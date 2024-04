Bestes Fußballwetter lockt die Fans

Den Kickern lachte die Sonne an diesem Frühlings-Sommer-Wochenende. Da strahlen auch die Kassenwarte: Die Zuschauer strömten auf die Fußballplätze im Unterallgäu.

Kreisliga Allgäu Nord

Lange Gesichter beim TSV Mindelheim nach der 1:5-Klatsche in Ronsberg. Jubel dagegen in Kammlach: Der TSV bleibt in der Verfolgerrolle hartnäckig und drehte das Spiel bei Tabellenführer TV Boos noch dank einem späten Treffer von Manuel Funk. Entsprechend glücklich war TSV-Coach Roland Zellhuber.

SV Oberegg – DJK Ost-Memmingen 3:0 (0:0)

Tore 1:0 Elias Maurus (50.), 2:0 Elias Maurus (65.), 3:0 Christoph Neher (89.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Christoph Grotz

" Eine ausgeglichene erste Halbzeit in der Höhepunkte Mangelware waren sahen die Zuschauer bei bestem Fußballwetter in Oberegg. Nach der Pause war die Heimelf sofort da und Elias Maurus besorgte aus 15 Metern die Führung für die Heimmannschaft. Kurz drauf war es wieder Maurus, der trocken abzog und auf 2-0 stellte. Christoph Neher besorgte dann das 3:0 und brachte den SVO endgültig auf die Siegerstraße mit einer soliden Leistung an diesem Tag.

SC Ronsberg – TSV Mindelheim 5:1 (2:1)

Tore 1:0 Tim Albat (11.), 2:0 Tim Albat (15.), 2:1 Patrick Gödrich (28.), 3:1 Tim Fleschutz (58.), 4:1 Julian Lingenhöl (76.), 5:1 Julian Lingenhöl (90.) Zuschauer 210 Schiedsrichter Tim Bruckner

Mit einer herben 1:5-Packung kehrte der TSV Mindelheim aus Ronsberg zurück und sollte langsam wieder an das Punktekonto denken. Trainer Patrick Eckers und sein Team rücken sonst immer näher an die Abstiegszone. Die wacklige Mindelheimer Abwehr erlaubte dem Gastgeber gleich zwei Doppelpacks. Der SC Ronsberg ging durch einen Doppelschlag von Tim Albat früh in Führung und legte zu einem wichtigen Zeitpunkt nach der Pause nach. Das Ergebnis fiel am Ende etwas zu hoch aus.





TV Boos – TSV Kammlach 2:3 (2:0)

Tore 1:0 Sebastian Egger (FE, 25.), 2:0 Bernd Betz (30.), 2:1 Tobias Diepolder (58.), 2:2 Patrick Funk (62.), 2:3 Manuel Funk (86) Zuschauer 250 Schiedsrichter Michael Neukirch

" Vor stattlicher Kulisse mit 250 Fans begann das Spitzenspiel der Kreisliga ausgeglichen. Boos ging nach Foul an Gröner per Elfmeter in Führung und erhöhte kurz darauf durch B. Betz. Nach dem Wechsel kamen gut aufgelegte Gäste per Doppelschlag zum Ausgleich. Der Gast blieb stets gefährlich, Boos oft zu passiv im zweiten Durchgang.





Kirchheim – Legau 3:3 (1:3)

Tore 0:1 Stefan Briechle (9.), 1:1 Jonas Westermaier (25.), 1:2 Stefan Briechle (33.), 1:3 Alexander Schwarz (40.), 2:3 Tobias Freisinger (71.), 3:3 Daniel Geiger (84.) Zuschauer 75 Schiedsrichter Fabian Härle

" Ein unglaublich wichtiger Punkt für die Moral des Teams von Christian Mößnang. Der TSV glaubte an sich, auch als es schon scheinbar vorentscheidend 1:3 für die Gäste stand. Doch mit Wille, Mentalität und Kampfgeist kämpfte sich der TSV zurück und holte doch noch das 3:3-Unentschieden.





