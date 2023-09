Fußball im Unterallgäu: Keine Sieger im Kreisligaderby in Kammlach

Sommerliche Temperaturen lockten die Fans auf die Sportplätze im Unterallgäu. Die sahen rassige Derbys, spannende Spitzenspiele und eine neue Attraktion in Kammlach.

Die Rahmenbedingungen waren bestens: schönes Wetter, viele Zuschauer und ein Weizenkarussell, von wo aus der geneigte Fan das Kreisligaderby zwischen Kammlach und Mindelheim entspannt verfolgen konnte. Allein das Spiel kam nicht so recht in Schwung.

In der Kreisklasse Allgäu 2 und in der A-Klasse Allgäu 2 waren die Spitzenspiele hart umkämpft.

Kreisliga Allgäu Nord: Nachbarschaftsduell endet mit Unentschieden

Für den FC Bad Wörishofen, TSV Kirchheim und die SG Amberg/ Wiedergeltingen setzte es jeweils Niederlagen. Einzig der SV Oberegg punktete, verspielte dabei aber eine 2:0-Führung.





TSV Kammlach – TSV Mindelheim 1:1

Tore 0:1 Suleyman Drammeh (57., FE), 1:1 Alexander Schlosser (60., FE) Zuschauer 300 Schiedsrichter Jakob Hanser

Es gab schon spielerisch ansprechendere Derbys zwischen dem TSV Kammlach und dem TSV Mindelheim. Von einem „ängstlichen Mittelfeldkick“ sprach Kammlachs Trainer Roland Zellhuber hinterher. Er sei „nullkommanull zufrieden mit meiner Mannschaft“. Schließlich hatte man das Derby doch als eine Art Aufbauhilfeangesehen nach den zuletzt schwachen Erträgen. Doch daraus wurde nichts, weil der TSV Mindelheim den Gastgebern den Gefallen nicht tat, auf Teufel kommt raus nach vorne zu spielen. „Wir wussten, dass Kammlach Probleme kriegt, wenn wir diszipliniert hinten stehen. Sie hatten dann auch keine Ideen“, sagte Mindelheims Trainer Patrick Eckers, der am Ende auch ein Chancenplus für sein Team sah. Tore fielen in einem – trotz zehn Gelber Karten – recht friedlichen Derby erst in der zweiten Halbzeit. Beide Male vom Elfmeterpunkt. Zunächst brachte Drammeh die Gäste per Foulelfmeter in Führung, kurz darauf konnte Schlosser vom Punkt ausgleichen. Mit dieser Strafstoßentscheidung haderte Eckers jedoch: „Das war nie und nimmer ein Foulelfmeter.“ Letztlich blieb es aber beim Remis, das beiden Teams nicht so richtig weiterhilft.

Die Attraktion beim Kreisliga-Derby zwischen Kammlach und Mindelheim war das Weizenkarussell für die Zuschauer. Foto: Andreas Lenuweit





SV Memmingerberg – FC Bad Wörishofen 2:1

Tore 1:0 Sebastian Michl (37.), 1:1 Maximilian Gast (54.), 2:1 Florian Schuster (75.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Manuel Lang

In einem hart umkämpften Spitzenspiel ging der SVM nach einem Eckball in Führung. Nach dem Ausgleichstreffer war die Partie offen, ehe Torjäger Florian Schuster eine der raren Chancen zum Siegtreffer nutzte, dem die jungen Gäste nichts mehr entgegenzusetzen wussten.





FC Viktoria Buxheim – TSV Kirchheim 3:0

Tore 1:0 Christian Möst (67.), 2:0 Tim Müller (70.), 3:0 Max Müller (90.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Deniz Karaagac

In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften, es gab kaum Torraumszenen. Nach der Pause war die Viktoria spielbestimmend und glänzte mit schönem Offensivfußball, Tim Müller war „Man of the Match“: Er war an allen drei Toren beteiligt und schoss das zweite Tor selbst. Ein verdienter Sieg für die Viktoria.





TSV Legau – SV Oberegg 2:2

Tore 0:1 André Schwarz (30., ET), 0:2 Christian Müller (52.), 1:2 Tobias Rief (87.), 2:2 Alexander Schwarz (90. + 4) Gelb-Rot Matthias Faulstich (Oberegg, 90. + 3) Zuschauer 120 Schiedsrichter Felix Haggenmüller

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der beide Mannschaften zu guten Chancen kamen, gingen die Gäste nach einem Eckball in Führung. Ein direkt verwandelter Freistoß kurz nach dem Seitenwechsel führte zum 0:2. Die Heimmannschaft gab nicht auf und holte sich mit toller Moral kurz vor Schluss doch noch einen Punkt.





