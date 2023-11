Fußball im Unterallgäu: Mindelheim feiert wieder, Kammlach erlebt Nachspielzeit-Drama

Am offiziell letzten Spieltag vor der Winterpause bekamen die Fußballfans im Unterallgäu noch einmal einiges zu sehen: in Kammlach etwa zwei ganz späte Tore.

In den Unterallgäuer Ligen hatte der offiziell letzte Spieltag vor der Winterpause - Nachholspiele am kommenden Wochenende ausgenommen - noch einmal alles zu bieten, was den Fußball so spannend macht.

So sah der TSV Kammlach im Kreisliga-Derby gegen den TSV Kirchheim bis zur 90. Minute wie der sichere Sieger aus. Doch dann kam die Nachspielzeit. Derweil rehabilitierte sich der TSV Mindelheim im Heimspiel gegen den SV Oberegg für die krachende Derby-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den FC Bad Wörishofen. Und in der A-Klasse 2 zeigte sich, dass auf dem Papier eben gar nichts entschieden wird, sondern auf dem Platz.

Kreisliga Allgäu Nord: Mindelheim gewinnt gegen den SV Oberegg

Mit einem 3:1-Erfolg gegen den SV Oberegg beendet der TSV Mindelheim eine insgesamt ordentliche Vorrunde. In der Tabelle überholen die Mindelheimer sogar vorerst den TSV Kammlach, der aber am kommenden Samstag noch zum Wiederholungsspiel beim FC Viktoria Buxheim antreten muss.





TSV Mindelheim – SV Oberegg 3:1

Lesen Sie dazu auch

Tore 1:0 Quirin Mack (18.), 1:1 Stefan Linder (33.), 2:1 Riccardo Schulz (71.), 3:1 Quirin Mack (90.) Zuschauer 180 Schiedsrichter Leonhard Frieling

Mit einem verdienten Heimsieg verabschiedet sich der TSV Mindelheim in die Winterpause. „Unser Ziel war es, nach der Vorrunde genügend Abstand nach hinten zu haben. Das haben wir erreicht“, sagte Mindelheims Trainer Patrick Eckers nach dem 3:1-Erfolg seiner ersatzgeschwächten Elf gegen den SV Oberegg. Mann des Spiels war Doppeltorschütze Quirin Mack, der angeschlagen ins Spiel ging. „Dafür, dass er eigentlich nur eine Halbzeit spielen wollte, sah es ganz gut aus“, sagte Eckers, der auch seinen Bruder Dominik lobte. Der stand für den erkrankten Alex Mayr im Tor und vereitelte mehrere Oberegger Torchancen. Sein Gegenüber Joost Rahders zeichnete sich in der 75. Minute aus, als er einen Schuss von David Kienle noch aus dem Kreuzeck fischte und an die Latte lenkte.

Mindelheims Quirin Mack (grau-schwarzes Trikot) avancierte mit zwei Toren zum Matchwinner gegen den SV Oberegg. Foto: Axel Schmidt





TSV Kammlach – TSV Kirchheim 2:2

Tore 1:0 Peter Müller (47.), 2:0 Manuel Funk (65..), 2:1 Samet Özer (90. + 2), 2:2 Simon Paulus (90. + 6) Zuschauer 180 Schiedsrichter Jonathan Maier

In einem vonseiten des TSV Kirchheim ein hart bis unfair geführtes Spiel, war der TSV Kammlach spielerisch Überlegenheit uns hatte viele heraus gespielte Torchancen. Michael Diepolder, Blini Mustafai und Jonas Funk hatten beste Möglichkeiten, doch zur Halbzeit stand es 0:0. Einen Eckball in der 47. Minute, der vom überragenden Kapitän Christoph Theis ausgeführt wurde, vollendete Peter Müller mit einem Flachschuss ins linke Torwarteck zur 1:0-Führung. Als die Gäste durch eine Zeitstrafe in Unterzahl verteidigen mussten, traf Manuel Funk zum verdienten 2:0. Kurz darauf wurde zum Unverständnis der Zuschauer ein Foul an Patrick Funk im Strafraum nicht geahndet. Aus dem Nichts erzielten dann in der Nachspielzeit Samet Özer und Simon Paulus das äußerst schmeichelhafte Unentschieden.