TV Bad Grönenbach - TSV Lautrach/Iller. 2:1 (0:0)

Tore 0:1 Manuel Fischer (58.), 1:1 Florian Henkel (89.), 2:1 Markus Einsiedler (90.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Maximilian Wagner

FC Viktoria Buxheim- SV Memmingerberg 2:2 (1:2)

Tore 0:1 Raphael Mutzel (23.), 0:2 Korbinian Wiest (30.), 1:2 Max Müller 839.), 2:2 Tim Müller (54.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Florian Schatz





Kreisklasse Allgäu 2

Immer tiefer werden die Sorgenfalten beim SC Unterrieden: Auch gegen den SVO Germaringen blieb der erhoffte Punktgewinn aus. Strahlende Gesichter dagegen in Oberrieden: Ein später und durchaus glücklicher Treffer bedeutete den 3:2-Sieg.

SV Schöneberg – SpVgg Kaufbeuren II 3:0 (1:0)

Tore 1:0 Maximilian Mayer (45.), 2:0 Dominik Zellhuber (75.), 3:0 Mathias Wucher (88.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Ralf Stützel

" Der Heimelf war die Bedeutung des Spieles von Beginn an anzumerken. Bereits nach zwei Minuten vergab ein Schöneberger Stürmer frei vor dem Torhüter. In der Folge entwickelte sich bis zur Pause ein gleichverteiltes Spiel mit wenigen Tormöglichkeiten. Die Gäste konnten ihre im Hinspiel gezeigte Kombinationsstärke nur phasenweise auf den Platz bringen. Maxi Mayer erzielte kurz vor dem Seitenwechsel mit einer tollen Einzelleistung die Führung. Im zweiten Spielabschnitt übernahm der SVS zunehmend die Spielkontrolle und kam durch Tore von Zellhuber und Wucher zum verdienten Erfolg.

SC Unterrieden – SVO Germaringen II 0:1 (0:1)

Tor 0:1 Timo Schantin (19.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Karl Domberger

" Etwas überraschend und aus durchaus abseitsverdächtiger Position gingen die Gäste aus Germaringen nach knapp 20 Minuten in Führung, als Schantin einen Steilpass ins lange Ecke einschieben konnte. Im zweiten Durchgang gelang es Unterrieden, die eigenen Nachlässigkeiten und Ungenauigkeiten aus der ersten Hälfte deutlich zu reduzieren. Obwohl die Heimelf nun spielbestimmend war, wollte der Ausgleichstreffer nicht mehr fallen.

SG Kirchdorf/Rammingen – SG Jengen/Waal 4:0 (1:0)

Tore 1:0 Tim Rauscher (16.), 2:0 Mathias Fleschutz (51.), 3:0 Sebastian Bott (65.), 4:0 Tim Rauscher (86.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Michael Rommel

" Jengen/Waal begann das Spiel konzentrierter und aggressiv und hatte in der 13. Minute die große Chance zum Führungstreffer. Bei der ersten Gelegenheit für Kirchdorf/ Rammingen erzielte Tim Rauscher per Freistoß das 1:0.

Die restliche erste Hälfte verlief ausgeglichen, wobei Jengen/ Waal noch einen Lattentreffer hatte! In der zweiten Spielhälfte war Kirchdorf/Rammingen dann die klar spielbestimmende Mannschaft und erzielte in regelmäßigen Abständen durch Fleschutz, Bott und Rauscher die Tore zum verdienten 4:0 Heimsieg. Erwähnenswert sind die zwei direkt verwandelten, sehenswerten Freistoßtreffer von Tim Rauscher.

FC Buchloe – SV Oberrieden 2:3 (1:1)

Tore 1:0 Marcel Halder (29.), 1:1 Alexander Laur (30.), 1:2 Manuel Schalk (51.), 2:2 Wolfgang Baumann (62.), 2:3 Simon Keller (90.) Zuschauer 200 Schiedsrichter Rudolf Strischow

" Es war ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten. Eine Punkteteilung hätte dem Spielverlauf wohl am ehesten entsprochen. Der glückliche Siegtreffer für die Gäste kam fiel praktisch mit dem Schlusspfiff und war entsprechend umjubelt, der FC Buchloe war enttäuscht.