SG Amberg/Wiedergeltingen – TV Boos 0:2

Tore 0:1 Sebastian Egger (65., FE), 0:2 Bernd Betz (90. + 5) Zuschauer 200 Schiedsrichter Lukas Dimdik

In einer zerfahrenen ersten Halbzeit hatte die Heimmannschaft nach 30 Minuten eine Chance durch einen Kopfball ans Lattenkreuz. In der zweiten Hälfte vollendete der TV Boos einen Elfmeter nach einem Torwartfoul. In der Nachspielzeit fiel das 2:0 durch einen Fernschuss über die aufgerückte Hintermannschaft der SG.





Die weiteren Spiele:

SC Ronsberg – TSV Lautrach-Illerbeuren 3:0

Tore 1:0, 2:0, 3:0 Tim Albat (9./HE, 40./FE, 84.) Zuschauer k. A. Schiedsrichter Lukas Schön





DJK SV Ost-Memmingen – TV Bad Grönenbach 5:5

Tore 0:1 (3.), 0:2 Florian Henkel (6.), 0:3 (17.), 0:4, 0:5 Florian Henkel (28., 31./FE), 1:5 Marius Scheuerl (36.), 2:5 Naim Nimanaj (41.), 3:5 Jonathan Pohl (49.), 4:5 Naim Nimanaj (90.), 5:5 Jonathan Pohl (90. + 5) Zuschauer k. A. Schiedsrichter Ivan Zahodasenko





Kreisklasse Allgäu 2: Die Siegesserie des Spitzenreiters ist gerissen

Nun hat es auch die bislang ungeschlagene und verlustpunktfreie SG Kirchdorf/ Rammingen erwischt: Im Spitzenspiel beim SV Pforzen blieb die Spielgemeinschaft ohne eigenen Torerfolg und verlor mit 0:3. Der SV Oberrieden bleibt derweil weiter in Schlagdistanz zur Spitze.





TSV Zaisertshofen – FC Buchloe 5:2

Tore 0:1, 0:2 Manuel Scherers (21., 30.), 1:2 Dominik Schäffler (45.), 2:2 Matteo Sauter (57., ET), 3:2. 4:2 Timo Baur (76., 86.), 5:2 Maximilian Schmid (89.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Christian Kreis

Trotz engagierter Leistung lag die Heimmannschaft nach ärgerlichen Gegentreffern bereits nach einer halben Stunde mit 0:2 zurück. Kurz vor dem Pausenpfiff köpfte Dominik Schäffler den wichtigen Anschlusstreffer. Nach der Pause war der TSV Zaisertshofen die bessere Mannschaft und konnte durch ein abgefälschten Schuss von Julian Schilling ausgleichen. Binnen zehn Minuten vollendete jeweils Timo Baur zwei schöne Spielzüge und die Partie war mit 4:2 entschieden. Den 5:2-Schlusspunkt setzte Maximilian Schmid mit einem direkten Freistoßtreffer. Insgesamt geht der Sieg für die Heimelf in Ordnung, da sie sich für ihren läuferischen und kämpferischen Aufwand folgerichtig belohnte.





SG Jengen/Waal – SV Oberrieden 0:2

Tore 0:1 Stefan Schalk (53.), 0:2 Simon Keller (62.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Norbert Wagner

In einer intensiven Begegnung erwischte Oberrieden den besseren Start, ohne sich gute Tormöglichkeiten zu erspielen. Die Heimelf stand defensiv gut geordnet und setzte immer wieder gefährliche Konter. Im zweiten Durchgang ging der SVO durch Stefan Schalk und Simon Keller in Führung. Die SG gab nie auf, dennoch war es ein verdienter Auswärtssieg.





SV Pforzen – SG Kirchdorf/Rammingen 3:0

Tore 1:0 Maximilian Kress (17.), 2:0, 3:0 Marcel Heldt (55., 81.) Zuschauer 250 Schiedsrichter Christoph Grotz

Der SV Pforzen zeigte eine bärenstarke Leistung und fügte dem Spitzenreiter hochverdient die ersten Punktverluste bei. Die SG kam kaum zur Entfaltung und brachte die Hausherren bis auf ein paar wenige Torschüsse nicht in Verlegenheit. Pforzen hingegen überzeugte defensiv wie offensiv und erzielte die Tore stets zum richtigen Zeitpunkt. Darüber hinaus blieb der SVP ausgerechnet im Spitzenspiel erstmals ohne Gegentor.

