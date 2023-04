Fußball im Unterallgäu: Alle Spiele, alle Tore

Plus Ein turbulentes Wochenende haben die Kicker im Unterallgäu hinter sich: In einigen Stadien ging die Post ab - auf anderen Plätzen blieben die Trikots im Schrank.

Kreisliga Mitte

Zehn Tore sahen die Fans im Julius-Strohmayer-Stadion in Mindelheim, wo der TSV am Samstag die DJK Ost Memmingen zu Gast hatte – und doch konnte am Ende kein Team so richtig über den gewonnenen (oder verlorenen?) Punkt jubeln. Der TSV Kammlach wollte seine Erfolgsserie am Sonntag gegen den SV Memmingerberg fortsetzen – doch das Spiel wurde aufgrund der Witterung und schlechten Platzverhältnisse abgesagt. Mit einem starken Auftritt und einem klaren 3:0-Erfolg hat sich der TSV Kirchheim eindrucksvoll zurückgemeldet.





SV Oberegg : SV Dickenreishausen 2:0

Tore 1:0 Lukas Zingerle (40.), 2:0 Peter Rothermel (47.)

Der SVO erfüllte seine Pflichtaufgabe nach der Hochzeitsfeier ihres Spielführers Stefan Linder souverän. Nur in der Anfangsfase waren die Beine der Heimmannschaft etwas schwer. Mit zwei sehenswert herausgespielten Treffern in der ersten Hälfte durch Lukas Zingerle und Peter Rothärmel war der Sieg hier bereits unter Dach und Fach. Die sichere Abwehr der Heimmannschaft ließ in der zweiten Hälfte die Gäste nicht zum Zuge kommen und festigte ihren Mittelfeldplatz.

TSV Mindelheim – DJK Ost-Memmingen 5:5 (3:1)

Tore 1:0 Sulaymann Drammeh (3.), 1:1 Arthur Ulinets (FE, 12.), 2:1 Sulayman Drammeh (20.), 3:1 Sebastian Schwegle (45.+s), 3:2 Levent Zanker (50.), 3:3 Naim Nimanaj (53.), 3:4 Arthur Ulinets (57.), Tobias Hovanjek (69.), 4:5 Arthur Ulinets (FE, 72.), 5:5 Daniel Kostic (89.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Jakob Zinßer

Was für ein verrücktes Fußballspiel! Was mit dem schnellen 1:0 durch TSV-Stürmer Sulayman Drammeh schon in der 3. Spielminute begann, fand erst unmittelbar vor dem Abpfiff ein wildes Ende: Daniel Kostic erzielte doch noch den umjubelten 5:5-Ausgleich für den TSV Mindelheim und setzte damit einen versöhnlichen Schlusspunkt unter eine Hammer-Partie. Den 100 Zuschauern wurde alles geboten, was ein Kreisliga-Spiel nur bieten kann: Zehn (!) Tore, zwei Strafstöße, zwei bis zum Umfallen kämpfende Mannschaften – und eine am Ende leistungsgerechte Punkteteilung.

TSV Kirchheim – FC Buchloe 3:0 (2:0)

Tore 1:0 Daniel Geiger (29.), 2:0 Simon Paulus (44.), 3:0 Thomas Winter (ET, 48.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Stefan Asam

Seit drei Spieltagen wartete der TSV Kirchheim auf einen Dreier – im Kellerduell gegen den FC Buchloe gelang jetzt der Befreiungsschlag. Zwei Tore vor der Pause brachten die beruhigende Führung, mit einem Eigentor besiegelte der Gast aus Buchloe dann schon kurz nach dem Seitenwechsel sein Schicksal.