FSV Lamerdingen – TSV Zaisertshofen 1:2 (1:0)

Tore 1:0 Ferdinand May (15.), 1:1 Niklas Schilling (66.), 1:2 Julian Egger (83.) Zuschauer 75 Schiedsrichter Franz Höld

" Die Heimelf erwischte den besseren Start und ging mit einem Distanzschuss durch Ferdinand May in Führung. FSV-Torwart Patrick Schaft verhinderte mit einer sehenswerten Parade nach 35 Minuten den Ausgleich. Ein individueller Fehler in der Hintermannschaft bescherte den Gästen den Ausgleich. Wenige Zeigerumdrehen später köpfte Julian Egger nach einem Eckball den Siegtreffer für seine Mannschaft.

SVS Türkheim – SG Breitenbrunn/Loppenhausen 1:0 (1:0)

Tor 1:0 Yannick Rogg (3.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Florian Wissmiller

" Der SVS war sich der Bedeutung dieses Spiels voll bewusst und konnte bereits in der 3. Minute in Führung gehen, als Florian Racaj vom linken Flügel den Ball auf Yannick Rogg zurückpasst und der aus gut 18 Metern mit einem strammen Flachschuss ins Eck zum 1:0 verwandeln kann.

Danach bestimmten die Hausherren das fahrige Spiel zwar weiter, aber keine der beiden Mannschaften konnte ernsthaft an einem Torerfolg schnuppern. Auch nach dem Wechsel blieb das Spiel auf einem überschaubaren Niveau. In der 6. Minute der Nachspielzeit war dann nochmals viel Aufregung im Strafraum des SVS, aber mit vereinten Kräften konnte die Situation dann bereinigt werden und der eminent wichtige Heimsieg war unter Dach und Fach.

FC Blonhofen – SV Pforzen 0:1

Tore 0:1 Kai Schinzel (85.) Zuschauer 140 Schiedsrichter Florian Schatz





A-Klasse Allgäu 2

Der SV Bedernau fühlt sich pudelwohl an der Tabellenspitze: Mit einem 6:0-Kantersieg beim TSV Pfaffenhausen legte das team von Salih Yilmaz den Grundstein, dass dies auch so bleibt.

Mindelheim 2 –Dirlewang 0:1

Tor 0:1 Tobias Riederle (90.), Zuschauer 88 Schiedsrichter Vitus Böck

" Alles sah schon nach einer Punkteteilung im Freitagsspiel aus - da zog Tobias Riederle ab und sorgte für den Auswärtssieg.

Kirchheim II – Schlingen 1:3

Tore 0:1 Niklas Kusterer (5.), 1:1 Tobias Miller (29.), 1:2 Niko Cancar (72.), 1:3 Gürkan Gürtürk (82.) Zuschauer 68 Schiedsrichter Arnold Biberger

" Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nahm der Gast aus Schlingen das Heft in die Hand und setzte seine spielerische Überlegenheit in einen am Ende klaren Erfolg um.





TSV Pfaffenhausen – SV Bedernau 0:6 (0:3)

Tore 0:1 Patrick Schuster (30.), 0:2 Sven Havenmayer (33.), 0:3 Lukas Nitsche (41.), 0:4 Sven Havenmayer (64.), 0:5 Lukas Nitsche (73.), 0:6 Jonas Hölzle (84.) Zuschauer 150 Schiedsrichter Emre Sensoy

" Keinen Stich bekam der gastgebende TSV Pfaffenhausen gegen den Tabellenführer. Die Tore waren sehenswert, der SVB in allen Belangen überlegen.

