatz im Bad Wörishofer Stadion. Kurz nach dem Ende der Fußballsaison wurde mit der Sanierung des Hauptspielfelds begonnen.

Dort, wo Ende Mai die Kicker des FC Bad Wörishofen die Meisterschaft in der Kreisklasse Allgäu 2 und damit die Rückkehr in die Kreisliga gefeiert hatten, wird der Aufbau des rund 30 Jahre alten Rasens von einer Spezialfirma saniert. Allerdings ist der Grund hierfür nicht etwa der Aufstieg der ersten Mannschaft und das Bestreben, den besten Rasen der Kreisliga zu haben.