Meist einen Schritt schneller: Dem TSV Kirchheim (blau) gelang beim überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen den FC Buchloe der erhoffte Befreiungsschlag. Foto: Andreas Lenuweit

Die weiteren Spiele:

Neugablonz – Stöttwang 2:1 (0:1)

Tore 0:1 Nico Uhrmann (3.), 1:1 Layth Pechnig (54.), 2:1 Layth Pechnig (66.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Yasin Dagistan

Buxheim – Babenhausen 0:5 (0:3)

Tore 0:1 Fatih Ademi (6.), 0:2 Arber Morina (21.), 0:3 Patrick Stahl (45.), 0:4 Silas Bauer (50.), 0:5 Alexander Muenzhuber (66.) Zuschauer 55 Schiedsrichter David Kaiser

Mauerstetten – Oberbeuren 6:1

Tore 1:0 Moritz Streit (4.), 1:1 Noah Gaisser (9.), 2:1 Manuel Marx (24.), 3:1 Martin Wahl (29.), 4:1 Joshua Krause (48.), 5:1 Valentin Huber (62.), 6: 1 Martin Wahl (73.) Zuschauer 250 Schiedsrichter Jakob Zinßer





Kreisklasse Allgäu 1

Erneut hat es der SC Unterrieden verpasst, seinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze auszubauen. Der SV Amendingen nahm die Punkte mit. Der SV Oberrieden machte es da besser.

SV Oberrieden – BSC Wolfertschwenden 3:0

Tore 1:0 Oliver Zech (35.), 2:0 Manuel Schalk (48.), 3:0 Simon Keller (67.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Thomas Buhl

Nach etwas zerfahrener Anfangsphase riss die Heimelf mit fortdauernder Spieldauer die Spielkontrolle an sich und war über die komplette Spielzeit feldüberlegen. Schalk mit einem schnellen Tor zu Beginn der 2. Halbzeit sorgte für die vorentscheidende Führung, die wenig später noch auf den 3:0-Endstand ausgebaut wurde. So geht Oberrieden mit breiter Brust in das Derby gegen Unterrieden am kommenden Gründonnerstag.

SC Unterrieden – SV Amendingen 1:3 (0:1)

Tore 0:1 Simon Müller (44.), 0:2 Eigentor (54.), 0:3 Simon Müller (58.), 1:3 Simon Müller (85.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Ralf Stützel

Nach gutem Beginn der Heimelf kam der SV Amendingen Mitte der ersten Hälfte immer besser ins Spiel. Die beiden Tore kurz vor und nach der Halbzeit brachten den Gast auf die Gewinnerstraße. Auch nach dem dritten Tor gab die Heimelf nicht auf. Der Anschlusstreffer zum 1:3 fiel allerdings zu spät, um noch etwas Selbstvertrauen für das Derby zu schöpfen.





Kreisklasse Allgäu 2

Während sich die beiden Spitzenteams der Kreisklasse 2 aus Amberg/Wiedergeltingen und Bad Wörishofen im „Spiel der Woche“ torlos die Punkte teilten, ging es in der Partie des SV Schöneberg gegen die SG Kirchdorf/ Rammingen hoch her: Acht Tore sahen die Fans – und einen klaren 6:2-Sieg der SG. Der FSV Dirlewang bleibt nach der 2:3-Niederlage in Lamerdingen weiter am Tabellenende. Das Spiel Jengen/Waal gegen Mittelneufnach wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

Pforzen – Zaisertshofen 2:2 (1:2)

Tore 1:0 Julian Kausch (8.), 1:1 Julian Egger (30.), 1:2 Dominik Schäffler (44.), 2:2 Alexander Schuster (ET, 48.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Christian Gangi

Der TSV trotzte dem Favoriten auf dessen eigenem Platz einen Punkt ab – wenn auch am Ende mit einer gehörigen Portion Glück und einem Eigentor.

Türkheim - Bedernau 1:0 (0:0)

Tore 1:0 (Frank Maurer (82.), Zuschauer 80 Schiedsrichter Markus Schwenk

In einem zerfahrenen Kreisklassenspiel waren die Hausherren zwar optisch leicht feldüberlegen, die wesentlich besseren Torchancen in der ersten Halbzeit hatten aber die Gäste, die zur Halbzeit hätten führen müssen. Nach der Pause erhöhte der SV Salamander den Druck, brachte sich aber durch ungenaue Abspiele weiterhin selbst immer wieder in Bedrängnis. In der 82. Minute kam dann Frank Maurer aus etwa 18 Metern zum Schuss, der dann so unglücklich für die Gäste abgefälscht wurde, dass er über Daniel Brugner hinweg im Tordreieck zur Führung für den SVS landete. Diese wurde dann vielbeinig in der hektischen Schlussphase verteidigt.