Trainer Ralf Kleinsteuber sah die erste Saisonniederlage seiner SG Kirchdorf/Rammingen. Foto: Andreas Lenuweit





SC Unterrieden – SpVgg Kaufbeuren II 0:3

Tore 0:1 Ahmet Alkan (45. ), 0:2 Robin Conrad (52.), 0:3 Ahmet Alkan (76.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Karl Haag

Der SC Unterrieden rutscht langsam aber sicher in die gefährliche Zone der Tabelle. Gegen die Bezirksliga-Reserve der SpVgg Kaufbeuren setzte es eine klare 0:3-Niederlage.





SVO Germaringen II – SVS Türkheim 4:2

Tore 0:1 Julian Peil (38.), 1:1, 2:1 Timo Schatin (40., 48.), 2:2 Lukas Haufler (74.), 3:2 Moritz Stadler (79.), 4:2 Jonas Köber (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Jakob Hanser

Die Hausherren erwischten keinen guten Start. Entsprechend liefen sie zunächst einem Rückstand hinterher. Schatin änderte das mit einem Doppelpack. Entscheidend war die Schlussphase und in dieser hatte Germaringen II noch mehr Körner. Spannend blieb dieses Spiel bis zum Schluss, denn das erlösende 4:2 fiel erst in der 96. Minute.





SV Schöneberg – FSV Lamerdingen 1:1

Tore 0:1 Michael Schuster (72.), 1:1 Maximilian Mayer (73.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Karl Domberger

Die beiden Teams aus dem Tabellenmittelfeld zeigten ein ausgeglichenes, mittelklassiges Kreisklassenspiel. Die Führung der Gäste konnte bereits eine Minute später durch Maximilian Mayer ausgeglichen werden. Schöneberg beklagte einen verschossenen Foulelfmeter und einen Pfostentreffer kurz vor Spielende. Aber auch die Gäste ließen einige Tormöglichkeiten ungenutzt. Am Ende konnte beide Mannschaften mit der Punkteteilung zufrieden sein.





SG Breitenbrunn/Loppenhausen – FC Blonhofen 1:2

Tore 0:1 Thomas Lutz (19.), 1:1 Daniel Simon (35.), 1:2 Manuel Schwarz (38.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Arnold Biberger

Der Aufsteiger tut sich weiter schwer in der Kreisklasse und kassiert gegen den FC Blonhofen die vierte Saisonniederlage. Das bedeutet den vorletzten Platz.





A-Klasse Allgäu 2: FC 98 Auerbach/Stetten macht es kurz und schmerzlos

In der A-Klasse Allgäu 2 hat der SV Schlingen die Tabellenführung verteidigt: Im Spitzenspiel gegen den TSV Pfaffenhausen gelang ein souveräner 2:0-Sieg. Der FC 98 Auerbach/Stetten schießt sich im Derby in Dirlewang aus der Krise. Dabei benötigt das Team von Spielertrainer Oliver Bittner gerade einmal fünf Minuten. Nach zuletzt drei Derbysiegen in Serie ist die Reserve des TSV Mindelheim wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. In Tussenhausen mussten sich die Mindelheimer klar geschlagen geben.





FSV Dirlewang - FC 98 Auerbach/Stetten 2:5

Tore 1:0 Florian Simml (21.), 1:1 Patrick Lohr (37.), 1:2 Markus Zedelmaier (47.), 1:3 Frederic Stümpfl (50., ET), 1:4 Markus Zedelmaier (52.), 2:4 Florian Simml (63.), 2:5 Nick Seibold (90.+4) Zuschauer 100 Schiedsrichter Piero Gesue

In gerade einmal fünf Minuten entschied der FC 98 Auerbach/Stetten das "Spiel der Woche " in Dirlewang für sich. Unmittelbar nach der Pause machte der FC 98 aus einem 1:1-Halbzeitstand eine komfortable 4:1-Führung, die er auch nicht mehr aus der Hand geben sollte.





SG Breitenbrunn/Loppenhausen II – TSV Mittelneufnach 0:6

Tore 0:1 Stefan Haider (12.), 0:2 Dennis Hedrich (19.), 0:3 Louis Wech (29.), 0:4 Stefan Haider (46.), 0:5 Louis Wech (51.), 0:6 Simon Happacher (59.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Christian Mayer

Die SG Breitenbrunn/Loppenhausen II bleibt die Schießbude der Liga. Gegen den TSV Mittelneufnach setzte es ein halbes Dutzend Gegentore. Womöglich wären es mehr geworden, doch nach einer Stunde nahmen die Gäste den Fuß vom Gas.





