Gerhard Kistler ist der Masseur des Vertrauens beim FCW

Plus Er ist so etwas wie der Doktor Müller-Wohlfahrt des FC Bad Wörishofen: Gerhard Kistler ist mit über 70 noch als Betreuer aktiv.

Zwar hat Gerhard Kistler den 70. Geburtstag bereits hinter sich, doch auch dieses Datum hindert ihn nicht daran, sich weiterhin für seinen FC Bad Wörishofen als Masseur und Betreuer bei fast jedem Spiel um das Wohlbefinden der Spieler zu kümmern. Dies macht er nunmehr seit stolzen 37 Jahren.

Doch auch schon davor stand er dem Verein als ausgezeichneter Torwart 20 Jahre zur Verfügung, ergibt zusammen 57 Jahre Leben im und mit dem Verein. Nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit! Wie geht die Familie damit um?