Erst in der Schlussphase konnte der SVS Türkheim (gelb) den 1:0-Siegtreffer gegen den SV Bedernau erzielen. Foto: Andreas Lenuweit

SV Schöneberg – Kirchdorf/Rammingen 2:6 (2:3)

Tore 0:1 Tim Rauscher (5.), 0:2 Sebastian Bott (12.), 1:2 Stefan Rampp (FE, 28.), 2:2 Andras Schnalke (40), 2:3 Tim Rauscher (42.), 2:4 Armin Moser (ET, 51.), 2:5 Tim Rauscher (60.), 2:6 Daniel Dilba (75.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Hubert Löser

Zwei schwache Abwehrleistungen begünstigten bereits nach 17 Minuten die 2:0-Führung der Gäste. Im Anschluss dann die beste Phase der Heimelf. Die Hoffnungen nach dem Ausgleich in der 44. Minute verflogen jedoch bereits im Gegenzug. Unkonzentriertes Verhalten nutzten die Gäste durch einen schnell ausgeführten Freistoß zur Halbzeitführung. Im zweiten Spielabschnitt setzte sich die läuferisch und zweikampfstarke Spielgemeinschaft immer mehr in Szene. Insbesondere war Tim Rauscher von Schönebergs Defensive nie in den Griff zu kriegen.

Lamerdingen – Dirlewang 3:2 (2:0)

Tore 1:0 Ferdinand May (16.), 2:0 Marian Weber (24.), 2:1 Andreas König (59.), 3:1 Michael Schuster (77.), 3:2 Ralf Olbrich (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Ercan Sevik

Der FSV dominierte die erste Halbzeit und ging nach einer Standardsituation durch Ferdinand May in Führung. Marian Weber legte mit einer sehenswerten Einzelaktion nach. Zu Beginn der zweiten Hälfte ließ die Heimelf nach und die Gäste aus Dirlewang verkürzten durch Andreas König folgerichtig nach einem Eckball auf 2:1. Der gerade eingewechselte Michael Schuster stellte nach einem Konter auf 3:1. Mit dem Schlusspfiff gelang mit einem direkten Freistoß durch Ralf Olbrich noch das 3:2.

Blonhofen – Germaringen II 1:0

Tore 1:0 Julian Bauer (20). Schiedsrichter Rudolf Vogler









A-Klasse Allgäu 2

Die SG Breitenbrunn/Loppenhausen hat im Spitzenspiel gegen den Tabellenfünften SC Eppishausen 2:1 gewonnen und die Tabellenführung souverän verteidigt. Dagegen hatte der TSV Markt Wald nach dem „Zwischenhoch“ in der Vorwoche und dem 4:4 beim SC Eppishausen am Sonntag gegen Türkiyemspor Mindelheim um Toptorjäger Caner Schmitt a keine Chance: Das Team von Trainer Michael Baierlacher kam mit 1:7 böse unter die Räder.

SG Amberg/W’gelt. II – FC Bad Wörishofen II 1:1 (0:0)

Tore 0:1 Ahmed Abdi (58.), 1:1 Jacob Schilling (65.), Zuschauer 40 Schiedsrichter Klaus Stülpner

Die die ersten Mannschaften im Spiel der Woche in der Kreisklasse 2 trennten sich auch die Reserven mit einem Unentschieden – doch in dieser Partie fiel wenigstens ein Treffer auf jeder Seite. Eine torlose erste Halbzeit mussten die 40 tapferen Fans bei nasskaltem Wetter ertragen. Nach dem wärmenden Pausentee kam die Partie besser in Schwung und beide Teams machten jetzt aus ihren Chancen je einen Treffer. Danach passte sich die Partie wieder den äußeren Bedingungen an. Am Ende konnten beide Teams mit der Punkteteilung leben und freuten sich auf eine warme Dusche.

FSV Lamerdingen II – SV Tussenhausen 0:2 (0:1)

Tore 0:1 Marc Egner (19.), 0:2 Benjamin Magg (58.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Jürgen Warnck

Die Gäste aus Tussenhausen zeigten von Beginn an, dass sie um den Aufstieg mitspielen und gingen durch ein schön heraus gespieltes Tor mit 0:1 durch Egner in Führung. Nach einer halben Stunde hatte der FSV Pech, als Leon Merk per Kopfball nach einer Ecke nur die Unterkante der Latte traf. In der 58. Minute erhöhte Magg für die Unterallgäuer auf 0:2.