SV Bedernau – Türkiyemspor Mindelheim 4:1

Tore 1:0 Dominik Schäffler (30.), 2:0 Sven Hafenmayer (35.), 2:1 Marco Schmitt (50., HE), 3:1 Thomas Zedelmaier (65.), 4:1 Sven Hafenmayer (75.) Rot Ilir Hajra (Türk. MN, 50.) wg. Beleidigung Zuschauer 100 Schiedsrichter Eric Pietsch

Einen auch in der Höhe verdienten Sieg feiert der SV Bedernau gegen Türkiyemspor Mindelheim. Schäffler und Hafenmayer vor der Halbzeit, sowie Zedelmaier und nochmals Hafenmayer erzielten für den SVB die Tore. Nur kurz kam bei den Gästen Hoffnung auf, als Schmitt einen Handelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1 verwandelte. Diese hielt jedoch nicht lange, da noch Wiederanpfiff Hajra nach einer Beleidigung vom Platz flog.





SV Tussenhausen – TSV Mindelheim II 7:0

Tore 1:0 Lukas Lederle (4.), 2:0 Mehmet Özkarabacak (9.), 3:0, 4:0 Marco Drahotta (53., 60.), 5:0 Andreas Ganal (65.), 6:0 Marco Drahotta (79.), 7:0 Sebastian Janka (90.) Gelb-Rot Leon Graf (Mindelheim II, 89.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Markus Heider

In einer interessanten Anfangsphase konnte der SV Tussenhausen bereits in der 4. Minute das 1:0 erzielen. In der 9. Minute baute der SVT durch einen direkten Freistoß die Führung auf 2:0 aus. Trotz weiterer guter Chancen blieb es dabei bis zur Pause. Nach einem ausgeglichenem Start der zweiten Halbzeit baute der SVT in der 53. Minute seine Führung durch einen weiteren direkten Freistoß auf 3:0 aus. Danach erzielte der SVT in regelmäßigen Abständen weitere Tore und gewann mit 7:0.





SC Eppishausen – TSV Kirchheim II 0:1

Tore 0:1 Samet Oezer (5.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Süleyman Alaz

Ein frühes Tor entscheidet das Derby zugunsten der Gäste.





SV Salgen/Bronnen – SV Mattsies 3:2

Tore 1:0 Tobias Wörishofer, 2:0 Benedikt Aigster, 2:1 k. A., 3:1 Jonas Heiß, 3:2 Johannes Dietrich (FE) Zuschauer 130 Schiedsrichter Norbert Schimetschek

Einen knappen, aber verdienten Sieg für die Heimelf gab es in Salgen. Die Heimelf ging durch zwei Kopfballtore nach Ecken in Führung. Mattsies kam noch zum Anschlusstreffer, ehe Torjäger Jonas Heiß den Sieg sicherstellte. Zum Schluss brachten die Mannschaften noch Hektik in das sonst faire Spiel. Mattsies verkürzte per Elfmeter auf 3:2.





SV Schlingen – TSV Pfaffenhausen 2:0

Tore 1:0 Tobias Kusterer (8.), 2:0 Gürkan Gürtürk (36.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Thomas Bitter

Bereits in der achten Minute brachte Pfaffenhausen nach einem Freistoß den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Tobias Kusterer kam frei zum Schuss und verwandelte unhaltbar. Die Angriffsbemühungen der Gäste blieben harmlos, Fabian Kaufmann im Tor des SV Schlingen hatte einen ruhigen Nachmittag. Nach einer guten halben Stunde erhöhte Gürkan Gürtürk, indem er einen steil in die Gasse gelegten Ball am Torwart vorbei ins lange Eck schob. Im zweiten Spielabschnitt drängten die Gäste auf den Anschlusstreffer, Schlingen spielte weiterhin aus einer sicheren Abwehr heraus und machte alle Bemühungen der Gäste früh zunichte. Auf der anderen Seite hatte Schlingen noch mehrere hochkarätige Chancen, das Ergebnis hätte jederzeit höher ausfallen können.

A-Klasse Allgäu 3: FCW-Reserve verspielt Führung

In der A-Klasse Allgäu 3 musste sich der FC Bad Wörishofen II dem SV Lachen II geschlagen geben. Zwar drehten die Kneippstädter zunächst einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung, doch auch der SV Lachen II bewies Moral und drehte die Partie erneut. Der SV Oberegg II holte einen Punkt bei der SG Kimratshofen II/Legau III.





SG Kimratshofen II/Legau III – SV Oberegg II 2:2

Tore 1:0 Thomas Krambs (31.), 1:1 Florian Rauh (55., ET), 2:1 Florian Hörmann (67.), 2:2 Michael Sturm (70.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Siegfried Irl





SV Lachen II – FC Bad Wörishofen II 4:2

Tore 1:0 Stefan Kohler (11.), 1:1 Edin Bajramovic (16., FE), 1:2 Simon Vögele-Baum (26., ET), 2:2 Simon Vögele-Baum (52.), 3:2, 4:2 Sebastian Kofler (67., 84./FE) Zuschauer k. A. Schiedsrichter Konrad Bärtle