In einem umkämpften Spiel trennten sich der TSV Kammlach (gelb-schwarze Trikots) und der TSV Kirchheim (blaue Trikots) am Ende 2:2 unentschieden. Foto: Andreas Lenuweit





SG Amberg/W’geltingen – SV Memmingerberg 1:2

Tore 1:0 Manuel Müller (3.), 1:1 Richard Geiger (16., FE), 1:2 Felix Mohr (22., ET) Zuschauer 120 Schiedsrichter Heinrich Deutscher

Unglücklich durch ein Eigentor verliert die SG Amberg/ Wiedergeltingen ihr letztes Spiel vor der Winterpause gegen den Tabellenzweiten SV Memmingerberg. In einer zerfahrenen Anfangsphase ging die Heimmannschaft früh in Führung. Ein Foul des Torhüters der SG ließen die Gäste nicht ungenutzt und verwandelten den fälligen Strafstoß zum 1:1. Kurz darauf versenkte ein Abwehrspieler der SG den Ball im eigenen Netz.





TSV Lautrach-Illerbeuren – FC Bad Wörishofen 2:5

Tore 0:1, 0:2 Adrian Bartsch (14., 26.), 1:2 Alexander Bischof (27.), 2:2 Alexander Pertlwieser (54.), 2:3 Luis Wanninger (81.), 2:4, 2:5 Maximilian Gast (85., 88.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Kevin Mitchell

Der FC Bad Wörishofen trat auf, wie ein Favorit auftreten sollte und ging durch einen Doppelschlag von Bartsch mit 2:0 in Führung. Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht auf und waren drauf und dran das Spiel zu drehen. Dabei agierten sie hinten zu offen und wurden am Ende brutal ausgekontert.





Die weiteren Spiele:

Ronsberg – Legau 1:0

Tor 1:0 Manuel Baur (49.) Zuschauer 55 Schiedsrichter Michael Rößle





Bad Grönenbach – Boos 3:3

Tore 1:0 Daniel Miller (6.), 1:1 Manuel Haug (45., ET), 2:1, 3:1 Markus Einsiedler (50., 52.), 3:2 Wolfgang Schlichting (61.), 3:3 Marco Gröner (87.) Zuschauer 100 Schiedsrichter David Kaiser





Ost-Memmingen – Buxheim 8:3

Tore 1:0 Naim Nimanaj (6.), 1:1 Maximilian Müller (10.), 2:1, 3:1, 4:1 Naim Nimanaj (18., 25., 37.), 5:1 Erduan Topallaj (44.), 6:1 Naim Nimanaj (58.), 7:1 Jonathan Pohl (61.), 7:2 Luca Schwenk (71.), 8:2 Erduan Topallaj (76.), 8:3 Max Müller (84.) Bes. Vorkommnis Mirhan Kaya (Ost-MM) verschießt Foulelfmeter (12.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Daniel Hartmann





Kreisklasse Allgäu 2: Die Spitzenteams stolpern im Gleichschritt

In der Kreisklasse Allgäu 2 sorgten die Kellerkinder am letzten Spieltag vor der Winterpause für die Ausrufezeichen. So holte der SVS Türkheim einen Punkt bei Spitzenreiter SV Oberrieden. Doch und kann von dem Ausrutscher nicht profitieren. Die SG Breitenbrunn/Loppenhausen gewann auf eigenem Platz sogar ihr erstes Saisonspiel gegen den SVO Germaringen II.





Oberrieden – Türkheim 3:3

Tore 1:0 Markus Rampp (40.), 2:0 Simon Keller (45., FE), 2:1 Thomas Schöffel (57.), 2:2 Dominik Reiter (75.), 3:2 Stefan Schalk (76.), 3:3 Massimo Zeller (90.+ 5) Zuschauer 150 Schiedsrichter Rudolf Schaur

Das hat es beim SV Oberrieden in dieser Spielzeit auch noch nicht gegeben: Der Spitzenreiter gibt gegen den abstiegsbedrohten SV Salamander Türkheim eine 2:0-Pausenführung noch aus der Hand. In der Nachspielzeit sorgt Türkheims Zeller für den 3:3-Ausgleich und einen eher unerwarteten Punktgewinn für seine Elf.





Kirchdorf/Rammingen - Lamerdingen 0:2

Tore 0:1 Dennis Wüster (10.), 0:2 Julian Wurm (90. + 2) Zuschauer 100 Schiedsrichter Helmut Lutzenberger

Die SG Kirchdorf/Rammingen verpasste es, den Ausrutscher des SV Oberrieden auszunutzen und musste sich im "Spiel der Woche" dem FSV Lamerdingen mit 0:2 geschlagen geben. Dabei rannten die Hausherren dem frühen Rückstand erfolglos hinterher und mussten in der Nachspielzeit noch den zweiten Gegentreffer hinnehmen.