TSV Kirchheim II – SV Mattsies 0:1 (0:0)

Tor 0:1 Daniel Haering (48.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Robert Sürth

Nach einer eher ereignisarmen ersten Spielhälfte nutzte der Gast aus Mattsies nach dem Wiederanpfiff clever die Chance zur Führung – und gab diese bis zum Schluss auch nicht mehr ab. Die TSV-Reserve warf alles nach vorn, doch der Ausgleichstreffer wollte nicht mehr gelingen. Für den SV Mattsies ein ganz wichtiger Dreier.

TSV Markt Wald – Türk. Mindelheim 1:7 (1:3)

Tore 0:1 Tayfun Salkut (6.), 0:2 Albenis Ibrahimi (8.), 1:2 Tobias Hörtrich (25.), 1:3 Caner Schmitz (FE, 45.), 1:4 Kenan Ünal (52.), 1:5 Cem Nigar (56.), 1:6 Ilir Hajara (58.), 1:7 Berke Gür (67.) Zuschauer 75 Schiedsrichter Reinhard Dempf

Ehe es sich der TSV Markt Wald versah, war der Gastgeber schon auf der Verliererstraße: Die nahezu in allen Belangen überlegenen Gäste aus Mindelheim ließen dem TSV nie den Hauch einer Chance.

Der TSV Markt Wald (gelbe Trikots) kassierte gegen Türkiyemspor Mindelheim (schwarz) eine herbe 1:7-Klatsche. Foto: Andreas Lenuweit

TSV Pfaffenhausen – SV Salgen/Bronnen 1:1 (0:0)

Tore 1:0 Steffen Sandmaier (55.), 1:1 Tobias Aigster (87.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Bülent Kanadikirik

Lange sah der TSV Pfaffenhausen wie der Sieger aus, doch dann schlug Tobias Aigster für den SV Salgen/Bronnen doch noch zu und machte mit dem späten Ausgleichstreffer die Hoffnungen der Pfaffenhauser auf etwas Luft im Abstiegskampf zunichte.

FC 98 Auerbach/Stetten – SV Schlingen 2:0 (0:0)

Tore 1:0 Nick Seibold (63.), 2:0 Oliver Bittner (90.+4) Zuschauer 50 Schiedsrichter Karl Domberger

Auch im sechsten Spiel in Folge bleibt der FC Auerbach/Stetten ohne Niederlage. In einem über die gesamte Spielzeit intensiven Spiel waren Tormöglichkeiten auf beiden Seiten selten. Der FC 98 nutze die erste gute Möglichkeit in der zweiten Halbzeit zur Führung. Schlingen hatte einige Standardsituation, war dabei aber zu harmlos. In der Nachspielzeit machte Oliver Bittner dann den sprichwörtlichen Sack zu.

SG Breitenbrunn/Lopp. - SC Eppishausen 2:1 (2:0)

Tore 1:0 Manuel Nußer (25.), 2:0 Adrian Gumpinger (ET, 25.), 2:1 Alexander Schletgauer (77.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Rudolf Schauer

Ausgerechnet mit einem Eigentor kam die SG zum vorentscheidenden 2:0. Am Ende verteidigten die Gastgeber mit Kampf und Können die Tabellenführung, der Anschlusstreffer kam für den SC Eppishausen zu spät.





A-Klasse Allgäu 3

Einen 1:0-Arbeitssieg verbuchte die Reserve des TSV Mindelheim gegen die SG Boos 3/Fellheim 2 und bleibt damit an der Tabellenspitze.

Mindelheim II – Boos III/Fell. II 1:0

Tore 1:0 Jacob Dikkaya (26.) Zuschauer 30 Schiedsrichter Thomas Lussi

Angesichts der nasskalten Witterung war es keine Überraschung, dass sich nicht gerade ein Fußball-Leckerbissen entwickeln konnte. Der glitschige Rasen machte der TSV-Reserve ebenso zu schaffen wie dem Gegner – für den einen entscheidenden Treffer reichte es am Ende aber doch. Den besorgte Jacob Dikkaya schon in der 26. Spielminute – auf den Torjäger war auch an diesem herbstlichen Frühlingssamstag Verlass.