TSV Mittelneufnach – SV Tussenhausen 3:0 (1:0)

Tore 1:0 Dennis Schmid (20.), 2:0 Dennis Schmid (55.), 3:0 Dennis Hedrich (FE, 70.) Zuschauer k.A. Schiedsrichter Mehmed Demir

"Die Heimelf behält dank einer guten Leistung die drei Punkte in Mittelneufnach. Doppelpacker Schmid und ein Elfmeter durch Hedrich, der sensationell von Wech herausgeholt wurde waren die Torschützen zu einem verdienten Sieg und halten den TSV in der Spitzengruppe. Nächste Woche steht dann das Spitzenspiel in Bedernau an.

Türk. Mindelheim – FC Auerbach/Stetten 2:2 (1:0)

Tore 1:0 Mamout Oglou (18.), 1:1 Zedelmaier (75.), 1:2 Nick Seibold (90.+3), 2:2 Mamout Oglou (90.+6) Zuschauer ... Schiedsrichter Steffen Kibler

" Eine turbulente Schlussphase machte das Derby zu einem echten Aufreger: Nach dem Führungstreffer durch Torjäger Nick Seibold in der 3. Minute der Nachspielzeit sah es schon nach einem Dreier für den FC aus, doch dann erzielte Oglou tatsächlich mit dem Schlusspfiff doch noch den Ausgleich.

SV Mattsies - SC Eppishausen 1:1 (0:1)

Tore 0:1 Alexander Schletgauer (15.), 1:1 Dominik Wiblishauser (ET, 76.) Zuschauer 80 Schiedsrichter Karl Domberger

"Der SV Mattsies bleibt auch im zweiten Spiel der Rückrunde auf heimischem Rasen unbesiegt. Gegen die favorisierten Gäste aus Eppishausen hielt der SVM kämpferisch gut mit und profitierte am Ende von einem skurrilen Fehler des Eppishausener Torwarts, der sich den Ball selbst in den Kasten boxte.

SV Salgen/Bronnen - Breitenbrunn/L’hausen II 2:1

Tore 1:0 Marco Sontheimer (30.), 1:1 Florian Lutzenberger (51.), 2:1 Markus Kreher (90.+1) Zuschauer 59 Schiedsrichter Norbert Wagner

" Nach anfangs ausgeglichenem Spiel erlief sich Marco Sontheimer einen Steilpass und erzielte die hochverdiente 1:0 Führung. Anfangs der zweiten Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel und die stark ersatzgeschwächte Heimelf kam dann mächtig unter Druck. Mit einem sehr verdächtigen Abseitstor glichen die Gäste durch Florian Lutzenberger überraschend aus. Dann ging es spannend weiter mit Chancen auf beiden Seiten. Hier zeichnete sich besonders der Salgener Torwart Markus Wolf mit guten Reflexen aus.





A-Klasse Allgäu 3

Rückschlag für den SV Oberegg 2: Im Spitzenspiel gegen Tabellenführer SV Egg 2 gab es eine ärgerliche Niederlage. Besser machte es der FC Bad Wörishofen 2, der gegen die SG Amberg/Wiedergeltingen den Doppelsieg der Kneippstädter Teams an diesem Spieltag perfekt machte.

SV Oberegg II - SV Egg II 1:2 (0:0)

Tore 1:0 Lukas Prim (60.), 1:1 Daniel Haseidl (86.), 1:2 Daniel Haseidl (88.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Timo Weis

"Lange konnte der SVO gegen den tabellenführer mithalten und brachte Egg an den Rand einer Niederlage. Doch zwei späte Tore machten die Hoffnung zunichte.

FC Bad Wörishofen II - SG Amberg/W’geltingen II 2:1

Tore 1:0 Dominic Schüll (55.), 2:0 Bastian Doll (57.), 2:1 Tobias Sirch (87.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Bernd Gossner

" Erfolgreich Revanche im Derby nahm die Reserve des FC Bad Wörishofen für die deutliche Niederlage aus der Vorrunde. Kurz vor Schluss machten es die Gastgeber durch den Gegentreffer allerdings noch einmal spannend, nachdem sie die vorhandenen Chancen zur Entscheidung liegen gelassen hatten.