Zaisertshofen – Unterrieden 3:2

Tore 0:1 Pius Nägele (31.), 1:1 Daniel Schießl (79.), 1.2 Tobias Weinmann (80.), 2:2 David Wiedemann (82.), 3:2 Peter Lindner (86.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Ralf Stützel

Erst kurz vor dem Ende des Spiels konnte der heimische TSV das Spiel für sich entscheiden. In einer sehr umkämpfte Partie ging Unterrieden durch einen Fallrückzieher von Pius Nägele nicht unverdient in Führung. Nachdem Zaisertshofen durch eine Direktabnahme von Schießl ausglich, antwortete Unterrieden in Person von Tobias Weinmann direkt vom Anstoßpunkt an mit der erneuten Führung. Zaisertshofen war aber keineswegs geschockt und zeigte eine sehr starke mentale Leistung. Erst glich Wiedemann sehenswert aus, dann erzielte Lindner nach einem Querpass von Schießl den Siegtreffer.





Breitenbrunn/Loppenhausen – Germaringen II 1:0

Tor 1:0 Christian Landsperger (86., FE) Zuschauer 110 Schiedsrichter Ulas Kurt

Im letzten Spiel des Fußballjahres gelingt dem Schlusslicht der erste Saisonsieg. Gegen den SVO Germaringen II war es Christian Landsperger, der per strafstoß kurz vor Schluss das Tor des Tages erzielte und dem Tabellenletzten den ersten Dreier der Saison bescherte. Damit gibt der Aufsteiger die rote Laterne vor der Winterpause an den SC Unterrieden ab.





Jengen/Waal – Schöneberg 3:1

Tore 1:0 Felix Tröber (48.), 2:0 Maximilian Glas (53.), 2:1 Julian Büchele (84.), 3:1 Maximilian Glas (90. + 6) Zuschauer 60 Schiedsrichter Markus Heider

Die Talfahrt des SV Schöneberg geht weiter. Das 1:3 bei der SG Jengen/Waal bedeutete das elfte Sieglos-Spiel in Serie. Kurz nach der Halbzeit gingen die Hausherren mit 2:0 in Führung. Zwar schöpften die Schöneberger nach dem Anschlusstreffer Bücheles kurz vor Schluss noch Hoffnung auf einen Punktgewinn. Doch Glas mit seinem zweiten Tor an diesem Tag sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung.





Die weiteren Spiele:

Pforzen – Kaufbeuren II 2:1

Tore 1:0 Fabian Pfanzelt (12.), 2:0 Marcel Heldt (30.), 2:1 Ömer Dasdemir (48.) Zuschauer 85 Schiedsrichter Josef Wettengl





Buchloe – Blonhofen 1:2

Tore k. A. Zuschauer k. A. Schiedsrichter Torsten Eltzsch





55 Bilder Kantersieg für den EV Bad Wörishofen, Spannung auf den Fußballplätzen Foto: Axel Schmidt, Andreas Lenuweit

A-Klasse Allgäu 2: Türkiyemspor Mindelheim schockt Mittelneufnach

Torspektakel in Mindelheim und Dirlewang: In der A-Klasse Allgäu 2 geht der SV Schlingen als Herbstmeister in die Winterpause. Trotz einer spektakulären 4:5-Niederlage in Dirlewang. Denn auch Verfolger TSV Mittelneufnach kommt torreich unter die Räder.





TSV Mindelheim II – TSV Pfaffenhausen 1:2

Tore 0:1 Violent Bajrami (25.), 1:1 Ferhan Yörür (60.), 1:2 Fabian Zenuni (72.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Bernd Gossner

Im Vergleich zum Hinspiel, das der TSV Pfaffenhausen mit 6:1 gewann, zeigte sich die Mindelheimer Reserve diesmal deutlich stabiler. Allerdings wurde es nichts mit einem Punktgewinn, da Pfaffenhausens Sturmduo erneut erfolgreich war.





SV Tussenhausen – TSV Kirchheim II 2:0

Tore 1:0 Marco Drahotta (11., FE), 2:0 Stefan Hösle (68.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Johann Heiland

In einer einseitigen Anfangsphase konnte der SV Tussenhausen früh per Foulelfmeter in Führung gehen. In der ersten Hälfte der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen, jedoch konnte der SVT seinen Vorsprung auf 2:0 ausbauen. Trotz weiterer vielversprechenden Torchancen von beiden Mannschaften blieb es beim Endstand von 2:0.





Türk. Mindelheim – TSV Mittelneufnach 5:3

Tore 0:1 Louis Wech (6.), 1:1 Caner Schmitt (9., FE), 2:1 Tayfun Salkut (15.), 3:1 Berke Gür (31.), 3:2 Caner Schmitt (43., ET), 4:2 Marco Schmitt (61.), 4:3 Christoph Kugelmann (66., FE), 5:3 Shqiprim Prushi (81.) Zuschauer 55 Schiedsrichter Erwin Hefele

Nach acht Spielen ohne Niederlage erwischte es den Tabellenzweiten wieder: Bei Türkiyemspor Mindelheim musste sich der TSV Mittelneufnach torreich mit 3:5 geschlagen geben und überwintert damit auf Rang zwei.





SG Breitenbrunn/Lopp. II – SV Mattsies 1:1

Tore 0:1 Caue dos Santos Sierra (39.), 1:1 Toni Schulz (66., FE) Rot Christoph Salger (B’brunn II, 56.) Gelb-Rot Florian Lutzenberger (90. + 3) Zuschauer 50 Schiedsrichter Matthias Schilling

Trotz Rückstands und Unterzahl kam der Aufsteiger noch zu einem Punktgewinn gegen den SV Mattsies. Die Gäste verpassten es, den Sack zuzumachen und überwintern damit ebenfalls auf einem Abstiegsplatz.





FC 98 Auerbach/Stetten – SV Salgen/Bronnen 3:0

Tore 1:0 Nick Seibold (29.), 2:0 Markus Zedelmaier (48.), 3:0 Nick Seibold (53.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Harald Kutzke

In den Anfangsminuten war ein gegenseitiges Abtasten beider Teams deutlich zu erkennen. Immer wieder setzen die jeweiligen Offensivreihen gefährlich Nadelstiche nach vorn. So war es auch beim 1:0 für den FC 98 durch Nick Seibold. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren aktiver aus der Kabine und machten folgerichtig das 2:0 und 3:0. Anschließend ließ der FC 98 nichts mehr anbrennen und feiert ein verdienten 3:0-Erfolg.





SV Bedernau – SC Eppishausen 2:2

Tore 1:0 Manuel Schmid (34.), 1:1 Lukas Wiblishauser (62.), 2:1 Tim Bäurle (74.), 2:2 Lukas Wiblishauser (78.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Norbert Schimetschek

Bedernau war in der ersten Halbzeit klar spielbestimmend und ging folgerichtig mit 1:0 in Führung. Wiblishauser nutzte zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Fehler des SVB zum 1:1. Danach war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem zunächst wieder die Heimelf einen gut heraus gespielten Spielzug zum 2:1 nutzte. Eppishausen spielte in der Folge unbeirrt weiter nach vorn und erzielte so auch folgerichtig den am Ende verdienten 2:2-Ausgleich.





FSV Dirlewang – SV Schlingen 5:4

Tore 1:0 Christoph Gallert (8.), 1:1 Gürkan Gürtürk (20.), 1:2 Sebastian Reiter (23.), 1:3 Gürkan Gürtürk (26.), 2:3 Andreas Reiter (43., ET), 3:3 Florian Simml (44.), 4:3 Ralf Olbrich (48.), 4:4 Gürkan Gürtürk (66.), 5:4 Thomas Aufmuth (84., FE) Zuschauer 120 Schiedsrichter Leonhard Frieling

In einem rassigen Spiel ging es von Anfang an hin und her. Dirlewang ging durch Gallert in Führung, der einen Traumpass überlegt abschloss. In der Folgezeit überließ der FSV dem Gast das Spielgeschehen. Das rächte sich: Bis zur 35 ging Schlingen durch teilweise schön heraus gespielte Tore mit 3:1 in Führung. FSV-Keeper Schuster vereitelte noch einige Möglichkeiten der Gäste. Kurz vor Halbzeit wurde Dirlewang zweimal förmlich eingeladen und glich zum 3:3 aus. Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte Olbrich den FSV gar wieder in Führung. Doch Schlingen gab nicht auf und glich nochmals aus. In der Folgezeit wurde das Spiel hitziger und durch einen berechtigten Strafstoß erzielte der FSV den Siegtreffer.